“Jesús se saltó la isla, mi amor”: Cubana en EE.UU. desata carcajadas en redes al explicar en su trabajo por qué no hay Navidad en Cuba

Una cubana se volvió viral en redes sociales tras explicar, con el característico humor e ingenio del cubano, por qué en Cuba no se celebran las tradicionales fiestas de Nochebuena y Navidad como en otros países.

En un video que circula en TikTok y otras plataformas, la joven cuenta que su jefa en el trabajo quiso darle dos días libres, el 24 y 25 de diciembre, pero ella no los aceptó porque no quería perder dinero, ya que en Cuba —según explicó— esos días no tienen ningún significado festivo.

“El 24 es el día del niño Jesús, el 24 o el 25, en Cuba a Jesús se le mandó a los reyes esos que trajeron, ellos se saltaron Cuba y el 24. Lo único que ha habido en Cuba es el 31 con la familia, y como ya no hay familia porque el que no está muerto por el chikungunya está en este país, y el que no se murió en el mar y no hay puerco porque el que lo tiene lo tiene bajo tierra, no hay 31. No hay reyes magos, no hay juguetes, allí no hay nada. Allí solo hay CDR, o 1ro de mayo, que es cuando te enteras que en Cuba queda población. Pero de estar comiendo pavo dos días y perdiendo plata, no, mi amor”, dijo la cubana entre risas.

La espontánea explicación refleja con ironía la realidad social y económica de Cuba, donde las festividades tradicionales fueron eliminadas durante décadas por el régimen comunista, que sustituyó las celebraciones religiosas por actos políticos como el 1ro de mayo o las marchas de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Muchos usuarios en redes aplaudieron la naturalidad y el sentido del humor de la cubana, destacando que, a pesar de las carencias, el pueblo sigue encontrando motivos para reírse de su realidad.

El video acumula miles de reproducciones y comentarios de cubanos dentro y fuera de la isla, quienes se identifican con la descripción sarcástica de las “no fiestas” de diciembre en Cuba.