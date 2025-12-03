Papa León XIV aconseja a Trump aplicar “presiones económicas” y evitar una intervención en Venezuela

Vídeos relacionados:
A bordo del avión papal, el Papa León XIV afirmó este martes que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo, incluso presiones económicas”, para promover un cambio en Venezuela, en lugar de recurrir a amenazas o acciones militares como las que ha planteado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Durante su regreso de Líbano, el pontífice advirtió sobre el riesgo de una posible “operación, incluso invadiendo el territorio” venezolano, y subrayó que las posturas de Washington “cambian con frecuencia”.
Señaló que la Iglesia católica, a través de la conferencia episcopal y del nuncio en Caracas, trabaja para “calmar la situación por el bien del pueblo, porque son ellos los que sufren y no las autoridades”.
Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Washington ha vinculado al presidente Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, declarado grupo terrorista el 24 de noviembre.
Días antes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y Trump advirtió sobre un posible cierre total del espacio aéreo venezolano, aumentando la tensión en la región.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Venezuela y las tensiones con Estados Unidos
¿Cuál es la posición del Papa León XIV sobre la situación en Venezuela?
El Papa León XIV aboga por el diálogo y las presiones económicas como métodos para promover un cambio en Venezuela, en lugar de recurrir a acciones militares. Esta postura busca evitar el sufrimiento del pueblo venezolano, que es el principal afectado por la crisis en el país.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro?
Estados Unidos ha implementado un cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela, además de incrementar su presencia militar en el Caribe. Estas acciones están justificadas por Washington como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y presionar al régimen de Maduro, especialmente después de declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista.
¿Cómo ha respondido el régimen de Nicolás Maduro a las acciones de Estados Unidos?
El régimen venezolano ha calificado el cierre del espacio aéreo como un "acto hostil" y una "amenaza explícita de uso de la fuerza". Además, ha denunciado las acciones de Estados Unidos como intentos de agresión y ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para rechazar estas medidas.
¿Qué implicaciones tiene el cierre del espacio aéreo venezolano decretado por Trump?
El cierre del espacio aéreo podría aumentar las tensiones en la región y afectar el tráfico aéreo comercial entre el Caribe y Sudamérica. Además, esta medida es vista como una fase preparatoria para un posible aislamiento total de Venezuela, con el objetivo de cortar rutas de suministro y apoyo al gobierno de Maduro.
