Trabajo voluntario “de marca”: Díaz-Canel posa con azadón y Adidas mientras el país sigue hundido en sus crisis

Las imágenes del presidente Miguel Díaz-Canel participando este domingo en una jornada de trabajo voluntario en la provincia Artemisa en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara, provocaron una reacción inmediata de burla e indignación entre usuarios cubanos que cuestionaron la autenticidad de la escena y el sentido de la propaganda oficial.
La Presidencia de Cuba publicó en su cuenta de X imágenes del gobernante en la Jornada Nacional de Trabajo Voluntario, convocada en el aniversario 66 del primer trabajo productivo encabezado por el Che.
Según la narrativa oficial, el presidente trabajó en la siembra en la empresa Agroindustrial Los Tamarindos, en Artemisa, acompañado por miembros del Comité Central del Partido Comunista.
En las imagenes también es visible Lis Cuesta, la no-primera dama.
Después de las labores, el presidente de la Comisión Organizadora del 22do Congreso de la Central de Trabajadores (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, afirmó que el Che concibió el trabajo productivo como fuente de riqueza y fundamento del “espíritu solidario” del pueblo cubano.
Recordó que durante décadas, según su versión, estas jornadas permitieron construir hospitales y escuelas, y movilizar fuerzas de trabajo hacia zonas necesitadas.
También insistió en la necesidad de “trabajar y mucho”, aludiendo a la recuperación del oriente del país y a la higienización de barrios en medio de la crisis epidemiológica.
Sin embargo, el mensaje oficial quedó rápidamente rebasado por la reacción ciudadana. En los comentarios del propio post y en redes sociales comenzó una sucesión imparable de críticas, burlas y rechazo abierto.
Muchos usuarios ridiculizaron la escenografía, señalando el uso de ropa deportiva Adidas, los tenis de alta gama y las poses preparadas para la cámara.
Otros cuestionaron la utilidad real del gesto, apuntando que se trata de propaganda vacía en un país con hambre, escasez y un sistema agrícola colapsado.
Varias personas insistieron en que el presidente no tiene experiencia alguna en labores agrícolas y que ni siquiera los elementos básicos, como la manera de sostener la herramienta, resultan verosímiles.
También aparecieron comentarios que criticaron el contraste entre el discurso guevarista tradicional y el uso de símbolos de consumo importado, algo que antes habría sido considerado “diversionismo ideológico”.
Otros remarcaron el desgaste político del recurso propagandístico: poses forzadas, ropa que no corresponde al trabajo real y un guion repetido que no cambia las condiciones del campo ni la crisis que afecta a millones de cubanos.
El resultado fue un alud de reacciones que expuso, una vez más, la distancia entre la narrativa oficial y el humor corrosivo, el cansancio y la incredulidad de una ciudadanía que ya no concede crédito a estas escenificaciones.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Díaz-Canel en el trabajo voluntario en Artemisa
¿Por qué causó polémica la participación de Díaz-Canel en el trabajo voluntario en Artemisa?
La participación de Díaz-Canel en el trabajo voluntario en Artemisa causó polémica porque muchos cubanos lo vieron como un acto de propaganda vacía. Las imágenes del presidente trabajando con ropa y calzado de marca contrastaban con la dura realidad de un país en crisis. Muchos usuarios en redes sociales ridiculizaron la puesta en escena, señalando que no se trataba de un trabajo real, sino de una estrategia para mejorar la imagen del gobierno.
¿Qué reacciones generó en redes sociales la publicación de las imágenes de Díaz-Canel?
Las imágenes de Díaz-Canel en el trabajo voluntario generaron una sucesión de críticas y burlas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la autenticidad del gesto y lo calificaron como una maniobra publicitaria sin impacto real en la situación del país. Se destacó el uso de ropa de alta gama y la falta de experiencia del presidente en labores agrícolas, lo que aumentó el escepticismo respecto a la sinceridad de su participación.
¿Cómo se relaciona el contexto actual de Cuba con la reacción a las acciones de Díaz-Canel?
El contexto actual de crisis en Cuba intensifica la reacción crítica hacia las acciones de Díaz-Canel. La población enfrenta problemas severos como escasez de alimentos, apagones y colapso de servicios básicos, lo que genera desconfianza y frustración hacia el gobierno. Las acciones propagandísticas, como el trabajo voluntario, son vistas como desconectadas de la realidad y dirigidas a crear una imagen política favorable en lugar de resolver los problemas estructurales.
¿Cuál es la percepción general de los cubanos sobre las jornadas de trabajo voluntario promovidas por el gobierno?
La percepción general de los cubanos sobre las jornadas de trabajo voluntario es de escepticismo y rechazo. Muchos consideran que estas actividades son actos simbólicos sin impacto real en la mejora de las condiciones de vida. Los ciudadanos critican que se utilicen recursos en montar estas escenografías mientras el país sufre una crisis profunda y las necesidades básicas no son atendidas adecuadamente.
