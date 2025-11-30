Influencer cubana en España recibe ataques en redes sociales: "Hago mi contenido con mucho respeto"

La creadora de contenidos cubana Legmy Anguelov, conocida en redes como @legmyross, reveló que atraviesa un difícil momento luego de que un medio de prensa español presuntamente sacara de contexto varios de sus videos.

Las publicaciones del medio de prensa, cuyo nombre no reveló, desataron una avalancha de comentarios de odio y amenazas en contra de la influencer.

“Soy cubana viviendo en España. Hago contenidos sobre diferencias y similitudes culturales entre los dos países, cosas que pueden parecer graciosas. Desde hace un tiempo, hay un medio de prensa español que tergiversa mis palabras, les da otro sentido y eso termina generando odio”, explicó en un video publicado en sus redes.

Anguelov afirmó que decidió pausar ese tipo de contenidos porque no quiere alimentar polémicas. “A los cubanos no nos gusta ese tipo de situaciones, pero quiero mostrar lo que me pasa porque me parece algo bastante serio”, dijo.

A pesar del mal momento, la creadora recibió mensajes de apoyo de seguidores de varios países, incluidos algunos españoles que defendieron su forma respetuosa de comunicar.

Legmy insistió en que siempre hace sus videos desde el absoluto respeto hacia el país que la acogió a ella y a sus hijos, y lamentó que sus palabras fueran tergiversadas.