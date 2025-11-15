"Ya me decidí": Trump sobre posibles acciones militares contra Venezuela

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que ya tiene tomada una decisión respecto a posibles acciones militares contra Venezuela, aunque se negó a dar detalles sobre los próximos pasos.

"Ya me decidí. No puedo decirles qué será", respondió Trump a los periodistas mientras caminaba hacia el avión presidencial con rumbo a Florida para pasar el fin de semana.

"Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas", agregó.

El mandatario estadounidense ha sostenido múltiples reuniones con altos mandos del Pentágono en los últimos días, incluyendo encuentros con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Según reporte del Washington Post, en estas reuniones se discutieron diversas opciones militares que podrían implementarse contra Venezuela, en el marco de la denominada operación "Lanza del Sur".

Desde agosto, Estados Unidos ha reforzado su despliegue militar en el sur del Caribe, con alrededor de 10,000 soldados desplegados y la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado la plataforma de combate más grande y versátil del mundo.

La misión, según Hegseth, tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas que sale de Venezuela rumbo a Estados Unidos y neutralizar a organizaciones criminales que el gobierno estadounidense vincula al régimen de Nicolás Maduro.

El Comando Sur difundió recientemente un video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro presuntos narcotraficantes a bordo, una acción que se suma a los ataques anteriores realizados bajo la misma operación.

Las fuerzas estadounidenses se mantienen en alerta y listas para ejecutar órdenes de ataque, aunque Trump ha insistido en mantener una "estrategia de ambigüedad" para no anticipar sus movimientos ante posibles adversarios.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió al despliegue con un llamado a la población para prepararse ante una posible "lucha armada" y anunció la movilización de 200,000 militares en todo el país.

En paralelo, Maduro pidió a los ciudadanos estadounidenses detener lo que calificó como una acción bélica contra Sudamérica y el Caribe, denunciando que Washington estaría "fabricando" una guerra en su contra.

A pesar de la tensión, hasta el viernes por la noche Trump no había autorizado ataques terrestres, aunque funcionarios estadounidenses indicaron que las opciones militares están a disposición del presidente y podrían implementarse rápidamente si así lo decide.

Mientras tanto, la operación continúa enfocada en objetivos navales, con maniobras conjuntas del portaaviones Gerald R. Ford y bombarderos B-52, enmarcadas en una estrategia multidominio diseñada para proteger el territorio estadounidense y combatir el narcotráfico.

La declaración de Trump, "ya me decidí", marca un momento clave en la política estadounidense hacia Venezuela, manteniendo a la región en alerta ante la posibilidad de un conflicto que podría escalar más allá de los ataques marítimos actualmente en curso.