Altibajos en el mercado informal: Una divisa sube y otra baja de precio en Cuba

Este domingo, el mercado informal de divisas en Cuba deja nuevos cambios.

Al amanecer de este 23 de noviembre, el euro cae a 480 CUP, lo que supone una caída de cinco pesos en relación con su valor en la jornada precedente.

El dólar por su parte, se mantiene en 435 CUP por tercer día consecutivo, según revela el parte diario publicado por el medio independiente elTOQUE, que informa sobre la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi).

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), este domingo da la sorpresa y escala a los 230 CUP, cifra que supone un súbito aumento de 10 pesos.

Tasa de cambio hoy 23/11/2025 -6:48 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 435 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 230 CUP.

La inestabilidad general que ha experimentado el valor de las divisas en las últimas semanas tiene lugar en medio de una creciente campaña de hostigamiento por parte del régimen cubano hacia elTOQUE, al que acusa de “manipular” la Tasa Representativa del Mercado Informal.

A finales de octubre, el dólar descendió de 485 a 410 CUP; y el euro cayó de 540 hasta los 450 CUP, en un acelerado movimiento a la baja.

Sin embargo, desde el 9 de noviembre ambas divisas fueron recuperando su valor de venta progresivamente. Ello hasta que el pasado 16 de noviembre el dólar rompiera con la dinámica ascendente.

El ajuste ocurre en un contexto de tensión política y económica, marcado por el anuncio del gobierno cubano -el pasado 14 de noviembre- sobre la futura creación de un “mercado cambiario oficial, ordenado y transparente”.

Sin embargo, la persistente inflación, la falta de divisas y la desconfianza en las instituciones económicas del régimen siguen impulsando la demanda de dólares y euros como refugio.

Además, la escasez de efectivo y los problemas de conectividad bancaria en la isla limitan las transacciones formales, lo que alimenta todavía más el mercado paralelo de divisas.

Desde 2022, la tendencia ha sido una devaluación constante de la moneda nacional, apenas interrumpida por breves pausas o descensos momentáneos que nunca logran revertir el deterioro sostenido del CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 23 de noviembre:

1 USD = 435 CUP.

5 USD = 2,175 CUP.

10 USD = 4,350 CUP.

20 USD = 8,700 CUP.

50 USD = 21,750 CUP.

100 USD = 43,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 480 CUP.

5 EUR = 2 400 CUP.

10 EUR = 4 800 CUP.

20 EUR = 9 600 CUP.

50 EUR = 24 000 CUP.

100 EUR = 48 000 CUP.

200 EUR = 96 000 CUP.

500 EUR = 240 000 CUP.