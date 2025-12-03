Influencer reacciona a video del cumpleaños de Kristi Noem: "Es una burla a los latinos en EE.UU."

El comunicador social y activista por la migración Carlos Eduardo Espina cuestionó duramente a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, luego de que circulara un video donde la funcionaria supuestamente celebra su cumpleaños 54 en un restaurante mexicano.
En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a Noem sonriente mientras le cantan "feliz cumpleaños" en español y un camarero le coloca un sombrero mexicano.
“Esto es una burla hacia nuestra gente”, comentó Espina en su video. “Solo vean cómo Kristi Noem celebró su cumpleaños número 54. Sí, la encargada de deportar a millones de latinos celebró cantando en español y poniéndose un sombrero mexicano. Y lo peor es ver a estos latinos cómo la aplauden y celebran. Realmente, qué vergonzoso ver esto”.
Noem nació en 1971. Su cumpleaños es el 30 de noviembre. En el video, que ha sido reproducido por numerosos perfiles en las redes sociales, se ve a la funcionaria risueña y hasta respondió a los camareros con un sonoro “gracias” en español.
La polémica surge en medio del endurecimiento del discurso migratorio de Noem, una de las figuras más radicales en la administración del presidente Donald Trump.
Esta misma semana, la secretaria de Seguridad Nacional instó públicamente a Trump a implementar una prohibición total de viajes desde países que, según ella, han “inundado la nación de invasores extranjeros”.
Lo más leído hoy:
“Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”, escribió Noem en X, provocando una ola de críticas por su tono xenófobo.
Mientras tanto, activistas como Espina advierten que gestos como el de su celebración de cumpleaños, no son más que una muestra de “hipocresía política” hacia las comunidades latinas que la propia Noem ha señalado como “amenaza”.
Preguntas frecuentes sobre la polémica celebración de Kristi Noem y su postura migratoria
¿Por qué generó controversia la celebración de cumpleaños de Kristi Noem?
La celebración de cumpleaños de Kristi Noem generó controversia porque fue vista como una burla hacia los latinos, ya que la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. celebró en un restaurante mexicano mientras promueve políticas migratorias estrictas que afectan a la comunidad latina. Carlos Eduardo Espina, un activista, criticó la celebración calificándola de "hipocresía política".
¿Qué políticas migratorias ha propuesto Kristi Noem recientemente?
Kristi Noem ha propuesto una prohibición total de viajes desde países que, según ella, han "inundado" Estados Unidos de "invasores extranjeros". Esta propuesta se enmarca en un discurso migratorio cada vez más duro y ha sido acompañada de otras medidas como el fomento de la autodeportación y la ampliación de restricciones de entrada a EE.UU.
¿Cuál ha sido la reacción de los activistas ante las políticas de Noem?
Los activistas han reaccionado criticando duramente las políticas de Kristi Noem, calificándolas de xenófobas y como una muestra de hipocresía política. Consideran que sus acciones y declaraciones exacerban la percepción negativa hacia las comunidades migrantes y generan un clima de hostilidad.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Trump en relación con la inmigración?
El gobierno de Trump ha tomado medidas drásticas contra la inmigración, incluyendo la suspensión de solicitudes de asilo, deportaciones masivas y la propuesta de prohibiciones de viaje a más de 30 países. Estas acciones buscan reducir la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza, aunque han sido fuertemente criticadas por su enfoque restrictivo y discriminatorio.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.