Crisis sin fin: Cuba entra en otro día de apagones masivos con más de 1.600 MW de déficit

La Unión Eléctrica (UNE) informó este lunes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continuará en una situación crítica, con apagones en todo el país durante las 24 horas, debido al déficit de generación que supera los 1.600 megawatts (MW).
Según el parte oficial, en la jornada del domingo la máxima afectación fue de 1.700 MW a las 7:00 de la noche, una hora de alta demanda en la que miles de cubanos permanecieron sin electricidad.
Para este lunes 24 de noviembre, la disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. era de apenas 1.510 MW frente a una demanda de 2.400 MW, lo que supone 900 MW de déficit desde las primeras horas del día. En el horario de mayor consumo, la UNE prevé afectaciones de hasta 950 MW, mientras que para el pico nocturno el déficit podría alcanzar los 1.625 MW.
La empresa estatal reconoció que las unidades 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton y 6 de Renté permanecen fuera de servicio por averías, y que otras tres —la 2 de Santa Cruz, la 4 de Cienfuegos y la 6 de Mariel— están en mantenimiento programado. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 584 MW.
A esta crisis se suma la falta de combustible, que mantiene 97 centrales de generación distribuida fuera de servicio, lo que equivale a 802 MW menos, junto a 66 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 868 MW paralizados.
Aunque la UNE destacó la aportación de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 2.970 MWh con una potencia máxima de 533 MW, esta cifra resulta insuficiente para paliar el déficit estructural del sistema.
El organismo espera recuperar parcialmente la capacidad durante la noche con la entrada de la unidad 1 de Energás Varadero (30 MW), la unidad 3 de Energás Jaruco (30 MW) y el completamiento del ciclo combinado de Energás Jaruco (25 MW).
Sin embargo, incluso con esas incorporaciones, la generación total solo alcanzaría los 1.595 MW frente a una demanda prevista de 3.150 MW.
La crisis energética, que el régimen atribuye a roturas y falta de combustible, continúa golpeando duramente a la población cubana, que lleva años enfrentando apagones prolongados, falta de agua y deterioro de los servicios básicos, en medio de una aguda crisis económica y social.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué Cuba enfrenta una crisis energética tan severa?
Cuba enfrenta una grave crisis energética debido a una combinación de factores que incluyen la falta de mantenimiento adecuado de sus plantas termoeléctricas, la escasez crónica de combustible y lubricantes, y la infraestructura obsoleta del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, las inversiones en energías renovables no han sido suficientes para cubrir el déficit estructural en la generación eléctrica.
¿Cuáles son las principales consecuencias de los apagones en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba tienen un impacto devastador en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Afectan la refrigeración de alimentos, la cocción, el uso de equipos eléctricos básicos y el acceso a servicios digitales. Además, deterioran la calidad de servicios esenciales como la atención médica, la educación y el funcionamiento de pequeños negocios, generando un clima de desesperanza y malestar social.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano para afrontar la crisis eléctrica?
El régimen cubano ha intentado mitigar la crisis eléctrica mediante la incorporación de parques solares fotovoltaicos y el mantenimiento de algunas unidades termoeléctricas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes debido a la magnitud de las averías, la falta de combustible y la obsolescencia de las plantas existentes. La generación renovable sigue sin poder compensar el déficit energético.
¿Qué papel juegan las fuentes renovables en la crisis energética de Cuba?
Las fuentes renovables en Cuba, como los parques solares fotovoltaicos, no son suficientes para cubrir la demanda energética del país. Aunque han aportado energía adicional al sistema, la capacidad instalada y generada es insuficiente para compensar el déficit provocado por las averías y la falta de combustible en las plantas termoeléctricas tradicionales.
