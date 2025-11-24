Tasa de cambio en Cuba: ¿Cuánto valen el dólar, euro y MLC en el mercado informal hoy?

El dólar estadounidense (USD) este 24 de noviembre se cotiza a 435 pesos cubanos (CUP), según los datos publicados por elTOQUE.

El valor del dólar sigue reflejando la fuerte presión sobre la economía doméstica de los cubanos y la alta demanda de efectivo en divisas para transacciones cotidianas y compras de artículos de primera necesidad.

Por su parte, el euro (EUR) alcanzó hoy una tasa de 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte frente al peso cubano. El alto precio del euro responde al interés de quienes viajan o realizan operaciones con países europeos.

Mientras tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC) se sitúa en 235 CUP, lo que representa cinco pesos más que en la jornada anterior. Esta tasa, inferior al dólar y al euro, continúa siendo relevante en las operaciones dentro de las tiendas estatales que venden en divisas.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba, lunes, 24 Noviembre, 2025 - 06:38

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 235 CUP

Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano (CUP)

Dólar estadounidense (1 USD = 435 CUP)

$1 = 435 CUP

$5 = 2,175 CUP

$10 = 4,350 CUP

$20 = 8,700 CUP

$50 = 21,750 CUP

$100 = 43,500 CUP

Euro (1 EUR = 480 CUP)