Novedades en caso de madre cubana acusada de disparar a su hijo en Hialeah Gardens

Entrada de la vivienda donde ocurrió el suceso (i) y Madre cubana detenida (d)

La historia de una madre cubana de 63 años que presuntamente disparó a su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens sigue sumando detalles conforme avanzan las investigaciones judiciales.

Grisel Pérez permanece detenida sin derecho a fianza, acusada de un cargo grave de violencia doméstica con uso de arma de fuego, mientras su hijo Joel Pineda, de 36 años, continúa hospitalizado con una herida de bala en el abdomen.

Un domingo marcado por el caos

El incidente tuvo lugar el domingo 23 de noviembre en la intersección de la avenida NW 88 y la calle NW 113, en el condado de Miami-Dade.

Según el reporte oficial, el Departamento de Bomberos recibió una llamada de emergencia alertando sobre un posible tiroteo.

Al llegar a la vivienda, los rescatistas encontraron a Joel Pineda con una herida de bala en el abdomen y procedieron a trasladarlo en helicóptero al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde permanece en condición seria pero estable.

La versión de Grisel Pérez

De acuerdo con el informe de arresto -citado por la prensa local- Pérez declaró a los agentes del Departamento de Policía de Hialeah Gardens que su hijo había llegado a la vivienda más temprano ese día, y ella lo dejó entrar.

Poco después notó que “se comportaba de forma extraña, como si estuviera bajo los efectos de drogas”.

Mientras se encontraba sentado en el sofá del salón, Pineda habría sacado un revólver calibre .38 y disparado contra una chimenea decorativa de vidrio.

El ambiente se tornó tenso. Madre e hijo discutieron, y Pérez le exigió que se marchara.

Según su relato, él se enfureció, comenzó a romper muebles, y volvió a sacar el arma de su bolsillo. Luego salió al jardín trasero y realizó un segundo disparo contra el suelo.

Temiendo por su seguridad, la mujer fue a su dormitorio, recogió su propia pistola y volvió a enfrentarlo.

Le exigió nuevamente que abandonara el lugar. En algún momento del enfrentamiento, Pérez le disparó a su hijo y llamó inmediatamente al 911.

Evidencia en video y armas incautadas

Los investigadores hallaron dos armas de fuego en la escena: el revólver de Joel Pineda y la pistola que usó la madre.

Además, confiscaron imágenes captadas por una cámara de seguridad interior, ubicada en una puerta corredera de cristal, justo frente al área donde ocurrió el hecho.

El agente a cargo del caso señaló que las grabaciones, revisadas directamente desde el teléfono de la acusada, “corroboran su historia”, en relación con la secuencia de los hechos narrada por Pérez.

Una historia familiar con antecedentes de violencia

Este no sería el primer incidente de tensión entre madre e hijo. Documentos judiciales revelan que en enero de 2020 Grisel Pérez solicitó una orden de protección por violencia doméstica contra Joel Pineda.

Si bien no se conocen los detalles específicos de esa petición, el antecedente confirma que la relación entre ambos tenía un historial conflictivo.

Vecinos y allegados recordaron ese episodio tras enterarse del tiroteo.

“Me siento devastada, es una situación bien fea”, declaró Elizabeth Brito, quien se identificó como prima de Grisel Pérez.

La familiar insistió en que la madre pudo haber actuado en defensa propia y confirmó que el hijo había tenido problemas con las drogas anteriormente.

Situación legal: Sin derecho a fianza

Tras su arresto, Grisel Pérez fue ingresada en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGKCC), donde permanece bajo custodia. Su ficha oficial la identifica bajo el número de reclusa 250164963 y señala como cargo principal:

“Agresión agravada con daño corporal, usando un arma de fuego en contexto de violencia doméstica”.

(BATTERY / AGGRAVATED / BODILY HARM / WEAPON / FIREARM - DOMESTIC VIOL).

Ficha policial de la acusada (Fuente: Captura de Miami-Dade.gov)

En la comparecencia inicial ante la corte el lunes 24 de noviembre, la jueza del caso le negó el derecho a fianza y asignó un defensor público.

De momento, no se ha fijado una nueva audiencia pública para revisión de medida cautelar o posible actualización del cargo. El expediente aparece con la anotación “TO BE SET” (pendiente de establecer).

El caso ha conmocionado a la comunidad de Hialeah Gardens no solo por el acto en sí, sino por el trasfondo familiar y emocional.

¿Hasta qué punto Grisel Pérez sintió que su vida corría peligro? ¿Qué papel jugarán los videos de seguridad en la defensa? ¿Se trató de un acto desesperado de legítima defensa o de un uso excesivo de fuerza?

Lo cierto es que una madre está tras las rejas, un hijo está herido de gravedad, y el caso promete seguir desvelando detalles en los próximos días.