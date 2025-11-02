Rescatistas evacúan a más de 100 personas en El Mango, Río Cauto, tras graves inundaciones

Brigadas de rescate evacuaron en la madrugada de este domingo a más de 100 personas en la zona de El Mango, municipio de Río Cauto, como parte de las operaciones que se desarrollan desde hace cuatro días consecutivos por las intensas inundaciones que afectan al territorio.

Según informó el canal provincial CNC TV Granma, los equipos de la Defensa Civil y del Ejército actuaron de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad de los habitantes en las áreas más vulnerables.

Captura Facebook / CNC TV Granma

Estas labores se concentraron en la comunidad de El Mango, uno de los puntos críticos identificados por las autoridades locales.

Las lluvias han provocado inundaciones en varias zonas del municipio, lo que obligó a evacuar a decenas de familias hacia centros seguros.

Según la fuente citada, las operaciones de evacuación y protección de la población continuarán mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, según precisó el medio provincial.

Lo más leído hoy:

En un reporte televisivo posterior de CNC TV Granma, los pobladores del cauce del río Cauto afirmaron que el nivel del agua no alcanzaba esas alturas desde el huracán Flora, ocurrido en 1963, considerado uno de los más devastadores en la historia de Cuba.

El propio informe indicó que en la provincia de Granma se contabilizan unas 16,000 personas protegidas en centros de evacuación, mientras que más de 100,000 han sido acogidas en viviendas de familiares, amigos o vecinos, como parte del sistema de protección implementado por las autoridades locales ante las inundaciones.

Antes del paso del huracán Melissa, las autoridades del régimen habían proyectado una evacuación masiva en el oriente del país ante la inminente llegada del ciclón.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Presidencia de Cuba, se planificó el desplazamiento de alrededor de 650,000 personas: unas 258,573 en Santiago de Cuba, 69,000 en Holguín, 139,914 en Guantánamo, 72,000 en Las Tunas y 110,000 en la provincia de Granma, quienes debían resguardarse en centros de evacuación o en casas de familiares y amigos.

En el caso de Granma, las autoridades locales informaron que existían 98 zonas críticas identificadas y que era necesario proteger a unas 110,000 personas, lo que representa aproximadamente el 15 % de la población provincial.

De esa cifra, 66,000 serían trasladadas a centros de evacuación habilitados y el resto permanecería en viviendas de familiares o vecinos.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Transporte anunció un operativo ferroviario especial para evacuar a pobladores aislados por las inundaciones en el consejo popular Río Cauto, en coordinación con las autoridades de Las Tunas y Granma.

Según el parte oficial publicado en redes sociales, un tren formado en Camagüey partió a las 10:00 a.m. rumbo a Jobabo y continuó su recorrido con cinco coches adicionales hasta Guamo, considerado el epicentro del operativo.

Sin embargo, durante el trayecto de regreso hacia Las Tunas, se produjo un incidente que marcó una de las jornadas más tensas del operativo.

La locomotora 52554, con trece vagones y más de 2,600 pasajeros a bordo, enfrentó un tramo inundado donde una socavación causada por la crecida del río provocó que el cuarto y quinto coche se desengancharan, dividiendo el tren en dos secciones: una encabezada por la locomotora y cuatro vagones que lograron avanzar, y otra con nueve coches que quedaron detenidos con decenas de pasajeros a bordo.

La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) y el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila confirmaron posteriormente que no hubo descarrilamiento ni personas lesionadas, aunque calificaron el hecho como una “situación de extrema complejidad” debido al nivel del agua y a la distancia que separaba ambas formaciones.

“No fue un accidente ferroviario, sino una situación difícil que supo manejarse entre todos”, aseguró la entidad estatal en un comunicado publicado en sus redes sociales.