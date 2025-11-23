Enrique Santos sale en defensa de Lina Luaces y aclara el simbolismo del traje típico que lució en Miss Universo

Vídeos relacionados:

El presentador y locutor cubanoamericano Enrique Santos salió en defensa de Lina Luaces, luego de que el periodista argentino Pablo Padula ridiculizara el traje típico que la joven lució en el certamen internacional Miss Universo.

Padula habló con desprecio del traje, calificándolo como "el peor de todos los tiempos" y comparándolo con "un pavo al que le tiraron un tarro de pintura".

Entonces Santos —quien es además una de las voces más influyentes de la comunidad cubanoamericana en Miami— respondió con contundencia a las burlas del periodista, explicando que el atuendo tenía un profundo significado patriótico y estaba lejos de ser una simple excentricidad.

“Lo que usted no entendió: este traje cuenta el dolor de Cuba. Más respeto. Bravo, @linaluaces despertando conciencia. LIBERTAD para el pueblo oprimido de Cuba y sus presos políticos”, escribió Santos en su cuenta de Instagram.

El locutor aclaró que los supuestos “bates de béisbol” a los que se refirió Padula eran en realidad remos, en homenaje a los miles de balseros cubanos que perdieron la vida en el estrecho de la Florida tratando de alcanzar la libertad.

Además, explicó que las dos fichas de dominó que complementaban el diseño no fueron elegidas al azar: mostraban el 7 y el 11, una referencia directa al 11 de julio de 2021, fecha en la que miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y el fin de la dictadura comunista.

Santos calificó al periodista argentino de “ignorante” y lo invitó a “investigar antes de hablar estupideces”, recordando que el traje de Lina no solo representaba la belleza, sino también el sufrimiento y la esperanza de un pueblo que lleva más de seis décadas bajo represión.

Lo más leído hoy:

La cubana quedó entre las 12 finalistas del concurso que cerró el pasado miércoles con la coronación de la representante mexicana Fátima Bosch.

Luaces, hija de la popular presentadora Lili Estefan, afirmó que toda la vida soñó con representar a Cuba en el certamen en homenaje a todas las mujeres de la isla que le dio sus raíces.