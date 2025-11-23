Mattel abrirá en Orlando primer parque acuático con techo retráctil

Vídeos relacionados:

El gigante juguetero Mattel Inc. dio un paso decisivo hacia la expansión de sus marcas más allá de los juguetes, al confirmar el desarrollo del primer parque acuático techado con techo retráctil del país.

Bajo el nombre Mattel Wonder Indoor Waterparks, la compañía planea construir cinco recintos en Estados Unidos, con la ciudad de Orlando como sede inicial.

Aunque el lugar exacto aún no ha sido revelado, la empresa anunció que podría ofrecer detalles sobre la ubicación tan pronto como el próximo mes.

Según el Orlando Sentinel, la apertura está programada para 2028, pero podría adelantarse si el proyecto avanza según lo previsto.

Una experiencia acuática "todo el año", con luz natural y protección climática

El proyecto está siendo diseñado por Martin Aquatic, firma con sede en Orlando encargada del trabajo creativo, la ingeniería mecánica, eléctrica y estructural, así como del diseño temático de los parques.

Su presidente, Josh Martin, explicó que la propuesta busca ofrecer un espacio disponible durante todo el año, libre de los problemas climáticos característicos de Florida.

Mattel seleccionó como proveedor de la estructura a OpenAire, una compañía canadiense especializada en edificios de aluminio y vidrio con sistemas de techo retráctil.

Esta tecnología permitirá que los parques cuenten con luz natural y se mantengan climatizados, evitando el riesgo de cierres por tormentas, un problema recurrente en los parques acuáticos del centro de Florida.

Según Martin, esto permitirá distanciarse del modelo tradicional de parques bajo techo, como Great Wolf Lodge, con una propuesta visual distinta y mejor integrada al ambiente exterior.

Una mezcla de parque acuático y comercio experiencial

Además de atracciones acuáticas, los parques contarán con áreas de entretenimiento familiar y venta minorista experiencial, un modelo que combina compras con espacios temáticos inmersivos.

Este concepto se enmarca en la estrategia de Mattel de trasladar sus franquicias a experiencias presenciales, dentro de un contexto competitivo donde participan Disney, Universal, SeaWorld, Legoland y una creciente oferta privada de hoteles con áreas acuáticas.

Al igual que otros expertos en la industria, el director ejecutivo de International Theme Park Services, Dennis Speigel, considera que empresas como Mattel y Peppa Pig están explorando "casos de prueba" en un mercado dominado por grandes operadores.

Sin embargo, señala que los parques acuáticos siguen siendo una inversión rentable y de menor costo en comparación con mega parques temáticos.

La imaginación de Barbie, Hot Wheels, Uno y más de una docena de marcas

Uno de los enfoques distintivos del proyecto es su diseño temático. Josh Martin adelantó que no se centrará en personajes, sino en interpretaciones arquitectónicas y sensoriales de las marcas, lo que permitirá crear espacios inspirados en Barbie, Hot Wheels, Uno o Thomas & Friends sin recurrir a la figura humana.

"¿Y si diseñara un tobogán acuático inspirado en Uno? ¿Qué elementos incluiría para que pareciera que estás jugando al juego?", ejemplificó Martin, al describir el potencial creativo del concepto.

Cada parque contará con al menos una docena de marcas, entre las que se encuentran Fisher-Price, American Girl, Polly Pocket, Monster High, Barney, Matchbox y Masters of the Universe.

Aunque el proveedor de los toboganes aún no ha sido anunciado, Mattel promete incluir una atracción exclusiva, un tobogán disponible únicamente en sus parques.

Orlando: un mercado saturado… pero atractivo

Con más de 70 millones de turistas al año y una alta competencia en parques acuáticos y temáticos, la elección de Orlando puede parecer arriesgada. Sin embargo, Mattel espera dirigirse principalmente a residentes del área, con un ambiente disponible cualquier día, sin depender del clima.

Según Martin, la propuesta busca atraer a clientes de uso diario, más que a grandes flujos turísticos. "Seremos un destino que atenderá a clientes de un día. Ese es nuestro objetivo", afirmó.

Para el diseñador, la apuesta responde a una necesidad local: "Este mercado carece de un entorno protegido contra las inclemencias meteorológicas".

Si el proyecto se concreta según lo anunciado, Orlando no solo volverá a marcar tendencia en la industria del entretenimiento, sino que inaugurará el primer parque acuático techado con techo retráctil de Estados Unidos, dominado por la imaginación de algunas de las marcas infantiles más icónicas del mundo.