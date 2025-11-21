El régimen inaugura “laboratorios sofisticados” en plena epidemia de chikungunya

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano inauguró recientemente nuevos laboratorios sanitarios equipados con alta tecnología y anunció el fortalecimiento de la red diagnóstica en todo el país, al mismo tiempo que el propio Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoce que Cuba atraviesa una epidemia de chikungunya, con más de 31,000 casos sospechosos y una situación epidemiológica “muy compleja”.

De acuerdo con el medio oficialista Granma, en un acto celebrado en La Habana, con la participación del doctor Francisco Durán García en representación del MINSAP; del embajador de la Unión Europea, Jens Urban; del embajador de Francia, Raphaël Trannoy; y de otras autoridades nacionales e internacionales, se inauguraron laboratorios sanitarios en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) y se ratificó la entrega de nuevo equipamiento a los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de todo el país.

Según la nota oficial, estas acciones forman parte de un proyecto financiado por la Unión Europea y la Cooperación Francesa, destinado a fortalecer tres instituciones clave de la salud pública cubana: el Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) y el INHEM, así como sus filiales en todo el territorio nacional.

El objetivo declarado es no solo modernizar los equipos, sino también mejorar las condiciones de trabajo, los conocimientos y los “modos de hacer” del personal que labora en la red de laboratorios y hospitales.

Los laboratorios abiertos en el INHEM cuentan ahora con nuevas tecnologías para la detección de contaminantes —metales pesados, toxinas biológicas, micotoxinas y otros compuestos— en alimentos, agua, aire y muestras ambientales, así como para el diagnóstico rápido de bacterias patógenas de transmisión alimentaria.

Las autoridades sanitarias precisaron que, en paralelo, se está capacitando al personal en el uso de estos equipos.

Lo más leído hoy:

De igual forma, se informó que laboratorios sanitarios en todas las regiones del país fueron beneficiados con la adquisición de equipamiento que ampliará la gama diagnóstica y mejorará los sistemas de vigilancia epidemiológica.

El proyecto pretende contribuir a la protección del medio ambiente y al seguimiento de los efectos del cambio climático, mediante la investigación y el aporte de datos sobre contaminantes en diversos ecosistemas, así como mejorar los servicios de análisis de alimentos y agua que se comercializan en el país, tanto del sector estatal como privado, y prevenir enfermedades ocasionadas por contaminantes químicos y microbiológicos.

Durante la inauguración, el embajador de la Unión Europea, Jens Urban, subrayó la importancia de contar con agua “sana y buena” y laboratorios que cumplan normas nacionales e internacionales, algo que, dijo, representa “un valor agregado no solamente para los cubanos sino también para todos”.

Por su parte, el embajador de Francia, Raphaël Trannoy, afirmó que no se trata solo de abrir un laboratorio, sino de “una puerta a un futuro más seguro, más saludable y lleno de oportunidades para todas las familias cubanas”, y aseguró que Francia está “orgullosa de ser parte de esta historia” y de una “amistad profunda” con Cuba que se traduce en hechos concretos.

En el cierre del acto, el doctor Francisco Durán señaló que este proyecto coloca al país en “mejores condiciones para el enfrentamiento futuro a eventos sanitarios y epidemiológicos” y agradeció la cooperación de la Unión Europea y de Francia, “sin las cuales no hubieran sido posibles tales avances”.

Cuba en epidemia

Mientras el gobierno exhibe la modernización de su infraestructura de laboratorio, el propio MINSAP ha confirmado que el país enfrenta una epidemia de chikungunya, con 31,513 personas diagnosticadas como sospechosas, una amplia dispersión del virus y coexistencia con el dengue, que mantiene un comportamiento endémico.

En una intervención en el programa televisivo Buenos Días, el doctor Durán explicó que el chikungunya, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, circula actualmente en 14 provincias, 99 municipios y 164 áreas de salud, lo que “configura un comportamiento epidémico sostenido”.

Solo en la última jornada se reportaron 753 nuevos casos sospechosos de chikungunya y 847 positivos a dengue, lo que evidencia la simultaneidad de las dos enfermedades en la población.

Durán detalló que 5,713 pacientes permanecen ingresados por sospecha de chikungunya, de ellos 5.607 en el hogar y el resto en instituciones hospitalarias; además, 95 personas están en salas de cuidados intensivos, 77 en estado grave y 18 en estado crítico. Entre los graves, 63 son menores de 18 años, y entre los críticos, 16 son niños.

El epidemiólogo advirtió que el índice de infestación del mosquito Aedes aegypti se mantiene en 0,73, cifra que calificó como un “riesgo de transmisión alto”, señalando como provincias más comprometidas a Camagüey, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Villa Clara.

Reconoció también limitaciones en las labores de fumigación: en la jornada previa 142 equipos no trabajaron, 109 por falta de personal y 33 por roturas, y no se realizaron tratamientos adulticidas extradomiciliarios en Mayabeque, Matanzas, Camagüey, Las Tunas ni en el municipio especial Isla de la Juventud.

La crisis de chikungunya

Durán recordó que el chikungunya deja inmunidad prácticamente de por vida, pero puede provocar secuelas y reaparición de síntomas tras la aparente mejoría, y subrayó que no existe aún una vacuna efectiva contra este virus.

Aun así, aseguró que el sistema sanitario continuará trabajando “para resolver la situación en la medida de lo posible”, insistiendo en la necesidad de incrementar el saneamiento en hogares y centros laborales y acudir a los servicios de salud ante signos de alarma.

Las declaraciones oficiales no han disipado las preocupaciones de la población, que lleva meses denunciando en redes sociales la expansión del virus, la falta de medicamentos, la escasez de fumigación y el colapso del sistema de salud.

En ese contexto, el anuncio de laboratorios sofisticados financiados por la cooperación internacional convive con una realidad en la que miles de cubanos lidian a diario con dolores incapacitantes, hospitales saturados y ausencia de recursos básicos, reflejando la brecha entre la imagen de modernización tecnológica que promueve el régimen y la crisis sanitaria concreta que se vive en barrios y comunidades de todo el país.