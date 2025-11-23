Trabajo voluntario “de marca”: Díaz-Canel posa con azadón y Adidas mientras el país sigue hundido en sus crisis

Día de campo presidencial: azadón para la foto, ropa y tenis caros para el postureo

Vídeos relacionados:

Las imágenes del presidente Miguel Díaz-Canel participando este domingo en una jornada de trabajo voluntario en la provincia Artemisa en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara, provocaron una reacción inmediata de burla e indignación entre usuarios cubanos que cuestionaron la autenticidad de la escena y el sentido de la propaganda oficial.

La Presidencia de Cuba publicó en su cuenta de X imágenes del gobernante en la Jornada Nacional de Trabajo Voluntario, convocada en el aniversario 66 del primer trabajo productivo encabezado por el Che.

Según la narrativa oficial, el presidente trabajó en la siembra en la empresa Agroindustrial Los Tamarindos, en Artemisa, acompañado por miembros del Comité Central del Partido Comunista.

En las imagenes también es visible Lis Cuesta, la no-primera dama.

Después de las labores, el presidente de la Comisión Organizadora del 22do Congreso de la Central de Trabajadores (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, afirmó que el Che concibió el trabajo productivo como fuente de riqueza y fundamento del “espíritu solidario” del pueblo cubano.

Recordó que durante décadas, según su versión, estas jornadas permitieron construir hospitales y escuelas, y movilizar fuerzas de trabajo hacia zonas necesitadas.

Lo más leído hoy:

También insistió en la necesidad de “trabajar y mucho”, aludiendo a la recuperación del oriente del país y a la higienización de barrios en medio de la crisis epidemiológica.

Sin embargo, el mensaje oficial quedó rápidamente rebasado por la reacción ciudadana. En los comentarios del propio post y en redes sociales comenzó una sucesión imparable de críticas, burlas y rechazo abierto.

Muchos usuarios ridiculizaron la escenografía, señalando el uso de ropa deportiva Adidas, los tenis de alta gama y las poses preparadas para la cámara.

Otros cuestionaron la utilidad real del gesto, apuntando que se trata de propaganda vacía en un país con hambre, escasez y un sistema agrícola colapsado.

Varias personas insistieron en que el presidente no tiene experiencia alguna en labores agrícolas y que ni siquiera los elementos básicos, como la manera de sostener la herramienta, resultan verosímiles.

También aparecieron comentarios que criticaron el contraste entre el discurso guevarista tradicional y el uso de símbolos de consumo importado, algo que antes habría sido considerado “diversionismo ideológico”.

Otros remarcaron el desgaste político del recurso propagandístico: poses forzadas, ropa que no corresponde al trabajo real y un guion repetido que no cambia las condiciones del campo ni la crisis que afecta a millones de cubanos.

El resultado fue un alud de reacciones que expuso, una vez más, la distancia entre la narrativa oficial y el humor corrosivo, el cansancio y la incredulidad de una ciudadanía que ya no concede crédito a estas escenificaciones.