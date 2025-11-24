Los arrestos migratorios en Florida tienen un nuevo epicentro y supera a Broward y Miami-Dade juntos

Vídeos relacionados:

Palm Beach supera a Broward y Miami-Dade juntos como el condado con mayor actividad migratoria en el sur de Florida.

Según el reporte de CBS12, Palm Beach County ha registrado más de 750 encuentros migratorios desde agosto, superando la actividad combinada de Broward y Miami-Dade.

El condado ha adoptado el programa federal 287(g) en su modalidad de “Task Force”, que permite permite que oficiales locales, durante su patrullaje habitual, puedan realizar funciones específicas de agentes de inmigración, precisa el reporte.

En Palm Beach está enclavada en Mar-a-Lago, la mansión y club privado del presidente Trump.

Es así que, de los 20 cuerpos policiales del condado, 19 ya firmaron acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellos Delray Beach, localidad que adoptó el procedimiento de manera discreta a principios de este mes.

En Florida más de 300 agencias policiales usan el 287(g), casi la mitad de las aproximadamente 600 que lo han adoptado en todo el país.

CBS asegura que, aunque no existe un requerimiento estatal para adoptar el procedimiento, sí existen presiones políticas para su adopción en el estado.

Según el Sun Sentinel, Fort Myers o Key West han recibido cartas de la Oficina del fiscal general de Florida amenazando a funcionarios electos con una posible inhabilitación. Además de las amenazas el gobierno estatal ha ofrecido incentivos financieros a las ciudades.

A mediados de noviembre, Florida lanzó más de 200 delincuentes extranjeros indocumentados, muchos de ellos depredadores sexuales de menores, procedentes de Cuba y otros países, fueron detenidos en Florida durante la “Operación Dirtbag”, ejecutada de conjunto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley (FDLE) del estado.

La “Operación Dirtbag” (“bolsa de basura”), denominada oficialmente “Operación Retorno Criminal”, tuvo una duración de 10 días y se saldó con el arresto de al menos 230 inmigrantes ilegales con antecedentes graves, incluidos criminales sexuales, anunciaron este jueves en una conferencia de prensa autoridades del ICE y la policía de Florida.

El operativo condujo a la detención de 54 depredadores sexuales, 164 delincuentes sexuales, dos asesinos convictos, un individuo condenado por narcotráfico y ocho acusados de otros delitos graves, informó Madison Sheahan, subdirectora de ICE.

DeSantis afirmó que Florida ha sido “el estado más activo de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal”.