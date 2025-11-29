Cubana en Miami comparte receta de lengua de res en salsa “para los criticones”

La creadora de contenidos cubana Aniadys Armas, conocida en redes como @aaa_aniadys, conquistó a sus seguidores con una receta sabrosa y llena de picardía: lengua de res en salsa “para los criticones”.

La cubana, con su característico humor y estilo desenfadado, mostró el paso a paso para transformar este tradicional plato en una delicia digna de repetir en casa.

En el video publicado en sus redes sociales, la influencer comienza explicando que el primer paso es lavar bien la lengua de res, cortarla en trozos grandes y cocinarla en una olla de presión durante 45 minutos para ablandarla.

Una vez lista, retira la piel y la desecha. Luego, la carne tierna empieza a cortarla en dados para continuar con la preparación.

El siguiente paso es elaborar un sofrito cubano tradicional con manteca de cerdo, ajo, pimientos cortados en dados, cebolla, pimienta y otros condimentos. Cuando el sofrito comienza a dorarse, añade la lengua cortada, un toque de vino seco y salsa de tomate. Lo mezcla bien y deja cocinar a fuego lento hasta que la salsa espese y los sabores se concentren.

Aniadys remató la receta con una frase que arrancó risas y aplausos entre sus seguidores. “Dicen que la lengua es para hablar, pero yo prefiero cocinarla, mi amor. Porque mientras algunos la usan para criticar, yo la dejo en salsa y me queda mejor que sus comentarios.”

Lo más leído hoy:

El video, cargado de sabor y humor criollo, se ha hecho viral entre cubanos dentro y fuera de la Isla, que celebran no solo la destreza culinaria de Aniadys, sino también su capacidad para convertir la cocina en un acto de alegría y autenticidad.