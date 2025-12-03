EE.UU. emite alerta tras colapso eléctrico en Cuba y advierte sobre fallas de internet y telefonía

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este martes una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras el colapso parcial del sistema eléctrico cubano, que provocó un apagón total en La Habana y las provincias occidentales desde las 5:00 a.m.

Según el comunicado, el corte afectó a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana, y provocó también fallas de internet y telefonía móvil en gran parte del país.

“A las 5:00 a.m., un apagón total afectó La Habana y las provincias occidentales tras un colapso parcial de la red eléctrica. No hay causas confirmadas ni tiempo estimado de recuperación. También se reportan fallas de internet y telefonía”, indica la alerta publicada por la Embajada estadounidense.

El comunicado añade que la red eléctrica cubana “sigue siendo altamente inestable, con cortes frecuentes y prolongados desde 2024” y advierte que los servicios basados en generadores podrían fallar por la escasez de combustible.

El 1 de diciembre, el régimen cubano había publicado las peores cifras de generación eléctrica desde 2022, con menos del 45% de capacidad operativa debido a averías en termoeléctricas, falta de mantenimiento y carencia de combustible. La Unión Eléctrica (UNE) reconoció que el sistema se encuentra “en estado crítico”.

Desde octubre de 2024, Cuba ha sufrido apagones masivos y prolongados en casi todo el país. Los cortes programados se han vuelto diarios, mientras los no programados afectan incluso zonas consideradas “prioritarias” como hospitales y aeropuertos.

La falta de transparencia del régimen en la comunicación de datos reales sobre generación y consumo eléctrico ha aumentado la frustración de los ciudadanos, que enfrentan días enteros sin luz, agua ni conectividad.

La Embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la isla —o planeen viajar a ella— que tomen precauciones y se mantengan informados. Entre las medidas sugeridas destacan:

Seguir las actualizaciones de la Unión Eléctrica (UNE) en redes sociales.

en redes sociales. Mantener teléfonos y cargadores portátiles cargados.

Almacenar agua, alimentos no perecederos y linternas.

Establecer contacto con familiares y amigos.

Prever métodos alternativos para necesidades médicas que requieran electricidad.

Además, recordó que las instalaciones que dependen de generadores pueden quedarse sin energía debido a la falta de combustible, por lo que exhortó a planificar con antelación.

Los ciudadanos estadounidenses en Cuba pueden comunicarse con la Embajada en La Habana al número +53 7 839 4100 o escribir al correo acshavana@state.gov. También pueden suscribirse al sistema STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir alertas en tiempo real.

La crisis eléctrica en Cuba se agrava en medio de una escasez generalizada de combustible, provocada por la caída de los envíos desde Venezuela y el deterioro de las plantas generadoras.

Los apagones han generado protestas ciudadanas en distintas provincias y un creciente malestar social.