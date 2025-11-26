Video muestra cómo fue el arresto del actor cubano William Levy en Florida

William Levy en el momento del arresto, ocurrido en abril

El actor cubano William Levy volvió al centro de la atención mediática en las últimas horas tras la publicación de un video que revela, por primera vez, el momento exacto de su arresto ocurrido en abril de este año en Weston, Florida.

Las imágenes, difundidas por la cadena Telemundo 51, muestran a Levy siendo esposado por un oficial de policía en las afueras de un restaurante.

En el clip, se observa a Levy, visiblemente desconcertado por la situación, mientras es sujetado por el agente.

“No he hecho nada”, afirma el actor con insistencia en inglés mientras se lleva las manos al pecho en señal de sorpresa.

Un oficial, que interactúa en español, le responde: “Te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste”.

Ante esa afirmación, Levy reacciona sorprendido y pregunta: “¿Quién me dijo que me tenía que ir?”, tratando de entender el origen del conflicto.

Lo más leído hoy:

Según se escucha en el video, el agente argumenta que fue el "manager" del establecimiento quien solicitó su retiro del lugar, aunque Levy parece no estar al tanto de esa indicación.

En todo momento el intérprete reacciona de forma calmada y en voz baja, aunque ciertamente se escucha que habla de forma tropelosa, como quien se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La grabación ha despertado reacciones encontradas en redes sociales, especialmente porque hasta ahora el caso solo se conocía a través de reportes policiales y documentos judiciales.

Muchos consideran inapropiado que las imágenes se filtren ahora, cuando el caso ya fue desestimado y terminó siendo resuelto por la vía alternativa del Programa de Desvío para Delitos Menores

Las circunstancias del arresto en Weston

La detención ocurrióen las afueras de un restaurante en la ciudad de Weston, al noroeste del condado de Broward.

Levy fue arrestado bajo sospecha de intoxicación desordenada y allanamiento, y posteriormente fue trasladado a la Cárcel Principal del Condado de Broward.

Pasó la noche bajo custodia y fue liberado al día siguiente tras pagar una fianza de 500 dólares.

Los documentos oficiales indicaban tres cargos formales: intoxicación desordenada; intoxicación desordenada en un lugar público y allanamiento de propiedad privada (trespassing).

Aunque los informes ofrecían una descripción técnica de los hechos, el video difundido por Telemundo 51 proporciona un componente visual que añade nuevas capas de interpretación al incidente.

De los cargos al cierre del caso: Un proceso alternativo

Lo que pudo haber terminado en un juicio, terminó siendo resuelto por la vía alternativa del Programa de Desvío para Delitos Menores, supervisado por la Oficina del Sheriff de Broward.

Según confirmó la Oficina del Fiscal del Condado, Levy -registrado en los documentos judiciales con su nombre legal William Gutiérrez- fue admitido en el programa como primer infractor.

“Al ser un primer infractor, el acusado fue elegible para ingresar al programa, el cual completó exitosamente. En todos los casos con víctimas registradas, no se permite la admisión al programa sin el consentimiento previo de la víctima”, explicó Paula McMahon, directora de comunicaciones del fiscal Harold F. Pryor.

Este programa está diseñado para ofrecer una segunda oportunidad a quienes cometen delitos menores por primera vez.

En lugar de enfrentar un proceso penal tradicional, los participantes deben aceptar responsabilidad por sus acciones y someterse a ciertas condiciones bajo supervisión.

¿En qué consistió el programa que completó Levy?

El Misdemeanor Diversion Program exige a los acusados cumplir con una serie de requisitos específicos:

-Aceptar responsabilidad de forma inmediata.

-Estar bajo vigilancia de la División de Libertad Condicional del Sheriff.

-Someterse a evaluaciones, tratamientos o servicio comunitario.

-Pagar los costos administrativos correspondientes.

En el caso de Levy, un documento oficial emitido el 29 de septiembre confirmó que había cumplido exitosamente con todas las condiciones impuestas.

Como resultado, los supervisores del programa recomendaron que los cargos fueran formalmente retirados, lo que ocurrió en octubre.

“Este programa da una segunda oportunidad a quienes aceptan responsabilidad por sus actos y buscan rehabilitación. Si no cumplen, el caso regresa a la corte para ser procesado”, añadió McMahon.

Gracias al cumplimiento íntegro de los requisitos, William Levy no enfrentará ninguna consecuencia legal adicional.

Su expediente judicial ha sido marcado como “caso cerrado por cumplimiento exitoso del programa”, lo cual significa que no existen antecedentes penales ni condenas formales en su contra.

El actor, conocido por residir entre Miami y Los Ángeles, quedó así exento de mayores complicaciones legales, aunque el incidente ha generado una ola de comentarios, tanto por el tratamiento policial mostrado en el video como por el manejo del proceso judicial.

La publicación del video ha abierto nuevamente el debate sobre el uso de programas de desvío en el sistema de justicia estadounidense, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

Mientras algunos consideran que el proceso fue justo y que el video refleja una actuación moderada por parte de las autoridades, otros cuestionan si el estatus del actor influyó en la resolución del caso.