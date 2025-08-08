Lina Luaces, recientemente coronada Miss Universe Cuba, utilizó su perfil de Instagram para enviar un mensaje directo a quienes han cuestionado su origen y su dominio del español, luego de confirmarse que será la representante de la isla en el certamen de belleza más importante del mundo. La joven, hija de la presentadora cubana Lili Estefan y sobrina de Gloria y Emilio Estefan, reivindicó con firmeza que las críticas por no hablar un español perfecto y por haber nacido en Miami son, en realidad, parte de sus mayores fortalezas.

En un extenso mensaje y video publicados en la red social, Luaces encaró sin rodeos los comentarios negativos. “Aunque lo ven como una debilidad que el español no sea mi primer idioma, yo lo veo como una fortaleza. Los idiomas no son barreras, son puentes. Aunque muchos se burlen de nuestro acento, seguimos adelante y representamos nuestras raíces. Eso no es debilidad, es poder”, afirmó con seguridad.

La reina de belleza confesó que, durante años, luchó contra la idea de que no merecía nada de lo que lograba, cargando con una culpa silenciosa. Sin embargo, asegura que su fe le permitió transformar esa percepción. “Nada sucede por casualidad, Dios no comete errores. No puedo controlar de dónde vengo, pero puedo controlar lo que elijo hacer con eso”, señaló.

Orgullosa de representar a una generación nacida del exilio cubano, Luaces subrayó que su historia personal no la limita, sino que la impulsa. “Estas últimas nueve semanas me han puesto a prueba, pero la lección más grande es que soy suficiente, no estoy definida por donde vengo sino a dónde voy”, dijo.

Su mensaje estuvo acompañado de palabras de gratitud hacia quienes han creído en ella, así como un reconocimiento al legado que asume. “Entiendo que con un gran poder viene una gran responsabilidad, y lo recibo con los brazos abiertos, no solo por la niña interior que se sintió incomprendida e invisible, sino por cada cubano que ha sentido lo mismo”, expresó.

La publicación provocó miles de reacciones y comentarios de apoyo, en los que muchos resaltaron su valentía y autenticidad. “Has respondido con amor incluso a tus críticos” y “Nos representas con orgullo” fueron algunas de las frases más repetidas.

Aunque persisten voces que cuestionan su legitimidad para portar la banda de Cuba, Lina insiste en que su compromiso es genuino y profundo. “Desde que era niña, mi familia de inmigrantes me enseñó una verdad poderosa: la libertad es un privilegio”, recordó.

La modelo cerró su declaración con una promesa cargada de sentimiento: “Gracias, Cuba. Llevo tu esperanza en mi corazón y te haré sentir orgullosa. Te presento a Lina Luaces, tu pastelito de guayaba”, reafirmando que su historia y su voz son parte de la diversidad de la identidad cubana.

