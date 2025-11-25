Funcionarios de EE.UU. aseguran que Maduro teme ser asesinado por sus aliados cubanos si deja el cargo

Vídeos relacionados:

Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos habrían revelado que Nicolás Maduro teme ser asesinado por sus propios aliados cubanos si decide abandonar el poder en Venezuela, según un informe de Axios que detalla supuestas conversaciones internas de la administración del presidente Donald Trump.

Los servicios de inteligencia estadounidenses citados sostienen que Maduro teme ser eliminado por sus asesores cubanos en caso de renunciar al poder, pues La Habana controla los aparatos de seguridad y contrainteligencia del régimen venezolano.

Maduro “sabe demasiado” sobre los acuerdos secretos entre ambos gobiernos, incluyendo transferencias financieras, redes de narcotráfico y operaciones conjuntas de inteligencia, lo que lo convierte en un riesgo para los intereses de la dictadura cubana si cae del poder, indica el documento.

“Parte del desafío de convencerlo para que renuncie es que sus propios manejadores cubanos podrían ejecutarlo si cede ante la presión estadounidense”, cita el informe.

Expresa que la influencia del régimen cubano en Venezuela sigue siendo clave. Desde 2013, agentes cubanos controlan la inteligencia, la seguridad presidencial y buena parte del aparato militar venezolano, lo que ha permitido a La Habana mantener su presencia política y económica a cambio de petróleo y dinero.

Para Estados Unidos, esa alianza es una amenaza directa que sostiene tanto la represión en Cuba como el narcotráfico regional.

De acuerdo con esas mismas fuentes, Trump planea hablar directamente con Maduro, incluso después de que Washington lo designara oficialmente como líder de una organización terrorista vinculada al narcotráfico internacional.

Sobre los planes estadounidenses, subraya que “nadie está planeando entrar y dispararle o secuestrarlo —por ahora. No diría nunca, pero ese no es el plan en este momento”, afirmó un alto funcionario citado por Axios.

El reportaje detalla que al menos 83 personas han muerto en 21 ataques con misiles contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe, como parte de la operación militar estadounidense “Southern Spear” (Lanza del Sur).

Aunque oficialmente la operación es una misión antidrogas, fuentes militares admiten que también busca forzar un cambio de régimen en Caracas, debilitando el control de Maduro y su alianza con Cuba, Rusia, China e Irán.

“Tenemos operaciones encubiertas, pero no están diseñadas para matar a Maduro. Están diseñadas para detener el narcotráfico”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca.

“Si Maduro se va, no derramaremos una lágrima”, subrayó.

Según Axios, Trump considera que una salida negociada podría asegurar su legado como el líder que “hizo todo lo posible para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos”.

“Veo una solución diplomática como algo muy probable”, dijo uno de los asesores de Trump. “El presidente quiere resultados concretos, no solo bombas”.

Las relaciones entre el régimen chavista y el cubano han estado desde hace décadas bajo escrutinio.

Hace tres años el libro Cara e' crimen, del exdiputado venezolano Pablo Medina, reveló que "las verdaderas causas de la misteriosa muerte de Chávez, así como de su enfermiza relación con Fidel Castro, al punto de terminar subordinando los intereses de su nación a los de Cuba".

El autor afirma que Chávez no murió en Venezuela, como dice la versión oficial, sino que sus restos fueron enviados desde Cuba. Asimismo, que el cuerpo recibido en Caracas no se correspondía con el del líder venezolano, quien padecía una enfermedad que solo conocía su círculo más cercano. Al verlo, su madre dijo: "Este no es mi hijo", se asevera en el texto.