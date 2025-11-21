Fiscalía no pedirá la pena capital para cubano acusado de homicidio en Dallas

Yordanis Cobos Martínez en su primera comparecencia ante el tribunal, este 20 de noviembre

La Fiscalía de Dallas no planea pedir la pena de muerte para Yordanis Cobos Martínez, el cubano acusado de asesinato capital por decapitar al gerente del motel donde trabajaba en ese condado del estado de Texas, informaron medios de prensa este jueves.

Cobos Martínez, de 37 años, compareció por primera vez ante un tribunal en el juzgado Frank Crowley, de Dallas, esta mañana, informó la cadena televisiva Fox News.

El cubano, señalado por decapitar con un machete a Chandra Mouli “Bob” Nagamallaiah, el 10 de septiembre, frente a la esposa e hijo de la víctima, y luego arrojar la cabeza en un contenedor de basura, fue imputado formalmente por asesinato capital el pasado 23 de octubre. Según el Código Penal de Texas, de ser hallado culpable, podría enfrentar la pena de muerte.

Sin embargo, la Fiscalía del condado informó hoy al tribunal que no tenía intención de llevar el caso a juicio con pena de muerte.

“Según nuestra investigación y mis conversaciones, el estado de Texas no solicitará la pena de muerte. Pero nos reservamos el derecho de cambiar de opinión si surge algún imprevisto”, declaró la fiscal Julie Johnson en la audiencia presidida por la jueza Lela Mays.

Johnson comunicó a la magistrada que la Fiscalía tendrá una respuesta definitiva sobre la pena de muerte el 8 de enero.

Según Fox News, esta decisión “no es sorprendente, especialmente en un caso donde la persona enjuiciada no es ciudadana estadounidense”.

Por su parte, la defensa de Cobos Martínez manifestó a la jueza la necesidad de conocer con certeza si su representado enfrentará la pena máxima.

El abogado defensor de oficio Lalon “Clipper” Peale alegó que, de tratarse de un caso de pena de muerte, ello implicaría la contratación de expertos y llevar a cabo una investigación exhaustiva, que incluiría viajar a Cuba, donde nació y creció el acusado, para hablar con su familia e indagar “si existe algún atenuante que pudiera favorecerle durante el juicio”, precisó Fox News.

El representante legal del imputado añadió que, además, visitarían otros sitios, como California, donde residió antes de trasladarse a Texas, y no descartó la posibilidad de someter a Cobos Martínez a un examen psiquiátrico.

“Obviamente, no es estadounidense. Será necesario tomar medidas de mitigación. Estas medidas implicarán viajes, ya sea por parte del consejo o de expertos en mitigación, a Cuba y otros destinos. Por lo tanto, será necesario implementar amplias medidas de mitigación en este caso”, fueron las palabras de Peale, citadas por la cadena televisiva, que recordó que los gastos de todo el proceso correrían a cargo de los contribuyentes del condado de Dallas.

En una fecha no precisada de diciembre, la Fiscalía y la defensa deberán presentarse ante el juez.

Hasta el momento, no se ha fijado fecha para el juicio contra Cobos Martínez.

El atroz crimen que sacudió a Dallas

El asesinato de Chandra Mouli “Bob” Nagamallaiah, de 50 años, ocurrió la mañana del 10 de septiembre en el Downtown Suites Motel, en Samuell Boulevard, al lado de la Interestatal 30.

Según la declaración jurada del arresto, testigos dijeron que Cobos Martínez, quien era empleado del motel, estaba limpiando una habitación con un compañero de trabajo cuando se les acercó su jefe, Nagamallaiah, y les dijo que no usaran una lavadora que estaba averiada.

El cubano discutió con el gerente y luego salió del edificio, tomó un machete y lo atacó repetidas veces. La víctima intentó huir, y corrió gritando por el estacionamiento hasta la oficina, donde se encontraban su esposa y su hijo. Ambos trataron de intervenir para ayudarlo, pero fueron empujados.

Cobos Martínez continuó agrediendo a Nagamallaiah hasta decapitarlo.

La declaración jurada señala también que, luego, el agresor pateó la cabeza de Nagamallaiah dos veces contra el estacionamiento, la recogió del pavimento y la arrojó dentro de un contenedor de basura.

Cobos Martínez fue arrestado poco después, mientras caminaba cubierto de sangre y con el machete aún en la mano. Desde entonces, permanece recluido en la cárcel del condado de Dallas, con una fianza de 1,25 millones de dólares, además de una detención migratoria (ICE hold).

Un extenso historial delictivo y acusaciones por un presunto crimen no pagado

Fox News señaló que, cuando cometió el asesinato, Cobos Martínez ya tenía antecedentes penales por delitos violentos en Estados Unidos, con una condena en California y arrestos en Florida y Houston.

En 2023, fue hallado culpable y sentenciado a un año y medio en prisión por haber asaltado a una mujer en South Lake Tahoe (California) mientras estaba desnudo, en 2017.

Su prontuario delictivo también incluye cargos por indecencia con un menor en Texas (desestimado) y arrestos por robo de vehículo en Florida (no prosperaron).

Debido a su historial penal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) intentó deportarlo a inicios de 2025, pero el gobierno de Cuba se negó a recibirlo, lo que llevó a la agencia a liberarlo el 13 de enero por “no existir una probabilidad significativa de expulsión en un futuro previsible”.

Su liberación, hecha pública por Fox News y CBS, desató un fuerte debate político tras el crimen.

Pero luego del asesinato en Dallas, también surgieron otras acusaciones, desde Cuba.

Familiares de un hombre en la provincia de Holguín denunciaron que Cobos Martínez lo habría matado en 2008, en el municipio de Mayarí.

Según declaró la familia de la víctima a Univision, Cobos Martínez habría apuñalado mortalmente a Rolando Peña Almaguer durante una disputa, pero su tío asumió la culpa para evitar que el joven fuera encarcelado.

Como resultado, el agresor no fue procesado por ese crimen y pudo salir de Cuba años más tarde.

Reacciones al asesinato

El salvaje crimen cometido por Cobos Martínez causó una gran conmoción y repulsa, además de demandas por distintos sectores de la sociedad exigiendo una drástica condena contra el agresor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el brutal asesinato de Nagamallaiah por el migrante cubano y exigió aplicar mayor rigor contra la inmigración ilegal tras este hecho.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario escribió: “Estoy al tanto de los terribles informes sobre el asesinato de Chandra Nagamallaiah, una persona muy respetada en Dallas, Texas, quien fue brutalmente decapitado, frente a su esposa e hijo, por un extranjero ilegal de Cuba que nunca debió haber estado en nuestro país”.

Recordó los antecedentes penales de Cobos Martínez y aseguró que bajo su gobierno no habrá indulgencia hacia inmigrantes con historial delictivo. “Este individuo fue arrestado previamente por delitos terribles, como abuso sexual infantil, robo de auto y detención ilegal, pero fue liberado de regreso a nuestra patria bajo el incompetente Joe Biden porque Cuba no quiso a una persona tan malvada en su país”, sostuvo.

Desde Cuba, Odalis Martínez Rodríguez, madre del acusado, declaró a Telemundo 51 que estaba consciente de que su hijo hizo algo horrible y tenía que pagar por ello.

La señora aseguró que él sufría problemas mentales y reveló que, meses atrás, luego de salir de prisión en Estados Unidos, ella pidió a la Cruz Roja Internacional la repatriación, con la intención de procurarle atención médica en Cuba.

Sin embargo, afirmó, el régimen cubano se negó a recibirlo. “Yo estaba contenta porque pensaba que llegaba a Cuba, venía para cuidarlo, para llevarlo a los médicos… pero no me lo aceptaron", afirmó.

La abuela de Cobos Martínez también se pronunció con firmeza desde la isla: “Que se arrepienta de lo que hizo delante de Dios, porque ese padre de familia no merecía morir así”.