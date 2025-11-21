Brote viral deja una doctora fallecida y un edificio enfermo en pleno centro de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Vecinos del edificio 12 Plantas de Trocha, en pleno centro de Santiago de Cuba, denuncian un brote viral que ya provocó la muerte de una doctora y mantiene a otra persona grave, en medio de abandono sanitario y focos de insalubridad.

Según testimonios, otra persona del mismo inmueble permanece en estado grave, mientras decenas de vecinos presentan síntomas similares.

“Aquí casi todos tenemos el virus”, afirmó una residente, en un reporte compartido a través de su perfil de Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

La situación sanitaria en el edificio es crítica. Una laguna de fango permanente funciona como criadero de miles de mosquitos que invaden los apartamentos a cualquier hora.

Ratones, cucarachas y malos olores completan un cuadro de insalubridad extrema que afecta a familias enteras, incluidos niños y ancianos.

Todo esto ocurre en pleno centro de la ciudad, un detalle que hace que los vecinos se pregunten, con preocupación creciente: “Si en el centro estamos así… ¿cómo estarán los repartos sin recursos?”

Los residentes aseguran que no hay presencia de autoridades sanitarias ni acciones de saneamiento. No piden polémica, insisten, sino auxilio, porque temen que nuevas muertes ocurran antes de que se actúe.

De acuerdo con Mayeta, las personas no exigen privilegios, sino atención médica urgente y una intervención inmediata para eliminar los focos de vectores y frenar un brote que, dicen, ya dejó de ser un rumor para convertirse en una amenaza real, capaz de enfermar edificio por edificio y llevar más vidas a la tumba.

La información trasciende cuando Cuba atraviesa una grave crisis epidemiológica, marcada por la elevada incidencia de arbovirosis como chikungunya y dengue, junto con otras enfermedades.

Su rápida expansión en Cuba se atribuye a la elevada densidad de mosquitos Aedes Aegypti, el movimiento de personas y las deficiencias en la gestión sanitaria a nivel nacional.

Días atrás Daylyn Herrera, reportera de la televisión en Santiago de Cuba, comparó los efectos del virus del chikungunya con las escenas del icónico videoclip Thriller, de Michael Jackson, al referirse al sufrimiento visible en los hogares y centros laborales de la ciudad oriental.

La reflexión publicada en Facebook llamó la atención por su tono gráfico y poco usual en los voceros afines al gobierno.