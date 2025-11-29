Cubana en Miami comparte receta de lengua de res en salsa “para los criticones”

La creadora de contenidos cubana Aniadys Armas, conocida en redes como @aaa_aniadys, conquistó a sus seguidores con una receta sabrosa y llena de picardía: lengua de res en salsa “para los criticones”.
La cubana, con su característico humor y estilo desenfadado, mostró el paso a paso para transformar este tradicional plato en una delicia digna de repetir en casa.
En el video publicado en sus redes sociales, la influencer comienza explicando que el primer paso es lavar bien la lengua de res, cortarla en trozos grandes y cocinarla en una olla de presión durante 45 minutos para ablandarla.
Una vez lista, retira la piel y la desecha. Luego, la carne tierna empieza a cortarla en dados para continuar con la preparación.
El siguiente paso es elaborar un sofrito cubano tradicional con manteca de cerdo, ajo, pimientos cortados en dados, cebolla, pimienta y otros condimentos. Cuando el sofrito comienza a dorarse, añade la lengua cortada, un toque de vino seco y salsa de tomate. Lo mezcla bien y deja cocinar a fuego lento hasta que la salsa espese y los sabores se concentren.
Aniadys remató la receta con una frase que arrancó risas y aplausos entre sus seguidores. “Dicen que la lengua es para hablar, pero yo prefiero cocinarla, mi amor. Porque mientras algunos la usan para criticar, yo la dejo en salsa y me queda mejor que sus comentarios.”
Lo más leído hoy:
El video, cargado de sabor y humor criollo, se ha hecho viral entre cubanos dentro y fuera de la Isla, que celebran no solo la destreza culinaria de Aniadys, sino también su capacidad para convertir la cocina en un acto de alegría y autenticidad.
Preguntas frecuentes sobre la receta de lengua de res en salsa de Aniadys Armas
¿Cómo se prepara la lengua de res en salsa según Aniadys Armas?
La preparación de la lengua de res en salsa comienza lavando bien la lengua, cortándola en trozos grandes y cocinándola en una olla de presión durante 45 minutos para ablandarla. Luego, se retira la piel, se corta en dados y se agrega a un sofrito cubano tradicional. Se añade vino seco y salsa de tomate, y se cocina a fuego lento hasta que la salsa espese.
¿Qué ingredientes se utilizan para el sofrito cubano en la receta de Aniadys?
El sofrito cubano tradicional utilizado en la receta de Aniadys incluye manteca de cerdo, ajo, pimientos cortados en dados, cebolla, pimienta y otros condimentos. Estos ingredientes se doran antes de añadir la lengua de res.
¿Qué impacto ha tenido el video de Aniadys Armas en las redes sociales?
El video de Aniadys Armas se ha hecho viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla, no solo por la destreza culinaria demostrada, sino también por su capacidad para convertir la cocina en un acto de alegría y autenticidad, combinando humor y tradición.
¿Qué mensaje destaca Aniadys Armas en su receta de lengua de res?
Aniadys concluye su receta con una frase que resalta tanto su humor como su habilidad culinaria: "Dicen que la lengua es para hablar, pero yo prefiero cocinarla, mi amor. Porque mientras algunos la usan para criticar, yo la dejo en salsa y me queda mejor que sus comentarios." Esta frase ha arrancado risas y aplausos entre sus seguidores.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.