Trump asegura que su Gobierno detuvo la inflación y pronto estará en un “nivel perfecto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno ha logrado detener la inflación y que el país se encuentra “muy cerca de alcanzar un nivel perfecto” de estabilidad económica.

“Desde enero hemos frenado la inflación en seco, y aún queda más por hacer, pero la hemos reducido a un nivel muy bueno. (...) Pronto estará en un nivel perfecto. Heredamos la peor inflación”, dijo, haciendo referencia al gobierno demócrata de Joe Biden.

Las declaraciones fueron en la reunión de gabinete, de este 2 de diciembre de 2025. El mandatario asegura que su Administración heredó una inflación descontrolada, por eso defendió las medidas económicas que, según dijo, han permitido estabilizar los precios y fortalecer el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

Trump también destacó los avances en la reducción del costo de los medicamentos. “Estamos pagando el precio más bajo del mundo. La gente decía: ‘Nunca podrían hacer eso porque no lograrían que los países lo aceptaran’. Y lo logré”, aseguró, en alusión a los acuerdos alcanzados con farmacéuticas internacionales para fijar precios más bajos.

En el mismo encuentro, el presidente presumió los efectos positivos de sus recortes de impuestos, subrayando que su administración aprobó “los recortes fiscales más grandes de la historia de Estados Unidos”:

“Mientras que los demócratas del Congreso quieren el aumento de impuestos más grande de la historia, yo firmé con orgullo el Gran y Hermoso Proyecto de Ley, que incluye cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre las horas extras y cero impuestos sobre la seguridad social”.

Trump también se refirió a la caída de los precios de la gasolina, asegurando que su Gobierno trabaja para mantener el costo del combustible por debajo de los 2 dólares por galón.

“Creo que vamos a estar en 2 dólares el galón. Incluso podríamos superar esa cifra… y podríamos hacerlo más fácilmente si no estuviéramos aumentando las Reservas Nacionales Estratégicas, que Biden vació antes de las elecciones”, señaló.

Las declaraciones del mandatario refuerzan su mensaje de que Estados Unidos ha recuperado la estabilidad económica bajo su liderazgo, tras lo que calificó como “la peor crisis inflacionaria heredada” de la anterior administración demócrata.