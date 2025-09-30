Eriel Sánchez da su versión de los hechos tras agredir a un miembro de la Comisión Nacional de Béisbol

Eriel Sánchez conversa con un árbitro durante un juego (Imagen de referencia)

El béisbol cubano ha sido sacudido por un incidente violento que involucra al director de los Gallos de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez; y al comisario técnico Miguel Rojas.

Luego de que este lunes la noticia recorriera las redes sociales y medios de prensa, Eriel ha decidido contar su versión de los hechos en una entrevista concedida al diario Escambray, en la que aseguró no justificar su actuación, pero pide que se escuche su verdad.

"A raíz de la cantidad de personas que también me aprecian y me llaman asombradas por la trascendencia de esta situación, a la que estaba ajeno porque, como ya he dicho en otras ocasiones, no manejo el Facebook, pero para documentarme lo hice, vi que es impactante lo que está sucediendo y creo necesario que se escuche mi parte, sin justificar ni un ápice de nada de lo sucedido porque en realidad no estamos para justificar lo mal hecho o lo incorrecto", afirmó ante el citado medio de prensa.

El comienzo del altercado: Una jugada polémica

Todo se desencadenó durante el octavo inning del partido entre Sancti Spíritus y la Isla de la Juventud el pasado sábado 27 de septiembre. Según relata Sánchez:

“Las bases están llenas, se conecta un fly al left field y el jardinero pifia la bola… El árbitro de home señala de manera evidente que vale la carrera… Yo juego con esas seis carreras, o sea seis-tres… Luego me dicen que el juego está cinco a cuatro… Lo que no entiendo es que no se aplicara la regla en el momento ese, sino después”.

Esa modificación tardía del marcador generó una inconformidad en el banco espirituano, aunque el equipo finalmente ganó el partido. Fue entonces cuando Sánchez decidió encarar a Rojas.

El encontronazo verbal con Miguel Rojas

La chispa que encendió el fuego fue una frase cargada de molestia, pronunciada al calor del momento:

“Me agacho frente a él en la cerca y le digo, con frases muy peculiares: ‘Oye, compadre, en vez de estar puestos para la bobería de la comida… lo que deben es estar puestos para lo que pasa aquí…’. Cuando le hablé de esa forma, parece que Rojas no lo asimiló y me respondió con una palabrota”.

Lo que siguió fue un intercambio descompuesto y fuera de control.

“Ambos nos ofendimos con nuestras madres”, reconoció el manager espirituano.

Incluso, según él, Rojas llegó a retarlo: “Rojitas me desafió a que entrara para fajarnos”.

El incidente en la oficina: Violencia y consecuencias

Tras una tensa calma, cuando todo parecía haberse enfriado, ocurrió lo peor.

Eriel Sánchez cuenta que, unos 30 minutos después del juego, mientras estaba en su oficina, Rojas entró de manera intempestiva y lo confrontó:

“En ningún momento hubo una palabra de su parte de que íbamos a hablar. Va directo a donde estoy yo y me dice algo como que está molesto por lo que nos dijimos de las madres. Me tira un manotazo, yo respondo, le tiro y él se da con una mesa que hay ahí y se cae”.

Sánchez sostiene que su reacción fue en defensa propia, y niega haber usado un bate:

“Cuando veo que tiene un objeto en la mano, por defensa, cojo un palito… y ese palo lo tiro por arriba y le doy en la mano… No puedo asegurar si la herida fue con el palo o con la mesa… Quiero aclarar que no fue con un bate como dicen”.

Autocrítica y remordimiento

Consciente de la magnitud del hecho, Sánchez se muestra avergonzado:

“Me siento apenado, avergonzado de todo lo sucedido… Se trata de un compañero de Sancti Spíritus, de alguien con quien nunca he tenido ningún tipo de problemas… Me siento mal, pero mucho más por las cosas que se dicen”.

Insiste en que no premeditó el hecho y que su intención nunca fue causar daño.

“Nunca en la vida he sido capaz de intentar dañar la salud de una persona… aunque se haya dado esta agresión por cosas que ya expliqué y cuyas consecuencias no se miden al calor del momento”, afirmó.

Las redes, la reputación y el castigo

El director es consciente del juicio público que se ha desatado tras el incidente: “Duele ver que se me esté tildando de asesino, de cobarde, de muchas cosas que en realidad no soy… A los que todavía consideran un poquito mi reputación, quisiera conservarla y no perderla”.

También reconoce que está a expensas de lo que decida la Comisión Nacional de Béisbol.

“Estoy a la espera de esa decisión y hallo justo que se analice, pero espero que se haga por todas las esferas e investigaciones pertinentes, sin obviar responsabilidades”, dijo.

Y se refiere a los pedidos de sanción definitiva en su contra: “Muchos están diciendo que no debo dirigir más… Creo que deben basarse en los hechos… No vamos ahora a sancionar a Eriel porque tenemos que pedir su cabeza y dar un escarmiento”.

El contexto: Dos glorias enfrentadas

El caso fue revelado inicialmente por las redes sociales y confirmado más tarde por Escambray.

De acuerdo con los testigos, la discusión entre Sánchez y Rojas se intensificó tras la jugada polémica y terminó con Rojas herido en la cabeza, quien tuvo que ser atendido en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, donde recibió cinco puntos de sutura.

La directora provincial de Deportes, Laidalí Santana, narró lo ocurrido con una frase lapidaria: “Cuando vine a ver ya estaba la cabeza partida”.

Miguel Rojas, por su parte, declaró que fue golpeado con “un pedazo de bate”, y que apenas pudo hablar antes de recibir el impacto. Ambos debieron comparecer ante la policía por las lesiones provocadas.

La Comisión Nacional de Béisbol rompió el silencio e indicó en X que la Comisión Disciplinaria analiza el incidente que involucró a ambas figuras. Aclaró, además, que no actuarán en la 64 SNB hasta tanto se definan las medidas a aplicar.

Las reacciones no se hicieron esperar. El periodista Yasel Porto opinó que el hecho “justifica una expulsión definitiva del béisbol cubano”, y lo describió como “un antes y un después” en la historia reciente del deporte nacional.