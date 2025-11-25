Esperanza para una familia cubana: el proceso migratorio de Deivy Alemán muestra señales de avance

El caso del cubano Deivy Alemán Oropesa, deportado recientemente de Estados Unidos, parece avanzar tras meses de incertidumbre para su familia.

La información fue dada a conocer por el periodista Javier Díaz, del canal Univisión 23 Miami, quien reportó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó a la esposa de Alemán, Yisel Miguel Sarduy, la solicitud de evidencias adicionales sobre su matrimonio, un paso clave en el proceso de reunificación familiar.

Yisel, quien es ciudadana estadounidense, presentó una petición a favor de su esposo poco después de que este saliera del país de manera voluntaria, luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le ordenara abandonar territorio estadounidense en septiembre pasado.

El caso ha recibido atención pública debido al delicado estado de salud de la hija de ambos, Keira, quien requiere una cirugía cardíaca programada para abril de 2026.

La familia espera que Deivy pueda regresar antes de la operación, con el apoyo de abogados y una solicitud para agilizar el trámite por razones humanitarias.

“Estamos avanzando, tengo fe en que algo bueno pase y que él pueda estar aquí antes de la operación”, dijo Yisel durante una videollamada con su esposo, difundida por Univisión.

Lo más leído hoy:

Mientras tanto, Yisel agradeció el respaldo de la comunidad cubana en Estados Unidos, que ha colaborado con donaciones a través de una campaña en GoFundMe para ayudarla a cubrir la renta y otros gastos mientras se dedica al cuidado de su hija.

Aunque todavía no hay una fecha definida para la posible entrevista o aprobación del caso, la notificación de USCIS representa un avance en el largo camino de esta familia cubana separada por la migración.