Estados Unidos asume la presidencia del G20

Estados Unidos asumió este lunes la presidencia del Grupo de los 20 (G20), con el compromiso de devolver al foro su enfoque original en el crecimiento económico y la prosperidad, según informó el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

“El presidente Trump liderará una etapa en la que el G20 volverá a su misión central de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad para obtener resultados concretos”, señala la nota difundida por la diplomacia estadounidense.

El documento establece tres prioridades para el período que encabezará Washington: liberar la prosperidad económica reduciendo las cargas regulatorias, fortalecer las cadenas de suministro energético seguras y asequibles, y promover nuevas tecnologías e innovaciones que impulsen la productividad global.

La Casa Blanca destacó que esta presidencia marcará una etapa de reformas orientadas a resultados tangibles, en contraste con la falta de consenso que caracterizó años anteriores en el bloque.

La Cumbre de Líderes del G20 de 2026 se celebrará en Miami, Florida, una de las ciudades más representativas del país, durante el año en que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia.

El G20 agrupa a las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo, responsables de más del 80 % del PIB global.

La presidencia estadounidense se produce en un contexto de tensiones comerciales y desafíos energéticos internacionales que, según Washington, requieren “una acción decisiva y cooperación basada en resultados”.

Recientemente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, expresó su gratitud al presidente Donald Trump tras el anuncio de que la ciudad será sede de la próxima cumbre del G-20, asegurando que la urbe “está lista” para recibir a los líderes mundiales.

La Cumbre del G20 de 2026 se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en el Trump National Doral, complejo turístico y de golf ubicado en Miami, Florida.

Será la primera vez que Estados Unidos acoja el foro en esa ciudad, elegida por su simbolismo económico y su papel como puente entre América y el resto del mundo.

La organización ya trabaja en la logística y seguridad del evento, que reunirá a los líderes de las principales economías del planeta en el año del 250 aniversario de la independencia estadounidense.