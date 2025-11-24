José Daniel Ferrer propone un censo y elecciones para unir a los cubanos por la libertad

Vídeos relacionados:

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lanzó este lunes una propuesta para organizar un censo de cubanos partidarios de la democratización y convocar elecciones internas que permitan estructurar un liderazgo unificado dentro de la oposición.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Ferrer comparó la situación de Cuba con la de Venezuela, señalando que el avance hacia la caída del régimen de Nicolás Maduro ha sido posible en gran medida gracias a la unidad de la oposición venezolana en torno al liderazgo de María Corina Machado y la victoria electoral de Edmundo González.

Publicación de Facebook/José Daniel Ferrer García

A su juicio, Cuba enfrenta un escenario “crítico”, donde ancianos, niños y numerosos ciudadanos mueren por la crisis sanitaria, la escasez y el colapso generalizado, mientras el régimen de los Castro y Miguel Díaz-Canel “se empecina en prolongar el sufrimiento del pueblo”.

Ferrer advierte que un sector de la oposición cubana mantiene posturas inflexibles y se niega a colaborar si no encabeza las iniciativas, lo que —según él— obstaculiza la articulación de una estrategia nacional.

Su llamado, sin dudas, llega en un momento clave, tras su reciente destierro por el régimen cubano y su creciente actividad política en Estados Unidos.

Ferrer llegó a Miami el pasado 13 de octubre, junto a su familia, luego de ser forzado a abandonar Cuba tras años de persecución, encarcelamiento y hostigamiento. Desde su arribo, ha desarrollado una amplia agenda pública, que incluyó reuniones con activistas, organizaciones del exilio, periodistas, y un encuentro en Washington con el senador Marco Rubio, uno de los principales defensores de la causa cubana en el Congreso estadounidense.

Un censo y elecciones para elegir una dirección unificada

Ante ese panorama, el líder de UNPACU propone organizar, “de manera urgente”, un censo de cubanos comprometidos con la democratización, ya sea dentro o fuera de la isla, para luego celebrar elecciones democráticas que definan una Dirección Unida de la Oposición.

Esa estructura, afirma, debe ser sólida, funcional y transparente, con un liderazgo elegido por la base y cargos bien definidos, entre ellos: Presidente o Coordinador General, Coordinador de Acciones No Violentas dentro de Cuba, Representante de Relaciones Internacionales, Tesorero, Coordinador de Acciones Humanitarias, y Responsable de atención a presos políticos y sus familiares, entre otros.

Ferrer propone que esta plataforma tenga bases y reglamentos claros, inspirados en el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, y en figuras del exilio como Jorge Más Canosa.

“La patria es ara, no pedestal”, citó.

“Es hora de la unidad”: un ultimátum político

El opositor insistió en que el momento no admite demoras: "Convoquémonos, llamémonos, conversemos, pongámonos de acuerdo, pero ya. Luego puede ser tarde”, escribió.

Su propuesta busca presionar para que, tras la inminente liberación de Venezuela —según su análisis—, la comunidad democrática internacional centre sus esfuerzos en Cuba y la oposición llegue a ese momento con una estructura fuerte, coordinada y legítima.