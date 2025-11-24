Tasa de cambio en Cuba: ¿Cuánto valen el dólar, euro y MLC en el mercado informal hoy?

El dólar estadounidense (USD) este 24 de noviembre se cotiza a 435 pesos cubanos (CUP), según los datos publicados por elTOQUE.
El valor del dólar sigue reflejando la fuerte presión sobre la economía doméstica de los cubanos y la alta demanda de efectivo en divisas para transacciones cotidianas y compras de artículos de primera necesidad.
Por su parte, el euro (EUR) alcanzó hoy una tasa de 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte frente al peso cubano. El alto precio del euro responde al interés de quienes viajan o realizan operaciones con países europeos.
Mientras tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC) se sitúa en 235 CUP, lo que representa cinco pesos más que en la jornada anterior. Esta tasa, inferior al dólar y al euro, continúa siendo relevante en las operaciones dentro de las tiendas estatales que venden en divisas.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba, lunes, 24 Noviembre, 2025 - 06:38
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 235 CUP
Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano (CUP)
Dólar estadounidense (1 USD = 435 CUP)
- $1 = 435 CUP
- $5 = 2,175 CUP
- $10 = 4,350 CUP
- $20 = 8,700 CUP
- $50 = 21,750 CUP
- $100 = 43,500 CUP
Euro (1 EUR = 480 CUP)
- €5 = 2,400 CUP
- €10 = 4,800 CUP
- €20 = 9,600 CUP
- €50 = 24,000 CUP
- €100 = 48,000 CUP
- €200 = 96,000 CUP
- €500 = 240,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre la tasa de cambio en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal de Cuba?
La tasa de cambio actual del dólar estadounidense (USD) en el mercado informal de Cuba es de 435 pesos cubanos (CUP), según los datos más recientes publicados. Esta cifra refleja la continua presión y demanda sobre la economía cubana para realizar transacciones cotidianas y adquirir productos de primera necesidad.
¿Cómo se compara el valor del euro con el dólar en Cuba?
El euro (EUR) se cotiza actualmente a 480 CUP, siendo más fuerte que el dólar frente al peso cubano. Durante los últimos meses, el euro ha mantenido un valor superior al del dólar, lo que lo convierte en la divisa más cara en el mercado informal cubano. Este alto valor del euro responde al interés de quienes realizan operaciones con Europa o reciben remesas desde el continente.
¿Cuál es el valor de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en Cuba?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 235 CUP. Aunque su tasa es inferior al dólar y al euro, el MLC sigue siendo relevante para las operaciones dentro de las tiendas estatales que venden en divisas. Sin embargo, su uso y valor han experimentado fluctuaciones debido a la situación económica y la pérdida de confianza en el sistema económico cubano.
¿Qué factores influyen en la tasa de cambio del dólar y el euro en el mercado informal cubano?
La tasa de cambio del dólar y el euro en el mercado informal cubano está influenciada por la alta demanda de divisas, la inflación y la escasez de productos. El dólar es especialmente buscado para la realización de transacciones y la compra de productos de primera necesidad, mientras que el euro es preferido por quienes tienen vínculos con Europa. Estos factores, junto con la devaluación del peso cubano, contribuyen a la volatilidad y el alto valor de estas monedas en el mercado negro.
