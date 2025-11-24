Asustados, callados y más preocupados por los precios: Así viven los venezolanos el posible ataque de EE.UU.

Vídeos relacionados:

Mientras Washington eleva la presión militar en el Caribe y el gobierno de Nicolás Maduro repite llamados a la “alerta permanente”, en las calles de Venezuela predomina otra preocupación, cómo conseguir la comida del día.

La tensión geopolítica se siente menos que el aumento del dólar. Así lo contó BBC Mundo, que recorrió mercados y barrios donde los venezolanos viven entre el miedo, el silencio y una inflación que devora sus ingresos.

En el popular mercado de Quinta Crespo, en Caracas, Alejandro Orellano intenta vender hortalizas. “Aquí lo que nos tiene fregados es el aumento del dólar”, dijo al medio británico. A su alrededor, pasillos vacíos y alimentos cada vez más caros describen mejor que cualquier discurso la crisis interna. “Mira cómo está esto vacío”, insistió.

A pesar del despliegue militar de Estados Unidos, que incluye unos 15,000 efectivos y el portaaviones USS Gerald R. Ford, muchos venezolanos no creen que un ataque sea inminente.

Pero la incertidumbre se mezcla con un miedo que no se menciona en voz alta. Tras las protestas de 2024 por las elecciones fraudulentas que dieron la victoria a Maduro y más de dos mil detenciones reconocidas por el propio gobierno, abundan los testimonios de personas que prefieren no hablar para evitar represalias. Según Foro Penal, casi 900 venezolanos continúan presos por motivos políticos.

La BBC recogió relatos de ciudadanos que viven entre rumores, nerviosismo y una especie de resignación aprendida. Consuelo, profesora de 74 años, confesó que no hace compras nerviosas porque “uno para comprar tiene que tener mucha plata”, y prefiere concentrarse en cuidar su salud.

En Ciudad Bolívar, una comerciante contó que borró publicaciones críticas hacia el gobierno por temor a ser “vendida” por alguien cercano. El silencio se volvió mecanismo de defensa.

Los temores personales chocan con la propaganda oficial. Maduro pidió recientemente “mil ojos” a la población para defender al país y acusó a la CIA de financiar ataques contra la economía venezolana. Mientras tanto, la inflación intermensual ronda el 20% y el Fondo Monetario Internacional proyecta un alza de precios superior al 500% este año.

Las tensiones aumentan en paralelo al deterioro del tráfico aéreo. Más de media docena de aerolíneas suspendieron vuelos tras la advertencia de la FAA, que alertó sobre el “aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo venezolano.

Washington sostiene que su despliegue busca combatir el narcotráfico, mientras Caracas denuncia una maniobra para desestabilizar al régimen.

En medio del ruido bélico y las demostraciones militares, la vida en Venezuela discurre con una mezcla de temor y agotamiento. “Nos preocupa más la comida”, dijo Javier Jaramillo, de 57 años, que busca mercancía para revender en Navidad. “Venezuela está muy mal, nos está comiendo la inflación”. Entre la amenaza de un conflicto y el día a día, la mayoría parece tener claro qué pesa más.