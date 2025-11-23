Cubano en el Ejército de EE.UU. explica cómo funciona la vivienda para tropas estacionadas en Italia

El sistema está diseñado para que el soldado pueda cubrir sus gastos y otras necesidades

El cubano José “Pepe” Ávalo, residente en Sarasota (Florida) e integrante del Ejército de Estados Unidos, publicó un video en el que detalla cómo funciona el esquema de vivienda para tropas estacionadas en Italia, una de las plazas europeas donde el costo de vida resulta más alto.

Según explicó a través de su perfil en Facebook, los soldados casados, con o sin hijos, o con rango superior a Sargento de Personal, normalmente vivirían en casas ubicadas dentro de los vecindarios de la base militar, aunque actualmente estas se encuentran en remodelación.

Ante esa situación, el Ejército ofrece viviendas ya contratadas en comunidades cercanas, donde los militares residen sin pagar renta ni servicios, beneficios que se suman íntegramente a su salario.

Cuando esas casas no están disponibles o no se ajustan a las necesidades del soldado, se abre otra alternativa: buscar una vivienda por cuenta propia con la asesoría de un realtor proporcionado por el Ejército.

En ese caso, el militar comienza a recibir mensualidades adicionales para cubrir renta y servicios, opción que le correspondió a Ávalo.

Para dar una referencia concreta, señaló que incluso un soldado raso destacado en Italia con su familia puede recibir 1,768 dólares mensuales para la renta y otros 1,807 dólares para los servicios, una cifra elevada por el costo europeo, especialmente del gas.

Lo más leído hoy:

Añadió que a los militares las rentas suelen cobrárseles más caras que al resto de los residentes locales, aunque el sistema está diseñado para que, con buena administración, el soldado pueda cubrir gastos y aún disponer de dinero para viajes, inversiones o ahorros.

Ávalo aclaró que este esquema funciona de manera semejante en otras bases estadounidenses alrededor del mundo, aunque los montos varían según el costo de vida de cada destino.

Dentro de Estados Unidos, explicó, la renta y los servicios se combinan en una sola asignación mensual.

Sobre los soldados solteros o de rangos inferiores a Sargento de Personal, indicó que estos se alojan en dormitorios o barracas modernas que no se parecen en nada a las chozas o estructuras precarias que algunos podrían imaginar.

El militar insistió en que la calidad de vida no se define por el salario básico, sino por la suma de beneficios que acompañan al servicio, entre ellos el programa de vivienda.

Animó además a quienes tengan dudas a dejar preguntas en los comentarios.

El video se suma a la presencia pública que Ávalo ha ganado en los últimos meses. Semanas atrás, recordó en redes sociales sus años como maestro emergente en Cuba, un “experimento fallido de la dictadura”, donde con 16 años quedó al frente de un aula tras un curso de solo seis meses.

Su testimonio, que se volvió viral, coincidió con el anuncio de su ascenso a sargento en el Ejército estadounidense, un contraste que muchos usuarios resaltaron como parte de una trayectoria marcada por rupturas, esfuerzo y movilidad social.