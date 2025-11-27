Reaparece Víctor Mesa en un juego de pelota y es elogiado en la TV cubana

Víctor Mesa volvió a aparecer públicamente en Cuba y lo hizo en plena transmisión televisiva de un juego de béisbol, donde fue mostrado a los televidentes con elogios a su trayectoria deportiva.

Según reportó en Facebook la página Dporto Sports MEDIA, el exjugador y exmánager fue visto en el Estadio Latinoamericano durante la cobertura del encuentro, en el que las voces de los moderadores resaltaron tanto su calidad como pelotero como los resultados obtenidos en los equipos que dirigió.

Mesa fue captado por las cámaras sentado en las gradas mientras observaba el partido. En las imágenes se le aprecia sonriente, conversando animadamente con un dirigente del béisbol cubano.

Los narradores se lanzaron a elogiarlo con un fervor tan alto que rozó lo caricaturesco: estadísticas, anécdotas y hasta su nueva imagen. El jugador mostraba una barba blanca, gafas oscuras y un amplio sombrero, un look que el narrador Rodolfo García definió como "moderno".

A partir de ahí, todo fue cuesta arriba en elogios. García recordó que fue un "jugador fabuloso, center fielder increíble, bateador formidable", y afirmó que "hubiera triunfado en cualquier béisbol".

El presentador de televisión incluso mencionó a los hijos de Víctor, quienes juegan en las Grandes Ligas. "A los dos los conocemos", dijo.

Su compañero añadió que, pese a nunca haber ganado un título como mánager, "tiene el calificativo de ganador".

Entre elogios, doble rasero y memoria selectiva

La lluvia de alabanzas en la televisión estatal contrastó con los comentarios de los usuarios en el post original.

Una anciana lo llamó "déspota, abusador de poder, autosuficiente".

Otros, desde Miami y España, insistieron en que se trata de un "doble cara", "chivato" y "comunista seguro".

Muchos reconocieron su grandeza deportiva, pero casi nadie lo describió como una figura humilde o querida más allá del terreno.

Varios residentes en Miami fueron explícitos: "Lo ponen en la TV de allá porque dijo aquí en Miami que él sí era comunista", afirmó uno. "Él sigue siendo parte del sistema", añadió otro.

No pocos criticaron la facilidad con la que Mesa reaparece en la televisión cubana, sonriente, en un palco y rodeado de atenciones, mientras otros deportistas que abandonaron el sistema -incluso sin polémicas conocidas- continúan vetados, invisibles o tratados como traidores.

La doble moral oficial vuelve a mostrarse: unos pueden regresar, salir en TV, recibir elogios por su "nuevo look"; otros ni pueden visitar a su familia.

Un repaso inevitable a sus últimos años

En febrero del año pasado, Mesa celebró sus 67 años en un restaurante de Miami, donde su familia y trabajadores del local lo sorprendieron con una tarta, una pistola de burbujas, una pancarta y un brindis con vino tinto.

Ese era el Víctor que vivía en Florida desde 2018, tras despedirse del béisbol en Cuba.

Meses después, en abril de 2022, viajó a La Habana con su esposa Eneida Ríos, tras tres años sin ir a la Isla.

Se alojó en su casa del municipio Plaza de la Revolución, donde -según Swing Completo- los vecinos lo recibieron en un ambiente festivo. Relataron que prometió tener un detalle con los niños que jugaban pelota cerca de su hogar.

Ese viaje alimentó la idea de que había resuelto su situación migratoria en Estados Unidos.

En diciembre de 2021, el canal La Voz de Vueltabajo había informado que su solicitud de residencia fue inicialmente denegada y que él apelaría la decisión. Su regreso a Cuba meses después hizo pensar que la reclamación avanzó favorablemente.

Desde su retiro, el exjugador se ha dedicado a apoyar las carreras de sus hijos, Víctor Víctor y Víctor Mesa Jr.

Ahora reaparece en un juego de pelota en La Habana, celebrado, enfocado por las cámaras y descrito con una devoción casi poética.

Una escena que, más allá de su valor deportivo, también deja al descubierto las prioridades y flexibilidades del sistema: en Cuba, algunos exiliados pueden ser héroes… siempre que digan lo correcto.