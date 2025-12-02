Trump promete bajar todavía más el precio de la gasolina en EE.UU: Esta es su previsión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a colocar el precio de la gasolina en el centro de su agenda, con una promesa que busca resonar entre los ciudadanos preocupados por la inflación: llevar el costo del galón de combustible a dos dólares, o incluso menos.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Blanca, Trump se mostró confiado.

“Ahora estamos a unos dos dólares y cincuenta centavos el galón. Vamos a estar, creo, a $2 el galón. Incluso podríamos rebajar eso en algún momento”, aseveró.

Una promesa ambiciosa

Trump, que ha hecho del precio del combustible un tema recurrente en sus intervenciones, subrayó que esa meta podría alcanzarse con mayor facilidad “si no estuviéramos construyendo la estrategia de reservas nacionales que Biden vació antes de las elecciones, para que pudieran intentar ser elegidos”.

En su crítica directa al expresidente, acusó a su predecesor de usar las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) con fines electorales, en lugar de emergencias reales.

“Vaciaron estas reservas nacionales estratégicas que realmente están destinadas a otra cosa. No están destinados a mantener a la gente felices con sus precios de la gasolina. Están destinados a la guerra, estaban destinados a los problemas. Grandes problemas”, dijo.

Según Trump, esa política de liberación de reservas durante la crisis energética global no surtió el efecto deseado.

“No funcionó muy bien para él. Y prácticamente lo bajaron al nivel más bajo, creo, en la historia. No tuvo mucho impacto porque los precios eran muy altos”, subrayó.

En contraste, defendió su gestión actual afirmando: “Nuestros precios ahora para la energía… la gasolina es muy baja. La electricidad está bajando. Y cuando eso cae, todo se cae”, dijo en alusión al efecto dominó sobre los costos de producción y bienes de consumo.

Contexto del mercado: Una caída real, pero aún lejos de la meta

Los datos actuales del mercado energético refuerzan en parte el discurso de Trump.

Según cifras de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio medio nacional del galón de gasolina cayó a 2,99 dólares esta semana, marcando su punto más bajo desde mayo de 2021. Esta reducción se debe a una combinación de factores, entre ellos la caída del precio del crudo y un aumento en la producción nacional.

Bloomberg informó que “el costo de bombear un galón de gasolina en EE.UU. es el más barato en más de cuatro años”, aunque aún está “muy por encima de la promesa del presidente Donald Trump de situar el precio por debajo de los US$2”. De hecho, pese a que la media nacional ha descendido unos 13 centavos por galón en los últimos meses, ese precio sigue estando aproximadamente un dólar por encima del objetivo que el presidente ha planteado.

La demanda de combustible también ha sido menor que la de años anteriores, lo que ha contribuido a mantener bajos los costos.

Sin embargo, la disparidad regional es considerable: mientras los conductores en Texas pagaban 2,57 dólares por galón esta semana, en California el precio se mantenía en 4,56 dólares.

Producción nacional y geopolítica del crudo

El actual descenso en los precios de la gasolina está íntimamente ligado a los movimientos del mercado global del petróleo. El barril de crudo estadounidense ronda hoy los 59 dólares, una caída significativa desde los 81 dólares de 2022.

Esta tendencia ha sido impulsada tanto por decisiones de la OPEP como por los récords de producción en EE.UU.

Analistas de JPMorgan Chase estiman que si Arabia Saudita y sus aliados no reducen la producción, el crudo Brent podría bajar a los 50 dólares por barril en 2026 y hasta los 40 dólares en 2027, lo que mantendría los precios del combustible en niveles bajos durante varios años.

En este contexto, Trump ha insistido en su lema energético: “drill, baby, drill”, que implica una apuesta decidida por la extracción nacional como vía para asegurar precios estables y competitivos en el surtidor. Con este enfoque, busca proyectarse como garante de una energía accesible frente a lo que califica como políticas fallidas del pasado.

¿Es realista un galón por debajo de los 2 dólares?

La última vez que la gasolina costó menos de dos dólares fue en 2020, durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, cuando la demanda colapsó por los confinamientos y las restricciones de movilidad.

Entonces, el país atravesaba una coyuntura extraordinaria, difícil de replicar sin una crisis global de gran magnitud.

A pesar del optimismo expresado por Trump, la prensa estadounidense apunta que el objetivo de un galón a dos dólares enfrenta importantes desafíos estructurales: tensiones geopolíticas, costos de producción, políticas medioambientales y la transición energética.

Sin embargo, en un país donde los precios del combustible impactan directamente en la percepción de bienestar económico, la promesa sigue siendo poderosa en términos políticos. Y Trump, con su capacidad para conectar con las preocupaciones del votante promedio, sabe aprovechar ese simbolismo a su favor.

Con su segundo mandato en marcha, la gasolina se ha convertido en uno de los estandartes discursivos de su administración, un combustible más en su agenda para consolidar su legado en la Casa Blanca.