"Ya me decidí": Trump sobre posibles acciones militares contra Venezuela

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que ya tiene tomada una decisión respecto a posibles acciones militares contra Venezuela, aunque se negó a dar detalles sobre los próximos pasos.
"Ya me decidí. No puedo decirles qué será", respondió Trump a los periodistas mientras caminaba hacia el avión presidencial con rumbo a Florida para pasar el fin de semana.
"Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas", agregó.
El mandatario estadounidense ha sostenido múltiples reuniones con altos mandos del Pentágono en los últimos días, incluyendo encuentros con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.
Según reporte del Washington Post, en estas reuniones se discutieron diversas opciones militares que podrían implementarse contra Venezuela, en el marco de la denominada operación "Lanza del Sur".
Desde agosto, Estados Unidos ha reforzado su despliegue militar en el sur del Caribe, con alrededor de 10,000 soldados desplegados y la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado la plataforma de combate más grande y versátil del mundo.
Lo más leído hoy:
La misión, según Hegseth, tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas que sale de Venezuela rumbo a Estados Unidos y neutralizar a organizaciones criminales que el gobierno estadounidense vincula al régimen de Nicolás Maduro.
El Comando Sur difundió recientemente un video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro presuntos narcotraficantes a bordo, una acción que se suma a los ataques anteriores realizados bajo la misma operación.
Las fuerzas estadounidenses se mantienen en alerta y listas para ejecutar órdenes de ataque, aunque Trump ha insistido en mantener una "estrategia de ambigüedad" para no anticipar sus movimientos ante posibles adversarios.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió al despliegue con un llamado a la población para prepararse ante una posible "lucha armada" y anunció la movilización de 200,000 militares en todo el país.
En paralelo, Maduro pidió a los ciudadanos estadounidenses detener lo que calificó como una acción bélica contra Sudamérica y el Caribe, denunciando que Washington estaría "fabricando" una guerra en su contra.
A pesar de la tensión, hasta el viernes por la noche Trump no había autorizado ataques terrestres, aunque funcionarios estadounidenses indicaron que las opciones militares están a disposición del presidente y podrían implementarse rápidamente si así lo decide.
Mientras tanto, la operación continúa enfocada en objetivos navales, con maniobras conjuntas del portaaviones Gerald R. Ford y bombarderos B-52, enmarcadas en una estrategia multidominio diseñada para proteger el territorio estadounidense y combatir el narcotráfico.
La declaración de Trump, "ya me decidí", marca un momento clave en la política estadounidense hacia Venezuela, manteniendo a la región en alerta ante la posibilidad de un conflicto que podría escalar más allá de los ataques marítimos actualmente en curso.
Preguntas frecuentes sobre las posibles acciones militares de EE. UU. contra Venezuela
¿Qué decisión ha tomado Donald Trump respecto a Venezuela?
Donald Trump afirmó que ya ha tomado una decisión sobre posibles acciones militares contra Venezuela, pero no ha revelado detalles sobre los pasos a seguir. La declaración se produjo en un contexto de creciente tensión entre ambos países, con un aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
¿Cuál es el objetivo del despliegue militar de EE. UU. en el Caribe?
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas y neutralizar organizaciones criminales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. La operación, denominada "Lanza del Sur", busca también aumentar la presión sobre el gobierno venezolano, considerado por Washington como un "narcoestado".
¿Qué acciones ha realizado EE. UU. contra Venezuela en el marco de esta operación?
Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico procedentes de Venezuela, como parte de su estrategia para combatir las organizaciones criminales en la región. Estas operaciones han incluido el uso de portaaviones y bombarderos en ejercicios militares en el Caribe.
¿Qué ha sido la respuesta de Nicolás Maduro ante estas acciones de EE. UU.?
Nicolás Maduro ha respondido con un llamado a la población venezolana a prepararse para una posible "lucha armada" y ha movilizado a 200,000 militares en todo el país. Maduro ha denunciado que Washington está fabricando una guerra contra Venezuela y ha solicitado a los ciudadanos estadounidenses detener lo que califica como una acción bélica.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.