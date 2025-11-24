Asustados, callados y más preocupados por los precios: Así viven los venezolanos el posible ataque de EE.UU.

Vídeos relacionados:
Mientras Washington eleva la presión militar en el Caribe y el gobierno de Nicolás Maduro repite llamados a la “alerta permanente”, en las calles de Venezuela predomina otra preocupación, cómo conseguir la comida del día.
La tensión geopolítica se siente menos que el aumento del dólar. Así lo contó BBC Mundo, que recorrió mercados y barrios donde los venezolanos viven entre el miedo, el silencio y una inflación que devora sus ingresos.
En el popular mercado de Quinta Crespo, en Caracas, Alejandro Orellano intenta vender hortalizas. “Aquí lo que nos tiene fregados es el aumento del dólar”, dijo al medio británico. A su alrededor, pasillos vacíos y alimentos cada vez más caros describen mejor que cualquier discurso la crisis interna. “Mira cómo está esto vacío”, insistió.
A pesar del despliegue militar de Estados Unidos, que incluye unos 15,000 efectivos y el portaaviones USS Gerald R. Ford, muchos venezolanos no creen que un ataque sea inminente.
Pero la incertidumbre se mezcla con un miedo que no se menciona en voz alta. Tras las protestas de 2024 por las elecciones fraudulentas que dieron la victoria a Maduro y más de dos mil detenciones reconocidas por el propio gobierno, abundan los testimonios de personas que prefieren no hablar para evitar represalias. Según Foro Penal, casi 900 venezolanos continúan presos por motivos políticos.
La BBC recogió relatos de ciudadanos que viven entre rumores, nerviosismo y una especie de resignación aprendida. Consuelo, profesora de 74 años, confesó que no hace compras nerviosas porque “uno para comprar tiene que tener mucha plata”, y prefiere concentrarse en cuidar su salud.
En Ciudad Bolívar, una comerciante contó que borró publicaciones críticas hacia el gobierno por temor a ser “vendida” por alguien cercano. El silencio se volvió mecanismo de defensa.
Los temores personales chocan con la propaganda oficial. Maduro pidió recientemente “mil ojos” a la población para defender al país y acusó a la CIA de financiar ataques contra la economía venezolana. Mientras tanto, la inflación intermensual ronda el 20% y el Fondo Monetario Internacional proyecta un alza de precios superior al 500% este año.
Las tensiones aumentan en paralelo al deterioro del tráfico aéreo. Más de media docena de aerolíneas suspendieron vuelos tras la advertencia de la FAA, que alertó sobre el “aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo venezolano.
Washington sostiene que su despliegue busca combatir el narcotráfico, mientras Caracas denuncia una maniobra para desestabilizar al régimen.
En medio del ruido bélico y las demostraciones militares, la vida en Venezuela discurre con una mezcla de temor y agotamiento. “Nos preocupa más la comida”, dijo Javier Jaramillo, de 57 años, que busca mercancía para revender en Navidad. “Venezuela está muy mal, nos está comiendo la inflación”. Entre la amenaza de un conflicto y el día a día, la mayoría parece tener claro qué pesa más.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Venezuela y la presión de Estados Unidos
¿Cómo afecta la inflación a los venezolanos en medio de la tensión con Estados Unidos?
La inflación en Venezuela ha alcanzado niveles devastadores, con un aumento intermensual del 20% y proyecciones del FMI que superan el 500% anual. Esto hace que la población esté más preocupada por conseguir alimentos básicos que por el posible ataque de EE.UU.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos en relación con Venezuela?
Estados Unidos ha desplegado cerca de 15,000 efectivos y el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, argumentando que su presencia busca combatir el narcotráfico vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Washington también ha elevado la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.
¿Cómo responde el régimen de Maduro a la presión externa de Estados Unidos?
El régimen de Nicolás Maduro ha movilizado a 200,000 efectivos militares y ha reforzado su seguridad con guardaespaldas cubanos. Además, promueve una estrategia de "resistencia prolongada", inspirada en tácticas usadas por el régimen cubano, para enfrentar una posible ofensiva estadounidense.
¿Cuál es la postura de Cuba frente a la posible intervención militar en Venezuela?
El régimen cubano ha manifestado su apoyo a Nicolás Maduro, calificando la posible intervención de EE.UU. como un acto barbárico. Cuba también ha incrementado su apoyo en inteligencia y seguridad al gobierno venezolano, preocupada por el impacto que la caída de Maduro tendría en su propia estabilidad económica y política.
