Trump asegura que su Gobierno detuvo la inflación y pronto estará en un “nivel perfecto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno ha logrado detener la inflación y que el país se encuentra “muy cerca de alcanzar un nivel perfecto” de estabilidad económica.
“Desde enero hemos frenado la inflación en seco, y aún queda más por hacer, pero la hemos reducido a un nivel muy bueno. (...) Pronto estará en un nivel perfecto. Heredamos la peor inflación”, dijo, haciendo referencia al gobierno demócrata de Joe Biden.
Las declaraciones fueron en la reunión de gabinete, de este 2 de diciembre de 2025. El mandatario asegura que su Administración heredó una inflación descontrolada, por eso defendió las medidas económicas que, según dijo, han permitido estabilizar los precios y fortalecer el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.
Trump también destacó los avances en la reducción del costo de los medicamentos. “Estamos pagando el precio más bajo del mundo. La gente decía: ‘Nunca podrían hacer eso porque no lograrían que los países lo aceptaran’. Y lo logré”, aseguró, en alusión a los acuerdos alcanzados con farmacéuticas internacionales para fijar precios más bajos.
En el mismo encuentro, el presidente presumió los efectos positivos de sus recortes de impuestos, subrayando que su administración aprobó “los recortes fiscales más grandes de la historia de Estados Unidos”:
“Mientras que los demócratas del Congreso quieren el aumento de impuestos más grande de la historia, yo firmé con orgullo el Gran y Hermoso Proyecto de Ley, que incluye cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre las horas extras y cero impuestos sobre la seguridad social”.
Lo más leído hoy:
Trump también se refirió a la caída de los precios de la gasolina, asegurando que su Gobierno trabaja para mantener el costo del combustible por debajo de los 2 dólares por galón.
“Creo que vamos a estar en 2 dólares el galón. Incluso podríamos superar esa cifra… y podríamos hacerlo más fácilmente si no estuviéramos aumentando las Reservas Nacionales Estratégicas, que Biden vació antes de las elecciones”, señaló.
Las declaraciones del mandatario refuerzan su mensaje de que Estados Unidos ha recuperado la estabilidad económica bajo su liderazgo, tras lo que calificó como “la peor crisis inflacionaria heredada” de la anterior administración demócrata.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones económicas de Trump y su impacto
¿Cómo ha logrado el gobierno de Trump detener la inflación?
Donald Trump asegura que su gobierno ha frenado la inflación mediante una serie de medidas económicas que han estabilizado los precios y fortalecido el poder adquisitivo de las familias. Entre estas medidas destaca la reducción de costos de medicamentos y recortes fiscales significativos, que incluyen la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras.
¿Cuál es el impacto de los recortes fiscales implementados por Trump?
Trump destaca que su administración aprobó los recortes fiscales más grandes de la historia de Estados Unidos. Estos recortes incluyen la eliminación de impuestos sobre las propinas, horas extras y la seguridad social, lo que, según él, ha devuelto dinero al pueblo y ha impulsado la economía.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Trump para reducir el precio de la gasolina?
El gobierno de Trump se ha enfocado en mantener el costo del combustible por debajo de los 2 dólares por galón a través del impulso a la producción nacional de energía y la estrategia "drill, baby, drill". Según Trump, esto ha permitido una disminución significativa en el precio de la gasolina, que ahora está por debajo de los 3 dólares por galón.
¿Cómo ha afectado la política de aranceles de Trump a la economía estadounidense?
Trump afirma que los aranceles han convertido a Estados Unidos en el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación. Ha anunciado un bono de al menos 2,000 dólares para estadounidenses de ingresos medios y bajos, financiado con los ingresos de estos aranceles, aunque la implementación enfrenta desafíos políticos y económicos.
¿Qué críticas ha recibido el "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump?
El expresidente Joe Biden calificó la legislación como "imprudente y cruel", asegurando que afectará a millones de ciudadanos al recortar programas como Medicaid y aumentar las facturas de energía. A pesar de las críticas, el proyecto fue aprobado, extendiendo recortes tributarios para las grandes fortunas y empresas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.