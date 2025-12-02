Maduro de rumba en Caracas mientras crece la tensión militar en el Caribe y Trump lanza ultimátum a Venezuela

Nicolás Maduro volvió a generar indignación al subir a una tarima y ponerse a bailar una pieza electrónica creada con frases suyas como “Peace, yes. War, no” y “Not war”, durante una multitudinaria marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.

El evento, realizado este lunes, tenía como objetivo juramentar a los nuevos Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI), una estructura creada para reforzar el control político del chavismo a nivel comunitario.

Mientras el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, exaltaba la “organización del pueblo” y los militantes coreaban consignas antiimperialistas, Maduro aprovechó el acto para declarar diciembre como el mes de la “rumba y más rumba”, asegurando que las festividades se celebrarán “en paz y unidad familiar”.

El mandatario calificó la creciente presión internacional como una “guerra psicológica” y pidió a sus seguidores disfrutar “en alegría y revolución”.

La escena, captada por numerosos medios de prensa, muestra a Maduro bailando sonriente ante miles de seguidores, en lo que muchos consideran una muestra de frivolidad e irresponsabilidad ante la grave crisis política y la creciente tensión militar en el Caribe.

Mientras tanto, en Washington, Donald Trump encabezó este lunes una reunión de emergencia en la Casa Blanca con altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para definir nuevas acciones dentro de la estrategia de “máxima presión” contra el régimen venezolano.

Estados Unidos mantiene desplegada la operación “Lanza del Sur”, con el portaaviones USS Gerald R. Ford y bombarderos B-52 en el Caribe, en un claro mensaje de advertencia a Caracas.

El mundo observa una escalada militar sin precedentes, pero Maduro prefiere la “pachanga”, demostrando su desconexión total con la realidad y el sufrimiento del pueblo venezolano.