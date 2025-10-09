Agreden a directora y a profesor de un preuniversitario en La Habana: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Momento de la pelea en un preuniversitario de La Habana este miércoles

Una violenta agresión contra la directora del Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) Arístides Viera González, ubicado en el municipio Playa, en La Habana, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en centros educativos cubanos.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles y han sido relatados en un audio difundido en redes sociales por un profesor de décimo grado del propio plantel, quien también resultó golpeado durante el incidente.

Según el testimonio del docente, dos jóvenes de 20 y 21 años, ajenos al IPU, intentaron acceder al centro escolar desde primera hora del día.

La guardia encargada de la vigilancia los identificó como personas ajenas al recinto y les negó la entrada.

Sin embargo, la negativa no los detuvo. Poco regresaron vestidos con uniformes escolares, lo que les permitió mezclarse con los estudiantes y burlar la seguridad del lugar.

Una vez dentro, los intrusos accedieron a un aula de duodécimo grado, donde su presencia fue detectada por la profesora del grupo. Al sentirse descubiertos, ambos salieron corriendo, lo que desató una situación caótica.

“Formaron tremenda indisciplina en la escuela”, narró el profesor.

El enfrentamiento y la agresión a la directora

La situación escaló cuando el propio docente, advertido por la profesora de duodécimo, intentó detener a los jóvenes al verlos huir por el centro.

“Cuando los logro ver ellos se mandan a correr. Yo logro coger a uno, que me agredió, pero rápidamente lo inmovilicé. No podía hacer nada más”, relató el profesor.

En ese momento, el segundo intruso se acercó y comenzó a golpear al profesor por la cabeza, la espalda y otras partes del cuerpo, según narró el propio afectado.

La violencia derivó en una pelea tumultuaria en la que intervinieron varios estudiantes y, finalmente, la directora del IPU.

La directiva intentó intervenir para restaurar el orden, pero también fue violentamente agredida por los intrusos. “Le dieron golpes a la directora también”, afirmó el profesor.

Ambos atacantes se encontraban -de acuerdo con la percepción del profesor que narró el incidente- en estado de embriaguez y posiblemente bajo el efecto de otras sustancias.

A pesar de la gravedad del incidente, el profesor aseguró que no se interrumpió el proceso docente. La guardia operativa vino y los arrestó

No obstante, el profesor y la directora, que resultaron ser los más golpeados, acudieron posteriormente a la estación policial de 3ra y 110, en el mismo municipio, para presentar una denuncia formal contra los agresores.

Según otra fuente vinculada al IPU, la agresión estaría relacionada con asuntos de tráfico o consumo de drogas.

“Ese pre tiene tremendo problema de drogas, y los dos chiquitos que golpearon a la directora fueron allí a reclamar algo”, dijo un testigo que pidió anonimato.

¿Qué sigue ahora?

Hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial del Ministerio de Educación ni de las autoridades municipales.

La gravedad del incidente, sin embargo, pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad en centros escolares y de abordar con seriedad los problemas de consumo y tráfico de drogas que afectan a estudiantes y jóvenes en general.

También abre un debate sobre la preparación del personal directivo y docente para afrontar situaciones de violencia en el ámbito educativo, así como la respuesta institucional ante este tipo de agresiones.

El IPU Arístides Viera González, situado en 31 A Nro. 1805, entre 18 y 20, en la barriada habanera de Kohly.

En sus orígenes fue un convento de la orden de las Ursulinas. Durante las décadas del 70 y el 80 del pasado siglo funcionó como sede de la escuela de la entonces Embajada de la URSS en Cuba.