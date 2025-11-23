Arrestan a cubano en Nueva Orleans por presunto tráfico de drogas en EE.UU.

Vídeos relacionados:

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este sábado el arresto en Nueva Orleans de Rigoberto Guerra, un ciudadano cubano al que acusan de posesión con intención de distribuir más de 50 gramos de metanfetamina.

Guerra, detenido por agentes del equipo Enforcement and Removal Operations (ERO) New Orleans, aparece ahora entre los nombres difundidos públicamente por ICE en su campaña “Lo peor de lo peor”, una lista que la agencia utiliza para exhibir a inmigrantes considerados de “alta peligrosidad”.

Según la información oficial, el cubano, de quien no se precisaron más datos personales, ya contaba con antecedentes criminales en Estados Unidos y se encuentra bajo custodia mientras avanza su proceso de posible deportación.

Un nuevo caso en medio de una ola de arrestos de cubanos en EE.UU.

La detención de Guerra se suma a otras ocurridas en los últimos meses en esa ciudad estadounidense.

A inicios de agosto, ICE anunció el arresto de Eduardo Fundora-Setién, de 59 años, condenado en Luisiana por agresión doméstica en segundo y tercer grado.

El caso fue divulgado también dentro de la campaña “Lo peor de lo peor”, como muestra del interés del gobierno federal en acelerar la expulsión de extranjeros con supuestas condenas graves.

Días después trascendió la detención, también en Nueva Orleans, de Jorge Luis Díaz García buscado por asalto vehicular, múltiples cargos por conducción temeraria y un caso previo de manejo bajo los efectos del alcohol. Su arresto se produjo sin incidentes, según la propia agencia.

Lo que más inquieta a la comunidad es el destino de estos detenidos. Muchos cubanos con órdenes finales de deportación continúan en centros como el polémico “Alligator Alcatraz”, debido a que el régimen de La Habana suele negarse a recibir a quienes han cometido delitos en Estados Unidos.

En los últimos meses, sin embargo, Washington ha insistido en aplicar todas las herramientas legales para ejecutar expulsiones incluso hacia terceros países, un giro que causa preocupación entre migrantes y sus familias.