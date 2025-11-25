¿Qué supermercados abrirán y cuáles cerrarán en EE.UU. el Día de Acción de Gracias?

Vídeos relacionados:
El Día de Acción de Gracias suele ser una jornada de celebración familiar, banquetes copiosos y cocina a contrarreloj. Pero incluso el más meticuloso de los anfitriones puede descubrir a última hora que le falta un ingrediente esencial.
En esos casos, saber qué supermercados y tiendas estarán operando es crucial para salvar la cena.
Aunque muchas grandes cadenas optan por cerrar en esta festividad nacional, otras mantienen sus puertas abiertas, aunque con horarios reducidos o servicios limitados.
A continuación, te ofrecemos una guía detallada de tiendas abiertas y cerradas en Thanksgiving 2025 en EE.UU.
Supermercados y tiendas cerradas el Día de Acción de Gracias 2025
Muchas grandes cadenas han optado por dar el día libre a sus empleados y cerrar completamente sus puertas durante el feriado.
Cadenas de supermercados y tiendas minoristas cerradas
-Aldi
-Publix
-Trader Joe’s
-Winn-Dixie
-BJ's Wholesale
-Sam’s Club
-Costco
-Heinen’s
-Walmart
-Target
-Best Buy
-Home Depot
-Lowe’s
-TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods y Sierra
-Kohl’s
-Macy’s
-Nordstrom
-Belk
-Sephora
-Ulta Beauty
-IKEA
-Dick’s Sporting Goods
Supermercados y tiendas abiertas el Día de Acción de Gracias
Importante: los horarios pueden variar según la ubicación. Se recomienda consultar con la tienda local antes de acudir.
Cadenas de supermercados
Kroger (y afiliadas como Ralphs, Fred Meyer, King Soopers, Mariano’s, etc.): Abiertas hasta las 4:00 p.m. Algunas reportan cierre a las 5:00 p.m. Las farmacias estarán cerradas.
Whole Foods Market: Abierto de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en la mayoría de los estados. Las tiendas en Massachusetts, Maine y Rhode Island permanecerán cerradas.
Sprouts Farmers Market: Operará de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Fresh Market: Abierto de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Giant Eagle: En horario normal hasta las 3:00 p.m., con farmacias cerradas.
Stop & Shop: Abierto hasta las 3:00 p.m. en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. Cerrado en Massachusetts y Rhode Island.
Wegmans: Abierto hasta las 4:00 p.m., excepto las tiendas de Boston, que estarán cerradas.
Food Lion: Cierra a las 3:00 p.m., aunque en algunas regiones de Virginia operará hasta las 4:00 p.m.
Cadenas de descuento y tiendas generales
Dollar General: Abierto, con horarios que varían según la localidad.
Dollar Tree: Operará de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Family Dollar: La mayoría abrirá de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., aunque algunas podrían cerrar completamente.
Big Lots: Abierto de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Farmacias y servicios esenciales
CVS: Abierto de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Algunas farmacias podrían operar con horario reducido o estar cerradas.
Walgreens: Sólo permanecerán abiertas las sucursales 24 horas, con servicios farmacéuticos limitados.
Otras tiendas abiertas
Bass Pro Shops: Abiertas de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ralphs: Hasta las 10:00 p.m. (excepto farmacia).
Safeway: Abierto, aunque el horario puede variar.
Recomendaciones para evitar contratiempos
Verifica online o por teléfono el horario específico de tu tienda más cercana. Algunas sucursales operan con horarios independientes al resto de la cadena.
Planea tus compras con al menos un día de antelación. Las tiendas abiertas tienden a estar más concurridas durante la mañana del jueves.
Considera los servicios de entrega o recogida en tienda el día previo a Thanksgiving, si estás ocupado cocinando.
Farmacias cerradas: ten en cuenta que muchas farmacias permanecerán cerradas, incluso dentro de tiendas abiertas.
Aunque la tendencia general entre las grandes cadenas es cerrar en Thanksgiving, aún hay una variedad de supermercados, tiendas de descuento y farmacias que seguirán operando con horarios especiales.
Si necesitas hacer una compra de emergencia, es probable que encuentres opciones abiertas, especialmente por la mañana.
Planificar con antelación sigue siendo la mejor estrategia.
Preguntas frecuentes sobre supermercados y horarios en el Día de Acción de Gracias en EE.UU. 2025
¿Cuáles supermercados estarán cerrados el Día de Acción de Gracias 2025 en EE.UU.?
Grandes cadenas como Walmart, Target, Costco y Publix cerrarán durante el Día de Acción de Gracias 2025. Esto se debe a que muchas compañías optan por dar el día libre a sus empleados durante esta festividad. Además, tiendas de descuento como Sam’s Club, BJ's Wholesale, y tiendas departamentales como Macy’s y Nordstrom también estarán cerradas.
¿Qué supermercados estarán abiertos el Día de Acción de Gracias 2025?
Kroger y sus afiliadas, Whole Foods Market y Sprouts Farmers Market estarán abiertos durante el Día de Acción de Gracias 2025. Sin embargo, es importante tener en cuenta que operarán con horarios reducidos. Por ejemplo, Kroger cerrará a las 4:00 p.m., Whole Foods Market estará abierto de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en la mayoría de los estados, y Sprouts Farmers Market operará de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Se recomienda verificar los horarios con cada tienda local antes de acudir.
¿Qué tiendas de descuento estarán abiertas en Thanksgiving 2025?
Dollar General, Dollar Tree, y Family Dollar estarán abiertas el Día de Acción de Gracias 2025. Sin embargo, los horarios de operación pueden variar según la ubicación. Dollar Tree operará de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que Family Dollar abrirá la mayoría de sus tiendas de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., aunque algunas podrían cerrar completamente.
¿Qué farmacias estarán abiertas el Día de Acción de Gracias 2025?
CVS y algunas sucursales 24 horas de Walgreens estarán abiertas el Día de Acción de Gracias 2025. CVS operará de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., aunque algunas farmacias podrían tener horarios reducidos o estar cerradas. En Walgreens, solo las sucursales 24 horas permanecerán abiertas, con servicios farmacéuticos limitados.
