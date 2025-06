Gobierno presenta regreso del tren a Expocuba como alternativa económica para el verano

Vídeos relacionados:

El tren hacia Expocuba volverá a operar a partir del próximo 2 de julio, según anunció este miércoles el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en una publicación en redes sociales donde destacó que esta reanudación busca ofrecer una opción “accesible y conveniente” durante la temporada veraniega.

El servicio conectará la Estación Central de La Habana con el recinto ferial de Expocuba con dos viajes diarios, de miércoles a domingo, recalcó el titular del ramo en Facebook.

El primer tren saldrá a las 7:50 a.m. con llegada prevista a las 9:10 a.m., y su retorno será a las 10:40 a.m.

El segundo recorrido iniciará a las 2:20 p.m. y regresará desde Expocuba a las 4:40 p.m.

Cada tren contará con tres coches, con capacidad para 48 personas sentadas y 20 de pie por coche, lo que suma un total de 204 pasajeros por viaje.

El precio del pasaje será de 20 pesos cubanos, un dato que el funcionario presumió como un logro importante, en medio de la crisis que afecta el sector.

Durante su trayecto, de aproximadamente 80 minutos, el tren hará paradas en 12 estaciones: Luyanó, Dolores, La Víbora, Naranjito, Miraflores, Los Pinos, Alcázar, Arroyo Naranjo, El Galápago, Calabazar, Piscina del Parque Lenin y Expocuba.

Rodríguez presentó el regreso del tren como un paso dentro de la estrategia oficial para “facilitar el acceso” a Expocuba y otros espacios recreativos cercanos como el Jardín Botánico Nacional, el Parque Lenin y el Zoológico Nacional.

También lo vinculó a la intención del Gobierno de ampliar opciones de movilidad económica ante las dificultades actuales con el transporte urbano.

El servicio ferroviario hacia Expocuba estuvo fuera de operación durante un periodo prolongado, en medio del deterioro de la infraestructura y la escasez de recursos para su mantenimiento.

Lo curioso en este caso es que, aunque el régimen exhibe la recuperación del tren a ExpoCuba como una importante opción en la etapa estival, muchas de estas opciones “recreativas” muestran en la actualidad un alto grado de deterioro.

Por mencionar un ejemplo, el Parque Lenin, por años el principal destino recreativo de muchas familias cubanas e inaugurado en 1972, se encuentra en un estado de deterioro alarmante, con sus instalaciones vandalizadas, atracciones oxidadas e infraestructura en ruinas.

