Influencer reacciona a video del cumpleaños de Kristi Noem: "Es una burla a los latinos en EE.UU."

El comunicador social y activista por la migración Carlos Eduardo Espina cuestionó duramente a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, luego de que circulara un video donde la funcionaria supuestamente celebra su cumpleaños 54 en un restaurante mexicano.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a Noem sonriente mientras le cantan "feliz cumpleaños" en español y un camarero le coloca un sombrero mexicano.

“Esto es una burla hacia nuestra gente”, comentó Espina en su video. “Solo vean cómo Kristi Noem celebró su cumpleaños número 54. Sí, la encargada de deportar a millones de latinos celebró cantando en español y poniéndose un sombrero mexicano. Y lo peor es ver a estos latinos cómo la aplauden y celebran. Realmente, qué vergonzoso ver esto”.

Noem nació en 1971. Su cumpleaños es el 30 de noviembre. En el video, que ha sido reproducido por numerosos perfiles en las redes sociales, se ve a la funcionaria risueña y hasta respondió a los camareros con un sonoro “gracias” en español.

La polémica surge en medio del endurecimiento del discurso migratorio de Noem, una de las figuras más radicales en la administración del presidente Donald Trump.

Esta misma semana, la secretaria de Seguridad Nacional instó públicamente a Trump a implementar una prohibición total de viajes desde países que, según ella, han “inundado la nación de invasores extranjeros”.

“Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”, escribió Noem en X, provocando una ola de críticas por su tono xenófobo.

Mientras tanto, activistas como Espina advierten que gestos como el de su celebración de cumpleaños, no son más que una muestra de “hipocresía política” hacia las comunidades latinas que la propia Noem ha señalado como “amenaza”.