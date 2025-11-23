Crece preocupación del régimen cubano ante preparativos de EE.UU. para "derrocar" a Maduro

Vídeos relacionados:
El gobierno cubano volvió a utilizar el discurso del "enemigo externo" para defender al régimen de Nicolás Maduro, pero esta vez el intento terminó convertido en un bumerán.
El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó en su cuenta de X que "crece el peligro de agresión militar y terrorista contra Venezuela con el objetivo de derrocar con violencia al gobierno de esa nación hermana".
Según dijo, ese escenario sería "un acto barbárico" y "un golpe de EE.UU. vs Nuestra América y su largo camino de independencia".
La publicación, que sigue la línea habitual de La Habana de presentarse como escudo antimperialista y garante de la soberanía regional, provocó un estallido de respuestas, tanto desde Venezuela como desde Cuba.
Internautas de ambos países hicieron evidente un sentimiento creciente de rechazo hacia los funcionarios del régimen y su histórica alianza con el chavismo.
Venezolanos responden: "Lo que lloras es la teta que se les puede acabar"
Entre las respuestas más duras destacan las de venezolanos que, lejos de sentirse defendidos, acusan a La Habana de preocuparse únicamente por la supervivencia de su propio sistema a costa del petróleo venezolano.
Una mujer reprochó al funcionario cubano: "¿Ud vive en Venezuela? Si no vive aquí, no tiene idea de las necesidades de los venezolanos de a pie. En Venezuela se viven dos realidades… que supongo ve usted desde afuera".
Otros comentarios fueron aún más directos y politizados.
Un abogado escribió: "Estas sanguijuelas cubanas andan preocupados porque se les acabará la mal llamada revolución y la teta que ha mantenido por años a esta cuerda de chulos y parásitos".
Un informático lo resumió así: "Lo que peligra es el petróleo que Venezuela le regala a Cuba, eso es lo que les preocupa".
Varios usuarios, además, señalaron que el apoyo de La Habana no es altruista, sino una alianza que ha beneficiado al aparato político cubano mientras el país andino se hundía en crisis.
Otro venezolano agregó: "Lo que lloras es que se te puede acabar la teta… tienen 27 años chupándose las riquezas de Venezuela".
Cubanos también se burlan: "Preparen maletas"
No menos dura fue la reacción desde la propia Cuba. Decenas de usuarios cubanos se sumaron a la avalancha de críticas, evidenciando el hartazgo interno hacia la política exterior del régimen y su dependencia económica del chavismo.
Algunos mensajes fueron abiertamente sarcásticos: "Ve haciendo las maletas", "Después van ustedes" o "Guarda lágrimas".
Otros, más ásperos, apuntaron directamente al miedo del gobierno cubano a perder su sostén económico: "Pongan la barba en remojo que después de Maduro van ustedes y ni Rusia ni China los van a salvar".
Hubo incluso burlas sobre lo que ocurriría si el chavismo cae: "A correr por los portales Cossío, en Cuba no hay Pepto-Bismol pa' ese reguero de m…".
El tono general revela un ambiente de desconfianza hacia la cúpula cubana y una clara percepción de que el peligro para La Habana es tanto político como económico.
Un discurso viejo para un país en crisis
El mensaje de Fernández de Cossío reproduce el guion oficial del gobierno cubano: denunciar amenazas externas para justificar su alineación con gobiernos aliados, sin reconocer el deterioro interno que vive Venezuela ni el que vive Cuba.
Sin embargo, la respuesta masiva de venezolanos y cubanos muestra que ese discurso, alguna vez funcional, ahora genera rechazo y burla.
Al señalar un supuesto plan de agresión extranjera, el funcionario intenta reforzar la narrativa de resistencia continental.
Pero las reacciones sugieren otra lectura: no es la paz latinoamericana lo que preocupa a La Habana, sino la posibilidad de que un cambio político en Venezuela implique también la caída de uno de los pilares económicos del régimen cubano.
Y esta vez, el cuento del "enemigo externo" no convenció a nadie, ni dentro ni fuera de la Isla.
Preguntas frecuentes sobre la relación Cuba-Venezuela y la postura del régimen cubano
¿Por qué el régimen cubano defiende al gobierno de Nicolás Maduro?
El régimen cubano defiende al gobierno de Nicolás Maduro por una histórica alianza política y económica, que incluye beneficios como el suministro de petróleo venezolano a Cuba. Esta relación se ha mantenido a pesar de las crisis internas en ambos países, y el gobierno cubano ve en el apoyo a Maduro un modo de preservar su propia estabilidad económica y política.
¿Qué opinan los venezolanos sobre el apoyo de Cuba a Maduro?
Muchos venezolanos critican el apoyo cubano a Maduro, argumentando que Cuba se beneficia del petróleo venezolano y que su respaldo no es altruista. Ven en la postura cubana una estrategia para mantener su propio sistema a costa del bienestar de Venezuela, lo que ha generado rechazo y resentimiento en la población venezolana.
¿Cuál es la percepción en Cuba sobre la política exterior hacia Venezuela?
En Cuba, hay un creciente hartazgo hacia la política exterior del régimen, especialmente por su dependencia del chavismo. Muchos cubanos critican que el gobierno priorice su relación con Venezuela por encima de los problemas internos, evidenciando un descontento hacia las decisiones oficiales que no consideran las necesidades del pueblo cubano.
¿Qué consecuencias tendría para Cuba un cambio político en Venezuela?
Un cambio político en Venezuela podría ser devastador para la economía cubana, ya que podría significar la pérdida de uno de sus principales aliados económicos. La caída del chavismo podría interrumpir el suministro de petróleo y otros beneficios económicos que Cuba recibe, lo que podría agravar aún más su crisis económica.
