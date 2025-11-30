Cubano Dayán Viciedo regresa a Japón: firma con Yokohama DeNA BayStars para la temporada 2026

Vídeos relacionados:
El infielder cubano Dayán Viciedo firmó contrato con los Yokohama DeNA BayStars para disputar la temporada 2026 de la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB), según confirmaron varias fuentes citando a la propia organización en las últimas horas.
Viciedo, de 36 años, ya había vestido el uniforme de Yokohama durante el tramo final de la campaña 2025, etapa en la que mostró estabilidad ofensiva pese a incorporarse tarde al equipo, expuso, en tanto, el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
En ese período registró un promedio de .259, con 2 jonrones y 6 carreras impulsadas, actuaciones suficientes para convencer a la directiva de apostar por él nuevamente.
Antes de regresar a la NPB, el slugger inició su año en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde buscó retomar el ritmo competitivo tras su salida de los Chunichi Dragons, conjunto con el que construyó una larga y destacada trayectoria en Japón.
Con esta firma, Viciedo prolonga su carrera en el exigente béisbol nipón y refuerza a unos BayStars que buscan añadir profundidad y experiencia a su alineación. Su presencia también vuelve a colocar a un pelotero cubano en un rol relevante dentro de una de las ligas más competitivas del mundo.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de Dayán Viciedo a la Liga Profesional de Japón
¿Por qué Dayán Viciedo regresa a los Yokohama DeNA BayStars en 2026?
Dayán Viciedo regresa a los Yokohama DeNA BayStars para la temporada 2026 debido a su destacada actuación en el tramo final de la campaña 2025. Aunque se incorporó tarde, mostró estabilidad ofensiva con un promedio de .259, 2 jonrones y 6 carreras impulsadas, lo cual convenció a la directiva del equipo para apostar nuevamente por él.
¿Cuál ha sido la trayectoria de Dayán Viciedo en la Liga Profesional de Béisbol de Japón?
Dayán Viciedo ha tenido una destacada trayectoria en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, especialmente con los Chunichi Dragons. Antes de regresar a la NPB, inició el año en la Liga Mexicana de Béisbol para retomar el ritmo competitivo. Su regreso a Japón refuerza su carrera en una de las ligas más competitivas del mundo.
¿Cómo contribuye la presencia de Dayán Viciedo a los Yokohama DeNA BayStars?
La presencia de Dayán Viciedo aporta profundidad y experiencia a la alineación de los Yokohama DeNA BayStars. Su incorporación busca añadir estabilidad ofensiva al equipo, que compite en una de las ligas más exigentes del mundo, y reafirma el papel relevante de los peloteros cubanos en el béisbol japonés.
¿Qué impacto tienen los peloteros cubanos en la Liga Profesional de Japón?
Los peloteros cubanos tienen un impacto significativo en la Liga Profesional de Japón, destacando en roles protagónicos. Ejemplos recientes incluyen a Liván Moinelo, quien fue elegido MVP de la liga en 2025, y a Dayán Viciedo, quien ha demostrado su valía con actuaciones sólidas. Estos jugadores elevan el nivel competitivo y refuerzan el prestigio del béisbol cubano en el extranjero.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.