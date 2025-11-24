Los arrestos migratorios en Florida tienen un nuevo epicentro y supera a Broward y Miami-Dade juntos

Vídeos relacionados:
Palm Beach supera a Broward y Miami-Dade juntos como el condado con mayor actividad migratoria en el sur de Florida.
Según el reporte de CBS12, Palm Beach County ha registrado más de 750 encuentros migratorios desde agosto, superando la actividad combinada de Broward y Miami-Dade.
El condado ha adoptado el programa federal 287(g) en su modalidad de “Task Force”, que permite permite que oficiales locales, durante su patrullaje habitual, puedan realizar funciones específicas de agentes de inmigración, precisa el reporte.
En Palm Beach está enclavada en Mar-a-Lago, la mansión y club privado del presidente Trump.
Es así que, de los 20 cuerpos policiales del condado, 19 ya firmaron acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellos Delray Beach, localidad que adoptó el procedimiento de manera discreta a principios de este mes.
En Florida más de 300 agencias policiales usan el 287(g), casi la mitad de las aproximadamente 600 que lo han adoptado en todo el país.
Lo más leído hoy:
CBS asegura que, aunque no existe un requerimiento estatal para adoptar el procedimiento, sí existen presiones políticas para su adopción en el estado.
Según el Sun Sentinel, Fort Myers o Key West han recibido cartas de la Oficina del fiscal general de Florida amenazando a funcionarios electos con una posible inhabilitación. Además de las amenazas el gobierno estatal ha ofrecido incentivos financieros a las ciudades.
A mediados de noviembre, Florida lanzó más de 200 delincuentes extranjeros indocumentados, muchos de ellos depredadores sexuales de menores, procedentes de Cuba y otros países, fueron detenidos en Florida durante la “Operación Dirtbag”, ejecutada de conjunto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley (FDLE) del estado.
La “Operación Dirtbag” (“bolsa de basura”), denominada oficialmente “Operación Retorno Criminal”, tuvo una duración de 10 días y se saldó con el arresto de al menos 230 inmigrantes ilegales con antecedentes graves, incluidos criminales sexuales, anunciaron este jueves en una conferencia de prensa autoridades del ICE y la policía de Florida.
El operativo condujo a la detención de 54 depredadores sexuales, 164 delincuentes sexuales, dos asesinos convictos, un individuo condenado por narcotráfico y ocho acusados de otros delitos graves, informó Madison Sheahan, subdirectora de ICE.
DeSantis afirmó que Florida ha sido “el estado más activo de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal”.
Preguntas frecuentes sobre la operación migratoria en Florida y la colaboración con ICE
¿Por qué Palm Beach es ahora el epicentro de los arrestos migratorios en Florida?
Palm Beach ha superado a Broward y Miami-Dade en actividad migratoria debido a la implementación del programa federal 287(g) en su modalidad de “Task Force”. Este programa permite que oficiales locales realicen funciones de agentes de inmigración durante su patrullaje habitual, lo que ha intensificado los arrestos en la región.
¿Qué es el programa 287(g) y cómo afecta a los arrestos migratorios en Florida?
El programa 287(g), autorizado por el Congreso en 1996, permite que agencias policiales estatales y locales asuman funciones migratorias federales. Esto incluye verificar el estatus migratorio de detenidos y ejecutar órdenes de arresto migratorio emitidas por ICE. En Florida, este programa ha sido adoptado por 19 de los 20 cuerpos policiales de Palm Beach, lo que ha incrementado los arrestos en el estado.
¿Qué fue la "Operación Dirtbag" y cuál fue su impacto en Florida?
La "Operación Dirtbag", también conocida como "Operación Retorno Criminal", fue un operativo de 10 días liderado por ICE y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, que resultó en la detención de al menos 230 inmigrantes ilegales con antecedentes penales graves, incluidos criminales sexuales. Esta operación subraya el enfoque agresivo del estado contra la inmigración ilegal.
¿Cómo ha influido la política de Ron DeSantis en la lucha contra la inmigración ilegal en Florida?
Ron DeSantis ha impulsado una política de mano dura contra la inmigración ilegal, promoviendo el programa 287(g) y reforzando la colaboración entre agencias locales y federales. Las medidas incluyen la retención obligatoria de inmigrantes detenidos y la implementación del sistema E-Verify en todos los negocios, lo que ha llevado a Florida a ser el estado más activo en la lucha contra la inmigración ilegal en EE.UU.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.