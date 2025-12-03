Papa León XIV aconseja a Trump aplicar “presiones económicas” y evitar una intervención en Venezuela

Vídeos relacionados:

A bordo del avión papal, el Papa León XIV afirmó este martes que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo, incluso presiones económicas”, para promover un cambio en Venezuela, en lugar de recurrir a amenazas o acciones militares como las que ha planteado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su regreso de Líbano, el pontífice advirtió sobre el riesgo de una posible “operación, incluso invadiendo el territorio” venezolano, y subrayó que las posturas de Washington “cambian con frecuencia”.

Señaló que la Iglesia católica, a través de la conferencia episcopal y del nuncio en Caracas, trabaja para “calmar la situación por el bien del pueblo, porque son ellos los que sufren y no las autoridades”.

Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Washington ha vinculado al presidente Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, declarado grupo terrorista el 24 de noviembre.

Días antes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y Trump advirtió sobre un posible cierre total del espacio aéreo venezolano, aumentando la tensión en la región.