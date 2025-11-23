Sandro Castro aclara cómo marcha su propuesta para hacer frente a elTOQUE

Vídeos relacionados:

Sandro Castro volvió a generar expectativa en redes sociales en las últimas horas tras una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

El polémica nieto de Fidel Castro abrió una ronda con la frase “Hazme una pregunta” y recibió un mensaje preguntando cuándo llevará a cabo la prometida plataforma que competiría con el medio independiente elTOQUE en la postulación de una tasa de cambio alternativa de divisas.

Ante esa pregunta, Sandro Castro respondió con un texto en mayúsculas en el que aseguró que el proyecto ya existe a nivel digital, pero que aún necesita respaldo oficial para operar.

En su contestación escribió textualmente: “ya esta creada digitalmente solo necesito aprobación gubernamental para que sí tenga estatus legal y sea algo sólido transparente y confiable no como el descaro del toque”.

La respuesta, además de aludir directamente a elTOQUE con un tono despectivo, dejó entrever que el supuesto emprendimiento -al que asocia con el nombre “Vampicash Cup”, y que incluso ya tendría logo- no estaría listo para funcionar públicamente hasta obtener una aprobación gubernamental.

Un ataque sostenido contra elTOQUE

La reciente aclaración de Sandro Castro sobre su propuesta digital llega tras semanas de confrontación directa con el medio elTOQUE, al que ha acusado repetidamente de manipular el mercado informal de divisas en Cuba.

A inicios de noviembre, Sandro afirmó en redes que elTOQUE “ganó 128 millones de dólares en un solo día” tras la subida del dólar, asegurando que el medio actúa coordinadamente con compradores callejeros y plataformas como Revolico para influir artificialmente en las tasas.

“Tienen un grupo de periodistas y compradores que salen a las calles con maletas llenas de pesos cubanos”, afirmó entonces, acusando además al medio de establecer tasas paralelas que causan pánico entre los cubanos.

Ese mismo día, anunció su plan de organizar a dueños de mipymes en Cuba para establecer una “tasa de referencia” alternativa.

Propuso usar grupos de WhatsApp para coordinar decisiones y fijar el valor del dólar en torno a los 400 CUP, en consonancia -según él- con la tasa empleada por el Banco Central de Cuba en hoteles.

No obstante, en una siguiente aparición pública, sobre 17 de noviembre, evitó mencionar ese proyecto.

En su espacio satírico “Notisandro”, ironizó sobre la crisis del país con referencias a los apagones, la falta de divisas y el juicio del reguetonero Chocolate MC, pero guardó silencio sobre la plataforma prometida.

Este “olvido” coincidió con filtraciones que apuntaban a que sería el propio Banco Central quien lanzaría una nueva tasa oficial de cambio.

En otra entrevista difundida el 19 de noviembre, Sandro volvió a arremeter contra elTOQUE, al que acusó de “terrorismo financiero”, aunque matizó que no cree que el medio reciba apoyo ni de Estados Unidos.

También se refirió a los periodistas del medio como “una élite oscura” y sugirió que sus respuestas públicas a sus críticas eran evasivas o incompletas.

¿Qué es “Vampicash Cup” y qué planea Sandro?

Hasta el momento, se desconocen los detalles técnicos de la supuesta plataforma llamada “Vampicash Cup”.

No hay evidencia pública de su existencia funcional más allá de lo expresado por Sandro Castro. Él mismo admite que el sistema ya está “creado digitalmente”, pero que necesita validación estatal para operar de forma “legal, sólida y transparente”.

Su promesa de generar una tasa alternativa de cambio alineada con intereses del sector privado cubano, especialmente mipymes y emprendedores, forma parte de un discurso que intenta posicionarlo como mediador entre actores económicos informales y el sistema oficial.

Sin embargo, sus llamados a censurar a elTOQUE y a promover el bloqueo de su web -incluso sugiriendo la intervención de grupos hackers- han despertado críticas por incitación al acoso.

Una disputa con trasfondo político y económico

La cruzada de Sandro Castro contra elTOQUE no ocurre en el vacío.

El medio, con sede fuera de Cuba, se ha convertido en la referencia diaria para el seguimiento de las tasas de cambio del dólar, el euro y el MLC en el mercado informal cubano, utilizando una metodología basada en reportes ciudadanos.

Esta función, aunque informativa, ha sido interpretada por sectores oficialistas como una amenaza directa al control gubernamental de la economía y ha motivado una ofensiva mediática que combina desinformación, descrédito y ataques personales.

La Seguridad del Estado incluso ha dejado entrever posibles acciones legales contra el equipo de elTOQUE, al que acusa de evasión fiscal y manipulación cambiaria.

En ese contexto, las intervenciones de Sandro Castro parecen funcionar como amplificador de la narrativa oficialista, aunque envueltas en un tono informal y provocador que conecta con determinados sectores del público digital cubano.