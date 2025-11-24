Crisis sin fin: Cuba entra en otro día de apagones masivos con más de 1.600 MW de déficit

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) informó este lunes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continuará en una situación crítica, con apagones en todo el país durante las 24 horas, debido al déficit de generación que supera los 1.600 megawatts (MW).

Según el parte oficial, en la jornada del domingo la máxima afectación fue de 1.700 MW a las 7:00 de la noche, una hora de alta demanda en la que miles de cubanos permanecieron sin electricidad.

Para este lunes 24 de noviembre, la disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. era de apenas 1.510 MW frente a una demanda de 2.400 MW, lo que supone 900 MW de déficit desde las primeras horas del día. En el horario de mayor consumo, la UNE prevé afectaciones de hasta 950 MW, mientras que para el pico nocturno el déficit podría alcanzar los 1.625 MW.

La empresa estatal reconoció que las unidades 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton y 6 de Renté permanecen fuera de servicio por averías, y que otras tres —la 2 de Santa Cruz, la 4 de Cienfuegos y la 6 de Mariel— están en mantenimiento programado. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 584 MW.

A esta crisis se suma la falta de combustible, que mantiene 97 centrales de generación distribuida fuera de servicio, lo que equivale a 802 MW menos, junto a 66 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 868 MW paralizados.

Aunque la UNE destacó la aportación de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 2.970 MWh con una potencia máxima de 533 MW, esta cifra resulta insuficiente para paliar el déficit estructural del sistema.

Lo más leído hoy:

El organismo espera recuperar parcialmente la capacidad durante la noche con la entrada de la unidad 1 de Energás Varadero (30 MW), la unidad 3 de Energás Jaruco (30 MW) y el completamiento del ciclo combinado de Energás Jaruco (25 MW).

Sin embargo, incluso con esas incorporaciones, la generación total solo alcanzaría los 1.595 MW frente a una demanda prevista de 3.150 MW.

La crisis energética, que el régimen atribuye a roturas y falta de combustible, continúa golpeando duramente a la población cubana, que lleva años enfrentando apagones prolongados, falta de agua y deterioro de los servicios básicos, en medio de una aguda crisis económica y social.