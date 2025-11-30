Profesor Pedro Albert se dirige al Ministerio de Justicia para pedir la liberación del preso político Yosvany Rosell

El profesor y activista cubano Pedro Albert Sánchez, reconocido por su trayectoria de resistencia cívica y su apoyo a los presos políticos del 11J, anunció este fin de semana que acudirá el lunes a las 8 de la mañana al ministerio de Justicia para entregar una carta en la que ruega la intervención del ministro en el caso del preso político Yosvany Rosell García Caso, quien cumple más de 39 días en huelga de hambre y se encuentra en estado crítico.

En una directa transmitida en redes sociales, Pedro Albert adelantó que presentará personalmente el documento en las oficinas de atención a la población del ministerio, y pidió a la ciudadanía y a la comunidad internacional que permanezcan atentos a su gestión y a su seguridad.

“El lunes por la mañana, a las 8, estoy aquí para entregar una carta dirigida al ministro de Justicia. Vamos a tener fe en que no me va a pasar como con la carta al Presidente, por el tratamiento que le dio el ministro. Me dijeron que a las 8 de la mañana el lunes esté aquí para entregar la carta”, explicó el profesor.

“La carta es una petición al ministro de Justicia, rogándole que intervenga en la medida de sus posibilidades en el caso de Yosvany Rosell, que está en huelga de hambre, que está muriéndose. De todas formas, si él depusiera la huelga, también entrego la carta. Y cualquier cosa que ocurra, el lunes nos vemos”, añadió.

Pedro Albert, quien fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, aclaró que su acción no busca confrontación, sino justicia y humanidad frente a la situación límite que vive el preso político holguinero. “Mi conducta va a estar relacionada de acuerdo a cómo me traten el lunes”, dijo.

“Los que me conocen, tanto en redes como en la vida, saben la firmeza de mi carácter, lo consecuente que he sido con lo que digo y hago cada día. No soy un ciudadano cualquiera que va a dar escándalo. El que más, el que menos, sabe lo que representa el profesor Pedro ahí, y la firmeza que voy a tener rogando por ese joven que lleva 30 y tantos días sin comer”, expresó.

Lo más leído hoy:

“Porque alguno de los que me van a criticar, ¿alguna vez ha estado 16 días sin comer? Yo sí los estuve. Y sé el estado en que está ese muchacho. Gloria a Dios”, concluyó.

Un gesto de solidaridad en medio de la urgencia

El gesto de Pedro Albert ocurre en un momento crítico: García Caso, preso político del 11J condenado a 15 años de cárcel, permanece encadenado a una cama del hospital de Holguín, tras más de un mes en huelga de hambre para exigir su libertad.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, denunció recientemente en sus redes sociales que los carceleros lo mantienen esposado incluso en estado de extrema debilidad.

Captura de pantalla Facebook / Mailin Sanchez

Albert, quien también ha realizado varias huelgas de hambre durante su encarcelamiento, aseguró que su experiencia personal le permite comprender la gravedad del deterioro físico y emocional que sufre el manifestante holguinero.

Su acción, además de solidaria, reaviva el reclamo de la sociedad civil cubana ante el régimen, exigiendo respeto a los derechos humanos y el fin de las condenas arbitrarias por motivos políticos.

Contexto y repercusión

Pedro Albert fue profesor de física y filosofía, encarcelado en 2021 tras participar en las marchas pacíficas del 11J. Pese a su edad avanzada y a padecer cáncer de próstata, se ha mantenido como una de las voces más firmes dentro del activismo cívico cubano.

Su defensa de Yosvany Rosell refuerza la unión entre los presos políticos y los activistas de conciencia, en un contexto de creciente represión y censura dentro de la isla.

Con su acción del lunes, el profesor busca algo más que entregar una carta: recordar a las autoridades cubanas que el silencio ante la injusticia también es complicidad, y que —como él mismo ha dicho— “rogar por la vida de otro es un acto de fe y de humanidad, no de política”.