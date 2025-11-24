José Daniel Ferrer propone un censo y elecciones para unir a los cubanos por la libertad

Vídeos relacionados:
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lanzó este lunes una propuesta para organizar un censo de cubanos partidarios de la democratización y convocar elecciones internas que permitan estructurar un liderazgo unificado dentro de la oposición.
En una publicación en su cuenta de Facebook, Ferrer comparó la situación de Cuba con la de Venezuela, señalando que el avance hacia la caída del régimen de Nicolás Maduro ha sido posible en gran medida gracias a la unidad de la oposición venezolana en torno al liderazgo de María Corina Machado y la victoria electoral de Edmundo González.
A su juicio, Cuba enfrenta un escenario “crítico”, donde ancianos, niños y numerosos ciudadanos mueren por la crisis sanitaria, la escasez y el colapso generalizado, mientras el régimen de los Castro y Miguel Díaz-Canel “se empecina en prolongar el sufrimiento del pueblo”.
Ferrer advierte que un sector de la oposición cubana mantiene posturas inflexibles y se niega a colaborar si no encabeza las iniciativas, lo que —según él— obstaculiza la articulación de una estrategia nacional.
Su llamado, sin dudas, llega en un momento clave, tras su reciente destierro por el régimen cubano y su creciente actividad política en Estados Unidos.
Lo más leído hoy:
Ferrer llegó a Miami el pasado 13 de octubre, junto a su familia, luego de ser forzado a abandonar Cuba tras años de persecución, encarcelamiento y hostigamiento. Desde su arribo, ha desarrollado una amplia agenda pública, que incluyó reuniones con activistas, organizaciones del exilio, periodistas, y un encuentro en Washington con el senador Marco Rubio, uno de los principales defensores de la causa cubana en el Congreso estadounidense.
Un censo y elecciones para elegir una dirección unificada
Ante ese panorama, el líder de UNPACU propone organizar, “de manera urgente”, un censo de cubanos comprometidos con la democratización, ya sea dentro o fuera de la isla, para luego celebrar elecciones democráticas que definan una Dirección Unida de la Oposición.
Esa estructura, afirma, debe ser sólida, funcional y transparente, con un liderazgo elegido por la base y cargos bien definidos, entre ellos: Presidente o Coordinador General, Coordinador de Acciones No Violentas dentro de Cuba, Representante de Relaciones Internacionales, Tesorero, Coordinador de Acciones Humanitarias, y Responsable de atención a presos políticos y sus familiares, entre otros.
Ferrer propone que esta plataforma tenga bases y reglamentos claros, inspirados en el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, y en figuras del exilio como Jorge Más Canosa.
“La patria es ara, no pedestal”, citó.
“Es hora de la unidad”: un ultimátum político
El opositor insistió en que el momento no admite demoras: "Convoquémonos, llamémonos, conversemos, pongámonos de acuerdo, pero ya. Luego puede ser tarde”, escribió.
Su propuesta busca presionar para que, tras la inminente liberación de Venezuela —según su análisis—, la comunidad democrática internacional centre sus esfuerzos en Cuba y la oposición llegue a ese momento con una estructura fuerte, coordinada y legítima.
Preguntas frecuentes sobre la propuesta de José Daniel Ferrer para un censo y elecciones en Cuba
¿Qué propone José Daniel Ferrer para unir a la oposición cubana?
José Daniel Ferrer propone organizar un censo de cubanos comprometidos con la democratización de Cuba, tanto dentro como fuera de la isla, y celebrar elecciones internas para definir un liderazgo unificado en la oposición. Según Ferrer, esta estructura debe ser sólida, funcional y transparente, inspirada en el Partido Revolucionario Cubano de José Martí.
¿Qué desafíos enfrenta la oposición cubana según Ferrer?
José Daniel Ferrer advierte que un sector de la oposición cubana mantiene posturas inflexibles y se niega a colaborar si no encabeza las iniciativas, lo cual obstaculiza la articulación de una estrategia nacional unificada. Además, menciona que la falta de cohesión, coordinación y disciplina son los mayores retos internos que enfrenta la oposición.
¿Por qué José Daniel Ferrer fue desterrado de Cuba?
José Daniel Ferrer fue desterrado de Cuba como resultado de presiones extremas del régimen, que buscaba silenciar su activismo y proteger a su familia de la represión. A pesar de las torturas y encarcelamientos, Ferrer ha mantenido su compromiso con la lucha por la libertad cubana desde el exilio en Estados Unidos.
¿Cuál es la respuesta de Ferrer a las críticas del régimen cubano?
Ferrer respondió a las críticas del régimen cubano, especialmente a las del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, asegurando que las calumnias del régimen no hacen más que confirmar su compromiso con la lucha por la democracia. Ferrer invitó a Rodríguez a tener listas las maletas, pues el pueblo cubano ya no soporta la tiranía.
¿Qué importancia tiene la unidad para la oposición cubana según Ferrer?
Para José Daniel Ferrer, la unidad es esencial para acabar con la dictadura en Cuba. Ha enfatizado la necesidad de que los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, se alineen en la lucha por la libertad y la democracia, asegurando que solo una combinación de unidad interna, acción en el terreno y presión internacional podrá conducir a la libertad definitiva.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.