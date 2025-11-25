Bruno Rodríguez dice que El Cartel de los Soles es un invento de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, uno de los voceros más visibles del régimen de La Habana, afirmó este lunes que el llamado Cartel de los Soles —una estructura criminal vinculada al alto mando militar venezolano, según investigaciones y reportes internacionales— es una “invención del gobierno de Estados Unidos”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez acusó a Washington y a su Secretario de Estado, Marco Rubio, de fabricar esta denominación con fines geopolíticos.

“El Cártel de los Soles es una invención del gobierno de EE.UU. y su Secretario de Estado, con el fin de justificar acciones violentas para derrocar por la fuerza al gobierno de Venezuela y apoderarse del petróleo de ese país hermano”, escribió.

Acusa a Washington de “diplomacia de las cañoneras”

El canciller cubano calificó la designación del supuesto cartel como una acción “fraudulenta, arbitraria y unilateral”, y aseguró que se trata de un “fetiche inventado por los servicios de inteligencia estadounidenses”.

En su publicación, Rodríguez argumentó que esta narrativa busca “justificar agresiones militares contra América Latina y el Caribe y retornar a la diplomacia de las cañoneras”, una expresión que el régimen cubano utiliza con frecuencia para denunciar lo que considera intervencionismo norteamericano.

El contexto: tensiones con Venezuela

Las declaraciones de Bruno Rodríguez llegan en un momento en que Estados Unidos mantiene sanciones severas contra el régimen de Nicolás Maduro y ha señalado reiteradamente la participación de altos mandos venezolanos en redes de narcotráfico, corrupción y crimen organizado.

El término Cártel de los Soles se ha utilizado durante más de una década para referirse a presuntas operaciones criminales dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero La Habana insiste en que se trata de una construcción política destinada a deslegitimar al gobierno de Maduro, uno de sus principales aliados internacionales.

La “tapa al pomo”

El Gobierno de Estados Unidos designó oficialmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a varios altos cargos de su régimen como miembros de una organización terrorista internacional, al incluir al Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado.

La notificación se hizo oficial, este 24 de noviembre, en el Registro Federal. Esta medida da “nuevas herramientas” a Washington para ampliar su campaña militar en el Caribe, donde el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, lidera la Operación Lanza del Sur.

La flota estadounidense, con más de 15,000 soldados y cazas F-35, ya ha destruido una veintena de narcolanchas en bombardeos recientes.

Donald Trump no ha confirmado acciones inminentes, pero fuentes citadas por Reuters aseguran que la segunda fase militar comenzará pronto, posiblemente con misiones encubiertas en Venezuela.

El Departamento de Estado acusa a Maduro de dirigir el Cartel de los Soles, una red de militares y funcionarios vinculados al narcotráfico. La designación bloquea sus activos y transacciones internacionales y podría abrir la puerta a operaciones más agresivas.

Washington mantiene que su objetivo es combatir el narcotráfico, pero en Caracas temen que sea el preludio de una ofensiva para derrocar al líder chavista.