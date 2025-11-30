Cubano Dayán Viciedo regresa a Japón: firma con Yokohama DeNA BayStars para la temporada 2026

Vídeos relacionados:

El infielder cubano Dayán Viciedo firmó contrato con los Yokohama DeNA BayStars para disputar la temporada 2026 de la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB), según confirmaron varias fuentes citando a la propia organización en las últimas horas.

Viciedo, de 36 años, ya había vestido el uniforme de Yokohama durante el tramo final de la campaña 2025, etapa en la que mostró estabilidad ofensiva pese a incorporarse tarde al equipo, expuso, en tanto, el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

En ese período registró un promedio de .259, con 2 jonrones y 6 carreras impulsadas, actuaciones suficientes para convencer a la directiva de apostar por él nuevamente.

Antes de regresar a la NPB, el slugger inició su año en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde buscó retomar el ritmo competitivo tras su salida de los Chunichi Dragons, conjunto con el que construyó una larga y destacada trayectoria en Japón.

Con esta firma, Viciedo prolonga su carrera en el exigente béisbol nipón y refuerza a unos BayStars que buscan añadir profundidad y experiencia a su alineación. Su presencia también vuelve a colocar a un pelotero cubano en un rol relevante dentro de una de las ligas más competitivas del mundo.