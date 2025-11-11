El cantante Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresa su admiración y apoyo a Lina Luaces, quien representa a Cuba en el certamen de Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre. Con la sinceridad y el carisma que lo caracterizan, el artista confesó que su preferencia por la joven modelo surge del orgullo de verla llevar el nombre de Cuba en alto.

“Como figura pública no puedo quedarme de manos cruzadas y tengo mi preferencia en este Miss Universo, y voy por mi cubana: Lina Luaces. No es porque conozca a Lili Estefan ni tengamos una bonita relación de tantos años. Nadie me ha pedido un video, esto me nace del corazón, me nace como cubano”, expresó Eduardo Antonio en su grabación.

El intérprete cubano, que mantiene una estrecha relación de amistad con la familia Estefan, habló con emoción de las cualidades personales y profesionales de Lina. “Creo que Lina es una niña, primero que todo, de familia, educada, con clase, principios e inteligencia. Es una niña preparada, que habla inglés, que puede poner el nombre de Cuba en alto. Pero además es bella, es una cubana muy bonita, puede dejarnos con el primer premio en esta competencia”, aseguró visiblemente orgulloso.

En su mensaje, el artista aprovechó para invitar a todos los cubanos a unirse en apoyo a la candidata nacional. “Les pido a todos que le pongamos toda la fe y le enviemos todas las bendiciones a Lina Luaces. Mi otro top es la mexicana, que fue muy valiente, que también es bella y ha sabido alzar la voz de las mujeres por el mundo. Pero que venga primero mi sangre: Lina Luaces. Que salga la cubana en primer lugar y tengamos una Miss Universo cubana”, dijo con entusiasmo.

Las palabras de Eduardo Antonio no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes inundaron la publicación de comentarios positivos, aplaudiendo tanto su gesto como el potencial de Lina. “Linda nuestra reina”, “Qué orgullo tener una representante así” o “Amén, que así sea”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación, que ha acumulado miles de reacciones en pocas horas.

Por su parte, Lina Luaces respondió al mensaje con un sencillo pero sentido “Gracias”, dejando ver su emoción ante el respaldo del cantante. A menos de dos semanas del certamen más importante de la belleza internacional, la joven cubana sigue acaparando miradas y cosechando apoyo, convertida ya en una de las favoritas del público latino. ¡A por todas, Lina!