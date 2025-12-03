"Acaben de desconectar al comunismo": Cubanos indignados con apagón general en occidente

Vídeos relacionados:

El nuevo apagón general que dejó sin electricidad a La Habana y varias provincias del occidente de Cuba en la madrugada de este miércoles provocó una ola de comentarios de indignación, sarcasmo y cansancio en las redes sociales, donde muchos cubanos describieron la situación como “una tortura diaria”.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE), la desconexión afectó a provincias desde Cienfuegos hasta Pinar del Río, dejando completamente sin servicio a la capital. Horas más tarde, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso explicó que la causa fue una falla en una línea de transmisión entre Santa Cruz del Norte y la termoeléctrica Guiteras, en Matanzas, que provocó una sobrecarga y la salida de varias plantas generadoras. Aunque las autoridades aseguraron que el sistema no llegó a una desconexión total, el suceso reavivó la frustración de una población exhausta por los apagones continuos.

En las páginas de Cubadebate, de la UNE Nacional y en los comentarios de usuarios en CiberCuba Noticias, las reacciones se contaron por miles. “Acaben de desconectar al comunismo que está respirando con ventilador mecánico hace años ya”, escribió un usuario, mientras otro advertía que “este gobierno es un show”. En la misma línea, alguien resumía el sentir de muchos: “A quién pretenden engañar, acaben de decretar colapso total, da vergüenza este relajo”.

La ironía también sirvió como válvula de escape. “Trabajen un poquitico más rápido a ver si se puede cocinar hoy, que gas tampoco hay. Y en lo que sus amiguitas favoritas Paula y Tina se ponen de acuerdo con el vestuario y el maquillaje, nos da la madrugada en esta gracia”, comentó una mujer, aludiendo con sarcasmo a la lentitud del restablecimiento. Otro escribió: “Solo Mayabeque y Pinar... no me había dado cuenta, si total vivimos con apagones y solo dos horas de corriente”.

Otros comentarios apuntaban directamente al sistema político: “El desastre, el descaro tiene nombre: un socialismo utópico, una revolución que no cambia, corrupción y un gobierno que se preocupa solo por perpetuarse en el poder”. Para muchos, la rutina de los cortes eléctricos ya agotó cualquier justificación posible: “Ya esto no da para más, estamos en diciembre y no se puede ni cocinar, ni dormir, ni vivir”.

“La Habana amaneció a oscuras, pero Cuba vive así todos los días”

Las quejas también reflejaron la desigualdad percibida entre regiones. “No es la Habana, es la isla entera”, escribió un usuario. Otro señaló: “Las provincias orientales están desconectadas porque apenas dan alumbrones en algunos circuitos”. Desde Las Tunas, alguien se preguntó “a los municipios en Tunas quién los recupera, que estamos en Puerto Padre desde las dos de la tarde apagados y nada de corriente. Es un abuso, no creen en niños ni ancianos, abusadores”.

Lo más leído hoy:

En la página de CiberCuba Noticias, decenas de personas coincidieron en que la situación se repite en todo el país. “La Habana solo no es el país, todos estamos siempre apagados”, escribió alguien, mientras otro añadía: “En Camagüey igual, no hay corriente desde la madrugada”. Una habanera resumió el hartazgo colectivo: “Insoportable ya y abusivo esto, los niños se levantan a estudiar somnolientos, mosquitos, calor, epidemias, no hay gas para cocinar, nos están matando lentamente”.

El humor, siempre presente, volvió a mezclarse con la frustración. “Vas a ir canasta malaje”, bromeó una usuaria, mientras otro replicaba: “Eso es un logro de la revolución”. “De todas formas no tenemos corriente casi nunca, La Habana sola no tiene, cubanos somos todos”, escribió un hombre. Otra mujer cerró con ironía amarga: “La Habana amaneció a oscuras, pero Cuba lleva años así”.

Un sistema eléctrico cada vez más inestable

En una actualización posterior, Alonso informó que el proceso de restauración sería “más rápido” porque el sistema no llegó a una desconexión total, y confirmó que ya se había iniciado la energización de subestaciones en el occidente, paso necesario para restablecer progresivamente el servicio. La explicación oficial detalló que el fallo ocurrió en una línea de transmisión que enlaza la central de Santa Cruz del Norte con la Guiteras.

El episodio es otro reflejo de la fragilidad estructural del Sistema Electroenergético Nacional, que en los últimos meses ha registrado déficits de más de 2,000 megawatts y varios colapsos parciales. Mientras las autoridades insisten en hablar de fallas técnicas y sobrecargas, los cubanos resumen su realidad con una frase repetida en los comentarios: “Esto no es solo un apagón, es un país apagado”.