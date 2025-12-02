¿Cómo se emprende en Cuba cuando no hay luz, agua ni gas? Un joven cuenta su experiencia

En Cuba, emprender no es solo un desafío económico, en la actualidad se ha convertido en una carrera de resistencia contra los apagones, la falta de agua, la escasez de gas y la precariedad generalizada.

Lo sabe bien el joven matancero Enmanuel Delgado, quien a sus 22 años logró abrir un salón de tatuajes con lo que tenía “en el patio de su casa” y ahora intenta dar un salto mayor, construyendo un sitio web de ventas para toda la isla.

Pero la realidad, admite, es que crear un proyecto tecnológico desde Cuba puede convertirse en un acto casi heroico.

En un video publicado en octubre, Enmanuel, emprendedor desde los 19 años, comparte lo que significa trabajar bajo las condiciones actuales del país. “La web se construye con ideas y conocimiento, pero eso se hace difícil cuando tienes preguntas como: ¿Se me va la corriente? ¿No hay agua? ¿Dónde lavo la ropa? ¿Qué hago de comida? El gas…”, lamenta.

Mientras otros jóvenes hablan de metas, de invertir o de expandirse, él habla de sobrevivir el día para poder sentarse a programar.

Su reflexión es tan cruda como cotidiana. “Cuando te planteas estas preguntas, te das cuenta de que hacer un sitio web de venta para toda Cuba es una bobería”, señala. No lo dice para quejarse, aclara, sino para mostrar el tipo de obstáculos que enfrenta cualquier emprendedor en el país.

Porque la batalla sobrepasa lo técnico para convertirse en doméstico. Es cocinar sin gas, lavar sin agua, trabajar sin luz. Es reorganizar toda una rutina para poder producir algo tan básico como un video o avanzar unas líneas de código.

Organizar para sobrevivir… y trabajar

“El primer paso de la inteligencia es la organización”, dice mientras muestra cómo acondicionó su pequeño espacio de trabajo y diseñó una rutina que le permita avanzar a pesar de los apagones.

Durante el día, mientras tatúa en el salón, su compañero aprovecha la planta eléctrica para adelantar tareas. En la noche, cuando regresa la corriente, usan un pequeño equipo para grabar contenidos. No hay improvisación es solo adaptación.

Pero incluso así, las limitaciones se imponen. La lavadora no funciona con el convertidor, y cuando finalmente llega la luz, suele coincidir con el horario de más trabajo. “Esto se ha vuelto un problema grande, pero lo vamos a solucionar”, asegura, sin victimismo, aunque la situación lo obligue a sacrificar hábitos básicos.

El joven reconoce que comer también se ha vuelto una carrera contrarreloj. Entre el trabajo, los cortes de electricidad y la escasez de tiempo, su alimentación se ha deteriorado. “Lo mismo un día comemos malo y otro comemos bueno, pero supongo que esto sea temporal”, dice con resignación.

Como muchos cubanos, ha tenido que elegir entre cocinar y avanzar en su proyecto. Y en un país donde la inflación, la falta de gas y la inestabilidad del suministro eléctrico golpean a diario, el emprendimiento se paga con sacrificios personales.

Cuba, un país donde innovar depende de la corriente

A pesar de todo, su emprendimiento sigue creciendo. El grupo de proveedores interesados en vender en su futura web aumenta cada día, y eso, dice, demuestra que la idea funciona. “Si tenemos que sacrificarlo todo para cumplir esta meta, lo vamos a hacer”.

La historia de Enmanuel conecta con miles de jóvenes cubanos que intentan construir un futuro en un país donde el éxito no depende solo del talento o el esfuerzo, sino de variables tan básicas como si hay luz, si “entra algo de agua por la tubería”, o si hay gas para cocinar.

Y quizás por eso su mensaje cala, porque detrás de cada emprendimiento hay una batalla silenciosa que rara vez se cuenta. Una lucha diaria contra un país que no ofrece las condiciones mínimas para prosperar, pero donde muchos, como él, siguen intentando “romper”, aun cuando alrededor todo parezca decir lo contrario.