Esperanza para una familia cubana: el proceso migratorio de Deivy Alemán muestra señales de avance

El caso del cubano Deivy Alemán Oropesa, deportado recientemente de Estados Unidos, parece avanzar tras meses de incertidumbre para su familia.
La información fue dada a conocer por el periodista Javier Díaz, del canal Univisión 23 Miami, quien reportó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó a la esposa de Alemán, Yisel Miguel Sarduy, la solicitud de evidencias adicionales sobre su matrimonio, un paso clave en el proceso de reunificación familiar.
Yisel, quien es ciudadana estadounidense, presentó una petición a favor de su esposo poco después de que este saliera del país de manera voluntaria, luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le ordenara abandonar territorio estadounidense en septiembre pasado.
El caso ha recibido atención pública debido al delicado estado de salud de la hija de ambos, Keira, quien requiere una cirugía cardíaca programada para abril de 2026.
La familia espera que Deivy pueda regresar antes de la operación, con el apoyo de abogados y una solicitud para agilizar el trámite por razones humanitarias.
“Estamos avanzando, tengo fe en que algo bueno pase y que él pueda estar aquí antes de la operación”, dijo Yisel durante una videollamada con su esposo, difundida por Univisión.
Mientras tanto, Yisel agradeció el respaldo de la comunidad cubana en Estados Unidos, que ha colaborado con donaciones a través de una campaña en GoFundMe para ayudarla a cubrir la renta y otros gastos mientras se dedica al cuidado de su hija.
Aunque todavía no hay una fecha definida para la posible entrevista o aprobación del caso, la notificación de USCIS representa un avance en el largo camino de esta familia cubana separada por la migración.
Preguntas frecuentes sobre el proceso migratorio de Deivy Alemán y su impacto familiar
¿Por qué Deivy Alemán fue deportado de Estados Unidos?
Deivy Alemán fue deportado porque recibió un formulario I-220B, una orden de supervisión para personas con orden final de deportación. A pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense y tener una hija con necesidades médicas urgentes, los factores humanitarios no se están tomando en cuenta bajo las políticas actuales.
¿Qué pasos se están tomando para que Deivy Alemán pueda regresar a Estados Unidos?
La familia de Deivy Alemán ha presentado una petición I-130 a USCIS para el proceso de reunificación familiar. Además, han solicitado acelerar el trámite por razones humanitarias debido a la urgente necesidad médica de su hija menor. La comunidad cubana también ha mostrado su apoyo mediante campañas y donaciones.
¿Cómo afecta la separación de Deivy Alemán a su familia en Estados Unidos?
La separación ha tenido un fuerte impacto emocional y económico en la familia. La hija menor de Deivy, que tiene una condición cardíaca severa, extraña a su padre, lo que podría agravar su salud. Además, la esposa de Deivy enfrenta dificultades económicas y emocionales al cuidar sola de su hija.
¿Qué ha hecho la comunidad cubana en Estados Unidos para apoyar a la familia de Deivy Alemán?
La comunidad cubana ha mostrado solidaridad con la familia de Deivy Alemán mediante donaciones a través de una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir gastos básicos. Se han ofrecido apoyo emocional y logístico, como alojamiento y comida, para ayudar a la esposa e hija de Deivy durante su difícil situación.
