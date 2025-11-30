Influencer cubana en España recibe ataques en redes sociales: "Hago mi contenido con mucho respeto"

La creadora de contenidos cubana Legmy Anguelov, conocida en redes como @legmyross, reveló que atraviesa un difícil momento luego de que un medio de prensa español presuntamente sacara de contexto varios de sus videos.
Las publicaciones del medio de prensa, cuyo nombre no reveló, desataron una avalancha de comentarios de odio y amenazas en contra de la influencer.
“Soy cubana viviendo en España. Hago contenidos sobre diferencias y similitudes culturales entre los dos países, cosas que pueden parecer graciosas. Desde hace un tiempo, hay un medio de prensa español que tergiversa mis palabras, les da otro sentido y eso termina generando odio”, explicó en un video publicado en sus redes.
Anguelov afirmó que decidió pausar ese tipo de contenidos porque no quiere alimentar polémicas. “A los cubanos no nos gusta ese tipo de situaciones, pero quiero mostrar lo que me pasa porque me parece algo bastante serio”, dijo.
A pesar del mal momento, la creadora recibió mensajes de apoyo de seguidores de varios países, incluidos algunos españoles que defendieron su forma respetuosa de comunicar.
Legmy insistió en que siempre hace sus videos desde el absoluto respeto hacia el país que la acogió a ella y a sus hijos, y lamentó que sus palabras fueran tergiversadas.
Preguntas frecuentes sobre la situación de influencers cubanas en España
¿Por qué Legmy Anguelov está recibiendo ataques en redes sociales?
Legmy Anguelov ha recibido ataques debido a que un medio de prensa español presuntamente tergiversó sus palabras en algunos videos, lo que provocó una ola de odio y amenazas en su contra. Sus contenidos se centran en mostrar diferencias culturales entre Cuba y España, desde una perspectiva humorística y respetuosa.
¿Cómo ha respondido Legmy Anguelov a las críticas?
Legmy Anguelov ha decidido pausar temporalmente su contenido sobre diferencias culturales para evitar polémicas. Ha defendido su derecho a opinar y mostrar su realidad como migrante, insistiendo en que lo hace desde el respeto hacia el país que la ha acogido.
¿Cuál es la postura de Legmy Anguelov respecto al comunismo?
Legmy Anguelov ha sido clara en su postura contra el comunismo, afirmando que nadie que haya sufrido el comunismo vota por él. Ella y su familia huyeron de Cuba buscando mejores condiciones de vida y no desean replicar el sistema del que escaparon en su nuevo hogar.
¿Qué reacciones ha generado la situación de Legmy Anguelov?
La situación de Legmy Anguelov ha provocado una mezcla de apoyo y críticas. Ha recibido mensajes de respaldo de seguidores de varios países, incluidos algunos españoles que defienden su derecho a expresarse. Sin embargo, también ha enfrentado comentarios xenófobos y discriminatorios.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.