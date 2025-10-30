Papa León XIV pide oraciones para afectados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El papa León XIV pidió este miércoles oraciones para las víctimas y personas afectadas por el huracán Melissa, que con “fuerza devastadora” azotó a Jamaica y Cuba en las últimas horas.

En un mensaje al finalizar la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro, en la mañana de este 29 de octubre, el pontífice dirigió sus pensamientos al Caribe, golpeado por la tormenta de “potencia catastrófica”, que ha provocado “violentas inundaciones”, resaltó una nota en el sitio oficial del Vaticano.

“En estos días se ha abatido sobre Jamaica el huracán Melissa, una tormenta de potencia catastrófica que está provocando violentas inundaciones y, en estas horas, con fuerza devastadora, está atravesando Cuba. Hay miles de personas evacuadas y se han dañado casas, infraestructuras y varios hospitales”, manifestó.

León XIV aseguró su “cercanía” a los afectados e instó a todos a orar juntos “por quienes han perdido la vida, por quienes están huyendo y por aquellas poblaciones que, a la espera de la evolución de la tormenta, están viviendo horas de ansiedad y preocupación”.

A la par, declaró su apoyo a las autoridades civiles por “hacer todo lo posible para limitar los daños” y agradeció a las comunidades cristianas y las organizaciones de voluntariado por la ayuda humanitaria que están prestando.

El pontífice transmitió también su mensaje a través de su perfil en la red social X.

El huracán Melissa, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Cuba, cerca de la localidad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba, a las 3:10 de la madrugada de este miércoles.

El ciclón entró a la isla con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, que junto con una presión central mínima de 952 milibares, lo mantenían como un huracán de gran intensidad y extremadamente peligroso. Al cruzar el oriente cubano de sur a norte, provocó severas inundaciones y destrucción de viviendas e infraestructura, entre otros graves daños.

Un día antes, Melissa había dejado una estela de destrucción en Jamaica, adonde ingresó con categoría 5, la máxima que alcanza un huracán. En ese territorio insular provocó inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y severos daños estructurales. El primer ministro, Andrew Holness, declaró al país como zona de desastre.

Aunque el ciclón no atravesó el territorio de Haití, también allí sus efectos fueron demoledores: grandes extensiones anegadas y escurrimientos de tierra en buena parte del país, entre otros estragos.

Según reportes oficiales y de organismos internacionales, a su paso devastador por el Caribe el huracán dejó al menos 49 personas muertas: 40 en Haití, ocho en Jamaica y una en República Dominicana, además de una decena de desaparecidos.

El gobierno de Cuba no ha informado muertes por el ciclón, sin embargo, la Iglesia católica confirmó el deceso de una persona en la localidad de El Cristo, en Santiago de Cuba.