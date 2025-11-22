Cómo hacer bizcochitos cubanos tradicionales en solo 15 minutos

La creadora de contenido Rosabel Orihuela (@rosy_orihuela01) compartió un video con una receta fácil y rápida de los bizcochitos cubanos, uno de esos postres clásicos que nunca pasan de moda.

Crujientes, dulces y con ese sabor casero que recuerda a las meriendas de la infancia, ahora no necesitas comprarlos, puedes hacerlos en casa y estarán listos en solo 15 minutos.

Para comenzar, bate tres huevos con una pizca de sal y un chorrito de esencia de vainilla. Cuando la mezcla duplique su tamaño, añade 120 gramos de azúcar poco a poco, y continúa batiendo hasta obtener una textura densa, similar a un merengue.

Luego, tamiza 120 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear, incorporándolos con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla. Con la ayuda de una manga pastelera, forma los bizcochitos sobre papel de horno en una bandeja. Espolvorea un poco de azúcar por encima para darles ese toque crujiente.

Hornéalos en un horno precalentado a 350 °F (unos 180 °C) hasta que estén dorados. Déjalos enfriar y disfruta de estos deliciosos bizcochitos cubanos, perfectos para acompañar el café o como un dulce detalle en cualquier momento del día.