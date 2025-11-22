Cómo hacer bizcochitos cubanos tradicionales en solo 15 minutos

La creadora de contenido Rosabel Orihuela (@rosy_orihuela01) compartió un video con una receta fácil y rápida de los bizcochitos cubanos, uno de esos postres clásicos que nunca pasan de moda.
Crujientes, dulces y con ese sabor casero que recuerda a las meriendas de la infancia, ahora no necesitas comprarlos, puedes hacerlos en casa y estarán listos en solo 15 minutos.
Para comenzar, bate tres huevos con una pizca de sal y un chorrito de esencia de vainilla. Cuando la mezcla duplique su tamaño, añade 120 gramos de azúcar poco a poco, y continúa batiendo hasta obtener una textura densa, similar a un merengue.
Luego, tamiza 120 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear, incorporándolos con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla. Con la ayuda de una manga pastelera, forma los bizcochitos sobre papel de horno en una bandeja. Espolvorea un poco de azúcar por encima para darles ese toque crujiente.
Hornéalos en un horno precalentado a 350 °F (unos 180 °C) hasta que estén dorados. Déjalos enfriar y disfruta de estos deliciosos bizcochitos cubanos, perfectos para acompañar el café o como un dulce detalle en cualquier momento del día.
Preguntas frecuentes sobre la receta de bizcochitos cubanos tradicionales
¿Cómo se preparan los bizcochitos cubanos tradicionales?
Para preparar bizcochitos cubanos tradicionales, bate tres huevos con una pizca de sal y esencia de vainilla. Luego, añade azúcar poco a poco y continúa batiendo hasta obtener una textura densa. Tamiza harina y polvo de hornear, incorporándolos con movimientos envolventes. Forma los bizcochitos con una manga pastelera y hornéalos hasta que estén dorados.
¿Cuánto tiempo lleva hacer los bizcochitos cubanos?
La receta de bizcochitos cubanos se puede completar en aproximadamente 15 minutos, incluyendo el tiempo de horneado. Son una opción rápida y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del día.
¿Qué ingredientes necesito para hacer bizcochitos cubanos?
Para hacer bizcochitos cubanos necesitas tres huevos, una pizca de sal, esencia de vainilla, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Estos ingredientes básicos te ayudarán a recrear este postre clásico.
¿Puedo hacer los bizcochitos cubanos sin horno?
La receta tradicional de bizcochitos cubanos requiere horneado para lograr su textura y sabor característicos. No se recomienda hacerlos sin horno, ya que es esencial para obtener el resultado deseado.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.