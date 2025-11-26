Arrestan a bodegueras en Santiago de Cuba por presunto robo de productos para damnificados del huracán

Vídeos relacionados:

Cuatro mujeres fueron detenidas en horas de la madrugada en la localidad Oscar Lucero, municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, tras ser sorprendidas mientras trasladaban en una carretilla productos alimenticios sustraídos de la bodega “La Concepción”.

Los alimentos estaban destinados a personas damnificadas por el paso del huracán Melissa.

Parte de la comida incautada (Foto: Facebook/Héroes del Moncada)

De acuerdo con la información publicada por el perfil oficialista “Héroes del Moncada”, entre las arrestadas se encontraban la administradora del establecimiento y una de sus dependientas, presuntamente su hija.

Según la misma fuente, fueron interceptadas por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) mientras intentaban desviar los productos, que posteriormente fueron recuperados y devueltos al almacén para su redistribución.

Fuente: Captura de Facebook/Héroes del Moncada

La denuncia en redes sociales generó cientos de reacciones de usuarios que exigieron sanciones ejemplares y criticaron el mal manejo de las donaciones.

La mayoría de los comentarios expresaron rechazo al robo, subrayando que la situación económica del país y la vulnerabilidad de los damnificados hacen especialmente grave este tipo de delitos.

“Eso es para el pueblo, la ley hará justicia”; “No les importa el dolor ajeno. Guerra contra el delito”; “Eso pasa por no dársela al pueblo con inmediatez, ¿qué hacía esa mercancía en almacén?”; “Todo eso debía ser entregado y distribuido, no guardado”, fueron algunos comentarios.

“No merecen que las cambien de trabajo, deben pagar su error en prisión”; “Esto es una epidemia generalizada, ojalá en todos los municipios hagan lo mismo”, opinaron otros dos comentaristas.

Numerosos internautas coincidieron en que la práctica de desviar productos donados no es un hecho aislado.

Se denunció que los módulos entregados a los damnificados llegaban incompletos o con notorias diferencias entre consumidores, y que los responsables suelen quedar impunes o ser reubicados en otras unidades.

Entre las exigencias más frecuentes se encuentran la aplicación de sanciones penales, la eliminación del uso de las bodegas como puntos de distribución, la vigilancia directa sobre los cargamentos y la implementación de mecanismos de control comunitario.

Frases como “con la comida del pueblo no se juega”, “todo el peso de la ley” y “que no quede impune” se repitieron de forma recurrente en los comentarios.

La publicación original fue acompañada por fotografías del operativo policial y de los productos recuperados.

Aunque no se han divulgado oficialmente los nombres de las detenidas ni las medidas adoptadas hasta el momento, el caso continúa generando atención pública.

Este incidente se suma a múltiples denuncias ciudadanas sobre la mala gestión y desvío de recursos donados en contextos de emergencia, alimentando una creciente desconfianza hacia los mecanismos institucionales de distribución y control.