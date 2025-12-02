Cuentas de inversión creadas por Trump para niños reciben donación récord de 6,250 millones de dólares

Vídeos relacionados:

Los multimillonarios Michael y Susan Dell anunciaron una donación histórica de 6.250 millones de dólares para fortalecer las “Trump Accounts”, el programa de inversión infantil creado por la Administración Trump.

Según informó AP, el compromiso filantrópico de los Dell busca incentivar a 25 millones de familias estadounidenses a reclamar las nuevas cuentas de inversión destinadas a niños menores de 10 años.

Se trata de una de las mayores donaciones privadas en la historia del país y la más alta dedicada a la infancia.

Las “Trump Accounts” forman parte de la legislación fiscal y de gasto aprobada en julio por el Congreso a propuesta del presidente Donald Trump, con el objetivo de promover la educación financiera y el ahorro a largo plazo.

Bajo el programa, el Departamento del Tesoro deposita 1,000 dólares en una cuenta de inversión a nombre de cada niño nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

La donación de los Dell aportará 250 dólares adicionales a cada niño que califique bajo ciertos criterios de ingresos familiares, especialmente en zonas con rentas medianas o bajas.

Las cuentas solo podrán usarse cuando los beneficiarios cumplan 18 años y el dinero se destine a educación, vivienda o emprendimientos.

“Queremos que los niños sepan que no solo sus familias, sino también su país, creen en ellos”, dijo Susan Dell, mientras que su esposo, Michael Dell, fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, afirmó que el programa “construirá esperanza, oportunidad y prosperidad para generaciones”.

El plan oficial entrará en vigor el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai destacó que el programa “representa una inversión revolucionaria del Gobierno en la próxima generación de niños estadounidenses” y anticipó nuevos aportes de otras empresas y fundaciones.

Expertos consultados por AP señalan que, aunque el programa no reducirá de inmediato la pobreza infantil, podría tener un impacto positivo a largo plazo en la acumulación de patrimonio y en la inclusión financiera de las familias.

El economista Ray Boshara, asesor del Aspen Institute, consideró que el programa “es un primer paso hacia un modelo más inclusivo de construcción de riqueza” y lo comparó con el desarrollo histórico de políticas como el Seguro Social.

Michael y Susan Dell, a través de su fundación, han donado más de 2,900 millones de dólares desde 1999, con especial énfasis en educación y equidad social.

Con su nuevo aporte, se convierten en los primeros grandes benefactores privados del programa insignia del actual gobierno.