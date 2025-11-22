Dolor en una familia cubana: Joven padre de 23 años fallece en accidente en Virginia, EE.UU.

Vídeos relacionados:
Un trágico accidente en la Interestatal 95, en Virginia, arrebató la vida del joven cubano Diego Murgia Ramos, un padre de 23 años que trabajaba arduamente para mantener a su familia en Estados Unidos. Su muerte ha dejado un profundo dolor entre sus seres queridos, quienes ahora intentan reunir fondos para repatriar su cuerpo y darle un entierro digno.
Según informó Daily Voice, Murgia Ramos salió de su casa en Washington D. C. la mañana del 19 de noviembre para cumplir con su jornada laboral conduciendo un camión con remolque.
Horas más tarde, alrededor de las 2:00 p.m., su vehículo se salió de la vía a la altura del marcador de la milla 12, cerca de la salida hacia la Ruta 301, en el condado de Greensville.
La Policía Estatal de Virginia precisó que el camión chocó contra varios árboles y volcó, provocando que el conductor saliera de la cabina. Falleció en el lugar. No hubo otros vehículos involucrados.
El medio estadounidense destacó que su familia lo describió como “trabajador y lleno de sueños”.
Para su madre, Janet Ramos Gutiérrez, el golpe ha sido devastador. “Estoy viviendo el momento más doloroso de mi vida”, escribió en un GoFundMe creado para cubrir los gastos del funeral y la repatriación del cuerpo.
Janet recordó a su hijo como “mi muchacho de 23 años, trabajador, amable y lleno de sueños”, y subrayó que Diego era el sostén afectivo y económico de su hogar. “Mi hijo fue mi fuerza, el pilar de nuestra familia”, expresó.
El joven deja a una niña de 4 años, que “lo adoraba”, y a una hermana de 8 años que “no puede entender por qué su hermano ya no está”. La familia asegura que la pérdida ha dejado “un vacío inmenso” y que no estaban preparados para afrontar los costos de un funeral ni del traslado del cuerpo.
En la campaña de recaudación, que ya superó, hasta el momento, los 13,900 dólares de una meta de 20,000, la madre pidió ayuda con humildad: “Cada donación, por pequeña que sea, nos acerca a brindarle paz y comenzar a sanar este profundo dolor”.
Amigos, conocidos y personas solidarias han respondido con mensajes de apoyo y donaciones para acompañar a la familia en este momento inesperado y desgarrador.
“Gracias, de todo corazón, por sus oraciones, su apoyo y su bondad”, escribió la madre. “Que Dios los bendiga, y que mi hijo descanse en paz eterna”.
La campaña Help Us Bring Diego Murgia Ramos Home continúa activa mientras la familia organiza los preparativos funerarios y espera poder despedirse de él como merece.
