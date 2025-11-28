Sachy Sánchez asegura que Jacob Forever "está bastante recuperado" tras ruptura con La Dura

La influencer cubana Sachy Sánchez, actual pareja del creador de contenido Un Martí To Durako, habló recientemente sobre el estado emocional del reguetonero Jacob Forever, luego de su sonada ruptura con La Dura, madre de su hija Saisha.

En una entrevista con el espacio Destino Tolk, Sachy contó que mantiene una bonita amistad con Jacob y que lo ha visto en una etapa mucho más tranquila y enfocada.

“Te puedo decir que en estos momentos está un Jacob bastante recuperado, un Jacob que ya entiende que va a salir adelante, que compró su casa”, afirmó la influencer, dejando ver que el cantante ha retomado el control de su vida personal y profesional.

Según Sachy, el intérprete de “Hasta que se seque el Malecón” está centrado nuevamente en su carrera musical y en sacar temas nuevos para sus fanáticos.

“Él ahora está más enfocado en su música, en sus proyectos y en salir adelante. Se le nota más tranquilo y positivo”, añadió.

Jacob y La Dura era una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento cubano, y su ruptura sorprendió a muchos fanáticos. Sin embargo, todo indica que el artista ha encontrado el equilibrio y está listo para una nueva etapa, tanto en lo personal como en lo profesional.